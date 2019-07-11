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 Політика України
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Все про:Ізраїль (307) Ліон Йоель (3)

 Між нашими країнами немає невирішених питань, але є дискусії, - посол Ізраїлю в Києві Ліон

Надзвичайний і Повноважний Посол Ізраїлю в Україні Джоель Ліон, який очолює посольство в Україні з кінця серпня 2018 року, вважає, що між Україною та Ізраїлем немає невирішених питань, але є поле для дискусій.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку він висловив в інтерв'ю Укрінформу.

Відповідаючи на запитання, чи існують між нашими країнами "невирішені питання", Ліон зазначив: "Для початку слід визначитися, що саме вважати "невирішеним питанням"? У нас багато відкритих дискусій з Україною, як, утім, і в України з нами. Є теми, над якими ми працюємо.

Так, мабуть, я можу відповісти, що немає, невирішених питань немає. У нас чудові стосунки з Україною - у нас хороші відносини на рівні двосторонніх візитів, прекрасні відносини на рівні економіки, розвиваються відносини на рівні туризму. Отже, невирішених питань немає, але є дискусії та пошук шляхів, щоб поліпшити те, що ми зараз маємо".

Також посол заявив, що триває підготовка візитів на вищому рівні.

"Ми хочемо, щоб президент Зеленський відвідав Ізраїль і щоб прем'єр-міністр Нетаньяху приїхав в Україну, ці плани не змінилися", - наголосив Ліон.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136876
 
   
 Топ коментарі
 
Мож, лучше нехай Украинский заберут?
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«Європейська Солідарність» - єдина політична сила з демократичного проукраїнського табору, яка впевнено долає прохідний бар'єр і входить до трійки лідерів перегонів.
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Есть просьба: когда Зеленский к вам прилетит, то отберите у него ваш паспорт, ладно? Можно и по-тихому, прямо в аэропорту. Пусть не расслабляется.
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Зебилы разочаровываются в своем обдолбыше, и начали электоральную миграцию. И куда же теперь подались 73%-е ? В Рух Нових Сил М.Саакашвили! Так что вместо реформ, борьбы с врагом, и евроинтеграции благодаря мудрому нариду мы 5 лет будем наблюдать за грызней популистов и невежд.
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«Європейська Солідарність» - єдина політична сила з демократичного проукраїнського табору, яка впевнено долає прохідний бар'єр і входить до трійки лідерів перегонів.
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Между нашими странами нет нерешенных вопросов, но есть дискуссии, - посол Израиля в Киеве Лион/ порошенко скот-смело и круто.
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Европейска солидарность и Рабинович - политические оппоненты ЗЕ,друзяки по несчастью.Даёшь им по 0,1 % голосов избирателей!!!Туалетная бумага-СПМ.
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В мире есть две страны в которых президент и премьер евреи. Какие нахер между ними могут быть открытые вопросы что ты несёшь?
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В Украине все премьеры (кроме Еханурова) - этнические евреи.

И все президенты - какие могут быть проблемы ?
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Кому шо, а порохоботам свого сцаря треба в любу новину запхати.
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есть дискуссии/ На темы Израиль не поддержал антироссийскую резолюцию на Генеральной Ассамблее ООН и отказался присоединяться к антироссийским санкциям /Нетаньяху с военной делегацией посетил Россию. Израильский "Энерджи" вышел с заголовком "Новый военный союз./В нарушение международных санкций Крым посетила делегация парламента Израиля. /Израильские наёмники в бандформированиях террористов ДНР.
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Есть вопрос: когда я смогу ездить к своим израильским друзьям так же свободно, как они ездят ко мне? Только не надо про заробитчанство, тут тоже полно ваших работает. В Раде каждый второй с израильским паспортом.
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Забери уже наконец всех своих жидов на родину, бо доведете народ и скоро их начнем отстреливать.
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Полє для діскуссій - це невизнаний *идами
геноцидом Голодомор? Поки офвційно не визнають, отже, не було так званого "холокосту"
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с их стороны конечно нет, а с нашей вот вопрос непризнания израилем голодомора геноцидом украинцев
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Голодомор в Украине 1932-1933. Имена организаторов
Косиор Станислав Викентьевич, с 1932 г. генеральный секретарь ЦК КП(б)У - поляк. Чубарь Влас Яковлевич, с 1923 председатель СНК УССР - малоросс. Балицкий Всеволод Аполлонович, с 1931 по 1934 годы заместитель председателя ОГПУ при СовНарКоме СССР. В ноябре 1932 направлен особым уполномоченным ОГПУ в Украину, с задачей "безусловно выполнить план хлебозаготовок" - еврей. Его потомок сегодня в Запорожье активно борется за «русский мир»… Письменный Яков Вульфович, в 1931-1933 гг. работал вместе с Балицким в центральном аппарате ОГПУ (начальник Учетно-статистического отдела) и вместе с ним вернулся в Украину - еврей. Хатаевич Мендель Маркович, один из главных организаторов коллективизации в Украине, в 1932-37 гг. член Политбюро КП(б) Украины - еврей. Яковлев (настоящая фамилия Эпштейн) Яков Аркадьевич, в 1929-34 гг. нарком земледелия СССР - еврей. Майоров Михаил Моисеевич (настоящее имя Биберман Меер Моисеевич), в 1930-32 гг. нарком снабжения УССР - еврей. Скрыпник Николай Алексеевич, в 1927-33 гг. нарком просвещения УССР. С февраля 1933 заместитель председателя СНК и председатель Госплана УССР, малоросс. Леопольд (настоящая фамилия Ройтман) Даниил Самойлович, руководил в 1932 - 1936 гг. отделами ГПУ-НКВД в Винницкой и Донецкой областях - еврей. Меламед Григорий Моисеевич, в 1930-е гг. заместитель председателя Верховного суда УССР - еврей. Реденс, Станислав Францевич Председатель ДПУ УССР - еврей, Карлсон Карл Мартынович Заместитель Председателя ГПУ УССР - еврей, Кацнельсон Зиновий Борисович Начальник Харьковского облотдела ГПУ УССР - еврей, Каминский Яков Зельманович Заместитель начальника Одесского облотдела ГПУ УССР - еврей, Козельский Борис Владимирович Вр. и. о. начальника Секретно-политического отдела (СПВ) ГПУ УССР - еврей, Букшпан Михаил Маркович начальник Учётно-статистического отдела ГПУ УССР - еврей, Друскис Франц Семёнович начальник Транспортного отдела (ТВ) ДПУ УСРР - еврей, Ивановский Израиль Давидович начальник ЭКВ ПП ОГПУ в Крыму - еврей. Единственный этнический русский в руководстве Украины того времени - второй секретарь КП(б)У Постышев. Каттель Михаил Абрамович, Гендлер Лев Давидович, Браславский Иосиф Моисеевич, Фрадков Савелий Ефимович и "примкнувший к ним" Ситов Иван Петрович, идейным вдохновителем перечисленной группы товарищей выступил Лазарь Моисеевич Каганович, а ответственность за пропагандистское прикрытие их деятельности возлагается на кинематографистов Левкова и Койфмана.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМіж нашими країнами немає невирішених питань, але є дискусії, - посол Ізраїлю в Києві Ліон
 
 
 
 
 
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