 Болтон і Данилюк обговорили мирне відновлення території України

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив на своїй сторінці в соцмережі.
"Відмінна дискусія відбулася сьогодні із секретарем Ради національної безпеки і оборони України Олександром Данилюком про підтримку США українських реформ і мирного відновлення української території", - написав Болтон.
Тим часом міністр енергетики США Рік Перрі повідомив, що провів "продуктивну дискусію" в Білому домі з радником Болтоном, представником США в ЄС Гордоном Сондландом, спецпредставником США з питань України Куртом Волкером і Олександром Данилюком про "можливості розширення співпраці в галузі енергетичної безпеки України при адміністрації Володимира Зеленського".
Нагадаємо, секретар РНБО Олександр Данилюк розпочав візит до США і вже зустрівся зі спеціальним представником Держдепартаменту з питань України Куртом Волкером і радником з національної безпеки віцепрезидента США Кітом Келлогом.
интересно Болтон смог объяснить подлецу про невозможность мирной победы на путей?
и мирной будет только капитуляция зели перед путей. интересно, скоко раз отсосет зеля у пути...
ну и зебилам тоже пора приготовится... моторылы уже построились маршевыми колонами
))))))))))))))))
для этого нужна боеспособная армия и надежный мост ленлиза
украинская экономика в одиночку не справится
собственно порох только этим всерьез и занимался. на уровне БАЗОВЫХ понятий
а остальное вообще забота не президента
или малороссия с составе РИ
а теперь применительно к ядерному оружию, если та сторона настолько отморожена то ни о каком "договоримся посередине" и речи не может быть
и потом что СЕГОДНЯ мешает "восстановить" ядерный арсенал про схеме сев кореи?
я думаю порох и этим занимался. но о таком вслух не говорят
а отмазки в виде желтых вод, ядерных реакторов и ракетных заводов у украины более чем достаточно
ведь будапешт больше не актуален
Второе- тоже США, НАТО по ленд-лизу не поставит нам такого количества вооружения , с которым можно хотя бы попробовать противостоять РФ, не говоря уже про масштабную войну .
"*********"(С) поняла сказанное, судя по сообщению.
Ну не вопросы же нацбезопасности и обороны, в конце концов!
Царство небесне загиблому воїнові. Одужання пораненим.
Горіть у пеклі москалі!