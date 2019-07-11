 "Жодного рубля або літра горілки", - прем'єр Італії Сальвіні відкинув звинувачення щодо фінансування його партії Кремлем

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на Il Messaggero.
"Я судився з цього приводу раніше і я буду робити це сьогодні, завтра і післязавтра. Я не брав жодного рубля, жодного євро, жодного долара чи літра горілки у Росії" - заявив Сальвіні.
У партії "Ліга" стверджують, що інформацію про таємні зустрічі поширюють ті, "хто взяв гроші у Сороса і хоче заполонити Європу мігрантами". Як зазначило парламентське джерело в партії, йдеться лише про "твердження, а не докази".
В опозиції при цьому зажадали пояснень у парламенті з боку партії "Ліга".
"Рух 5 зірок", який є партнером "Ліги" по коаліції зі свого боку заявив, що очікує "прозорості" в ситуації з російським фінансуванням і наполягає, що оприлюднена BuzzFeed інформація не має вплинути на роботу уряду.
Нагадаємо, видання BuzzFeed опублікувало записи переговорів представників ультраправої італійської партії "Ліга" з чиновниками Кремля, під час яких італійці просили про фінансову підтримку.
Согласитесь, что макаронник почти процитировал!
Премьер Италии Конте заявил, что Рим работает над отменой антироссийских санкций/ "Был референдум", - вице-премьер Италии Сальвини оправдал оккупацию Крыма Россией. / Итальянские флажки гневно клеймят и разоблачают украинскую власть. Но испаряются под статьями о своей пропутинской антиукраинской власти.Внезапный запор.Трусость забугорных флажков удивительна.
Только на счета.