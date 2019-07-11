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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:РНБО (526) США (5167) реформи (1592) Донбас (12454) Данилюк Олександр (299) Болтон (49)

 Болтон і Данилюк обговорили мирне відновлення території України

Радник президента США з нацбезпеки Джон Болтон і секретар Ради національної безпеки і оборони (РНБО) України Олександр Данилюк обговорили реформи в країні і мирне відновлення території.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.

"Відмінна дискусія відбулася сьогодні із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком про підтримку США українських реформ і мирного відновлення української території", - написав Болтон.

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Тим часом міністр енергетики США Рік Перрі повідомив, що провів "продуктивну дискусію" в Білому домі з радником Болтоном, представником США в ЄС Гордоном Сондландом, спецпредставником США з питань України Куртом Волкером і Олександром Данилюком про "можливості розширення співпраці в галузі енергетичної безпеки України при адміністрації Володимира Зеленського".

Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк розпочав візит до США і вже зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту з питань України Куртом Волкером і радником з національної безпеки віцепрезидента США Кітом Келлогом.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136880
 
 
 Топ коментарі
 
"Отличная дискуссия прошла сегодня... Источник: https://censor.net.ua/n3136880"
интересно Болтон смог объяснить подлецу про невозможность мирной победы на путей?
и мирной будет только капитуляция зели перед путей. интересно, скоко раз отсосет зеля у пути...
ну и зебилам тоже пора приготовится... моторылы уже построились маршевыми колонами
))))))))))))))))
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Сверху в теме комменты закрыли вот и все обсуждения...
Царство небесне загиблому воїнові. Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі!
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"Отличная дискуссия прошла сегодня... Источник: https://censor.net.ua/n3136880"
интересно Болтон смог объяснить подлецу про невозможность мирной победы на путей?
и мирной будет только капитуляция зели перед путей. интересно, скоко раз отсосет зеля у пути...
ну и зебилам тоже пора приготовится... моторылы уже построились маршевыми колонами
))))))))))))))))
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бред написано ...ВЗДУМАЙТЕСЬ в фразу.... МИРНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ УКРАИНСКИХ ТЕРРИТОРИЙ... я полагал нормальным языком-- возврат оккупированных територий под руководство Украины.... деоккупация части Донбасса и Крыма.. да кстати, что имел Данилюк под мирным восстановление ураинских территорий... в это входит Крым или только танцы с бубном относительно части Донбасса?????
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У меня вопрос к ВАМ (отбросив симпатии или не симпатии к различным политическим партиям)- как ВЫ видите возврат Крыма в Украину и де оккупацию части Донбасса??
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полномасштабной конвенционной войны не избежать
для этого нужна боеспособная армия и надежный мост ленлиза
украинская экономика в одиночку не справится
собственно порох только этим всерьез и занимался. на уровне БАЗОВЫХ понятий
а остальное вообще забота не президента

