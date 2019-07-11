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Все про:Італія (286) Росія (18653) фінансування (536) Сальвіні Маттео (4)

 "Жодного рубля або літра горілки", - прем'єр Італії Сальвіні відкинув звинувачення щодо фінансування його партії Кремлем

Глава МВС Італії та лідер партії "Ліга" Маттео Сальвіні обіцяє судитися через появу інформації про те, що його партія просила РФ про фінансування на таємних переговорах у Москві.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Il Messaggero.

"Я судився з цього приводу раніше і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав жодного рубля, жодного євро, жодного долара чи літра горілки у Росії" - заявив Сальвіні.

У партії "Ліга" стверджують, що інформацію про таємні зустрічі поширюють ті, "хто взяв гроші у Сороса і хоче заполонити Європу мігрантами". Як зазначило парламентське джерело в партії, йдеться лише про "твердження, а не докази".

В опозиції при цьому зажадали пояснень у парламенті з боку партії "Ліга".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правляча партія Італії намагалася отримати у Кремля $65 млн, - Buzzfeed

"Рух 5 зірок", який є партнером "Ліги" по коаліції зі свого боку заявив, що очікує "прозорості" в ситуації з російським фінансуванням і наполягає, що оприлюднена BuzzFeed інформація не має вплинути на роботу уряду.

Нагадаємо, видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга" з чиновниками Кремля, під час яких італійці просили про фінансову підтримку.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136877
 
 
 Топ коментарі
 
це той голова МВС Італії, який завзято намагається нацгвардійця Марківа в Італії засудити попри всякий здоровий глузд, начебто за вбивство італійського журналіста, що лазив там на боці ОРДЛО. Ну і його фото на фоні Кремля у футболці з хуйлом, ну то зовсім не зашквар, буває. Тож звісно, від кремлядів він ніколи нічого не отримував.
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Якби не згадав про водку,то ще куди не йшло,можна сумніватись,а так палєво і зашквар .
Русская водка,что ж ти натворила
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а в мацкву с футболкой куйла просто так съездил, на ленина посмотреть, в италии то смотреть не на что...
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в нулевые, ***** прилично в европе навливал в такое гамно. щас всплывать начало.
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Клянусь, как только прочитал заголовок, так немедленно показалось, что где-то я уже такое слышал! Через минуты три это дежавю само всплыло: "НИ КАПЛИ В РОТ, НИ САНТИМЕТРА В ЖОПУ!!!".(с)
Согласитесь, что макаронник почти процитировал! "Ни одного рубля или литра водки", - премьер Италии Сальвини отверг обвинения о финансировании его партии Кремлем - Цензор.НЕТ 1733
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Высказываясь за отмену санкций против РФ, итальянская правящая верхушка косвенно подтверждает, что тут пахнет кремлёвскими деньгами.
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раз заговорил о водке - значит в курсе рассейских ценностей и брал.
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Рублями и водкой не берём! Евро, доллар, газ. На худой на конец - биткойн.
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Да-да, за биткоин и худой -грязный конец готовы взять
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Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций/ "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией. / Итальянские флажки гневно клеймят и разоблачают украинскую власть. Но испаряются под статьями о своей пропутинской антиукраинской власти.Внезапный запор.Трусость забугорных флажков удивительна.
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Конечно тебе сраные срубли и шмурдяк не нужны... Ты же бабло получаешь в евро или долларах...
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Ясно, что "анально огороженные" репрессивным валютным регулирование фу-бли итальянцам не нужны, в евро помощь оказывается. Хитрый итальяшка и не на врал, и правды не сказал.
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Он сказал правду. Он НЕ БРАЛ. Просто столько не поднимет и не понесет.
Только на счета.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордоном"Жодного рубля або літра горілки", - прем'єр Італії Сальвіні відкинув звинувачення щодо фінансування його партії Кремлем
 
 
 
 
 
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