или малороссия с составе РИ
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Полномасштабной войны с ядерной державой не будет, вы как себе это представляете? Миллионы жертв? Третья мировая? Попытайтесь смоделировать вашу полномасштабную войну и проанализируйте результаты.
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вы сначала читать научитесь - там написано "конвенционной"
а теперь применительно к ядерному оружию, если та сторона настолько отморожена то ни о каком "договоримся посередине" и речи не может быть
и потом что СЕГОДНЯ мешает "восстановить" ядерный арсенал про схеме сев кореи?
я думаю порох и этим занимался. но о таком вслух не говорят
а отмазки в виде желтых вод, ядерных реакторов и ракетных заводов у украины более чем достаточно
ведь будапешт больше не актуален
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А Вы даете оценку сил противника и своих сил (исключая оружие массового поражения)?? Если сказать простыми словами- с шашками бежать на встречу бронепоезда можно- какой результат с этого получится? Следующее- просто пример- по состоянию на 2016 г. США имела примерно 1400 ядерных зарядов на 680 развернутых стратегических носителей, и больше 800 развернутых и не развернутых носителей- вот вопрос что даст Украине к примеру 10-20 зарядов (это тоже не малые деньги) , когда РФ имеет довольно таки сильную , противоракетную оборону- ВЫ думаете это как-то может напугать их?
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вы дурак. ким не заплатил не копейки. лендлиз.. иди лесом,тут не ликбез
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Это лишь ВАШИ иллюзии- НЕ ОДНА страна мира, в том числе и США не предоставит Украине ( не будет договора по ленд-лизу) на разработку и изготовление ЯО- просто не дадут.Также НЕ дадут уже готовое ЯО.
Второе- тоже США, НАТО по ленд-лизу не поставит нам такого количества вооружения , с которым можно хотя бы попробовать противостоять РФ, не говоря уже про масштабную войну .
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и кстати вас это не коснется. и вы готовы пожертвовать независимостью украины ради покоя в вашем НЕ украинском мирке... у вас все путем... вам не грозит колонизация?? но это иллюзия , в 38-м тоже так надеялись. результат известен. у вас ЧЬИХ флажок?
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Думаю о Крыме вообще речь не идет.А по ДАУНАМ - особый статус,амнистия,местные выборы(легализация всей этой мрази) и ДВЕ финансовые,идеологические и ментальные гири на шею зебилам,которым захотелось остолопов,с новыми рожами, у власти,
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Після виборів ситуація конкретизується.
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ко дню независимости все будет ясно, КУДА парад направит стопы
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Болтон хорошо умеет объяснять.
"*********"(С) поняла сказанное, судя по сообщению.
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Что вообще можно обсуждать с командой дегенератов.
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Не ну а шо еще обсуждать с бухгалтером?!
Ну не вопросы же нацбезопасности и обороны, в конце концов!
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Зефіли - шпана по пріколу під час війни ! Але більша загроза від КГБ-шніка Мертвечука.
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А який сенс в цих балачках? Полескати язиками і всьо.
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Сверху в теме комменты закрыли вот и все обсуждения...
Царство небесне загиблому воїнові. Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі!
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мабуть закрили, зоб меньше народ про це балакав... оно на тв поменьшало випусків, хочуть зам'яти, щоб ваще шо лі не обговорювали тему війни?!?! сумно дуже... співчуття родині полеглого Героя України!!! Поранненим скорішого одужання!!!
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Чомусь євреї,які понаїхали в Палестину змоли видерти собі шмат землі,а українці не можуть забрати свою у русссофашистської наволочі.
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Ага особливо це цікаво обговорювати, коли обстріляли за добу 42рази нашіх захисників.... Смерть расіянськой *********!!!!
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Пока Моська пытается обвести вокруг пальца Зе .Данилюк обсуждает проблемы Украины в США и ищет пути оскопления орды.Обсуждаются Энергетика( Привет Газпром!)Обсуждается оборона( Летальное оружие и создание оборонных производств,) ну и так далее.Ведётся подготовка визита ЗЕ.Зе пригласили выступить на спецзаседании Конгресса.Пока Моська гавкает, украинский караван движется!50 дней всегопрезидентства.Зе взял круглосуточный ритм работы.Сказывается ЗОЖ ЗЕ и полупьяный лузер-туалетная бумага теперь.
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Хотів прокоментувати і передумав... Шостий рік пішов як обсуждають... Скільки можна обсуждать. Всім давним давно пойнятно, що ключ від цієї війни лежить в кремлі у ***** в сейфі. Це падло буде гадити поки не здохне, а здохне на його місце прийде якесь друге *****
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Судя по всему вопрос капитуляции уже решен и смешарик об этом знает,но как и в случае с пасе - молчит.Отсюда и напутствия волкера о том,что новому парламенту надо рассмотреть вопросы децентрализации(особый статус),амнистии и местных выборов.Да!Парни,шины нужны,куда подвозить?
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