EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  5085  31
Все про:МЗС (1807) обстріл (5309) Донбас (12454) Божок (16)

 "Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним

У МЗС не відкидають, що після обстрілу колони голови Донецької ВЦА, внаслідок якого один військовослужбовець загинув, Росія продовжить провокації на Донбасі.

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у Twitter висловив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.

"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" мінські угоди. Боюся, що це не кінець. Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - написав Єгор Божок.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із ПТРК обстріляли КрАЗ ЗСУ під Гранітним: один боєць загинув, ще один дістав поранення

Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК було обстріляно вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.

Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.

Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136875
 
   
 Топ коментарі
 
Сейчас Пидорашка даже больше вдохновленная украинской властью и украинскими судами, особенно конституционным. Такого беспредела даже нельзя было представить что за тяжелые преступления, в том числе убийства, измену Родине и терроризм у нас отпускают под домашний арест или денежные бумажки
 показати весь коментар
 
Конечно, это не провокация. Это уничтожение зверья Украинскими воинами на Украинской земле.
 показати весь коментар
 
Сепарасты и есть сепаиасты!Меня интересует другое- Какого хрена глава дон.ога поперся на передовую без предепреждения?Почему подставил солдат и сопровождающих?Да потому,что для таких как он войны нет.Это типичный пример,когда человек, нихрена не соображающий, решил что он пуп земли и держжит Бога за бороду.Кто ответит за смерть бойца.Пусть,урод безмозглый,отрывает сраку от кресла,берет гроб с телом и едет хоронить парня.Пусть жаба расскажет как подставил парня.А военной прокуратуре надо этим заняться.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Сейчас ********* даже больше вдохновленная украинской властью и украинскими судами, особенно конституционным. Такого беспредела даже нельзя было представить что за тяжелые преступления, в том числе убийства, измену Родине и терроризм у нас отпускают под домашний арест или денежные бумажки
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Божок- негодяй и провокатор! Ляпать, обвиняя Совет Европы, в обстреле... Это может только тот, кто ненавидит Украину. И, понятно- подставляет!
 показати весь коментар
 
Конечно, это не провокация. Это уничтожение зверья Украинскими воинами на Украинской земле.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
кой кому надо за базаром следить и на кредиторов волну не гнать, а то как бы чего не вышло...глядишь плетнем придавит, или авария какая случится
 показати весь коментар
 
"Миттєво і жорстко": президент Зеленський відреагував на трагедію з колоною ЗСУ на Донбасі

Обстріл автоколони ЗСУ під Гранітним - це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів в Нормандському форматі.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку на главу Донецької ОДА, в результаті якої загинув один військовослужбовець і ще один отримав поранення.
"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням - незмінна", - підкреслив Зеленський.
Президент доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчак "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".
Також Зеленський висловив співчуття родині воїна, який загинув в автомобілі ЗСУ, і побажав якнайшвидшого одужання пораненому захиснику.https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/mittevo-i-zhorstko-zelenskij-vidreaguvav-na-tragediyu-z-kolonoyu-zsu-na-donbasi.htm
 показати весь коментар
 
 
Це кацапи так лайк поставили на відміну параду на День Незалежності .
 показати весь коментар
 
 
а чому лише"кацапи"? невже ти вважаєшь що ашкєназі-татари-буряти-мурома-весь та інші москальські фашисти тут не причетні?
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пуйло раздал паспорта - зеро подмахнул в ПАСЕ
Пуйло расстрелял санитарную машину - зеро сделает референдум о примирении...
плюс русский государственный
плюс отказ от декоммунизации и люстрации
плюс особый статус и амнистия убийцам...
 показати весь коментар
 
 
Трамп о Путине: Я думаю он прерасный парень. У нас была отличная встреча, он прекрасный человек, мы многого достигли. Мы начали обсуждать тоговлю, у нас должна быть торговля. Вчера была прекрасная встреча, он необычайный человек.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Петины клоуны намеренно раздражают Европу. Чтобы потом, когда у европейцев лопнет терпение, сказать, смотрите при Зеленском Европа бросила нас, верните меня любимого и все будем в светлом европейском будущем.
 показати весь коментар
 
 
уже готовитесь разорвать отношения с Европой и обвинить Петю?
 показати весь коментар
 
 
Лахта, когда надо "Петю" обосрать, то он, мол, ничего не делал в налаживании связей с Европой, всё было автоматически, как надо обосрать Порошенко, то Зелемойский ничего не делает для поддержания связей с Европой, но опять "Петя" виноват.
Где этот "автомат", если Европа отворачивается?
 показати весь коментар
 
Як то запитали одного з ізраїльських генералів, а чи можна пробачити ворогів: терориста і окупанта як цього у нас маніакально хочуть продажні прокремлівські Іуди екс -ригоАнали ( життя сепаратіста) і ЗЕбіли ( слуга сепаратіста)? На що він виразно відповів - Бог простить. А наше завдання це просто оперативно-швидко організувати їх зустріч.
Видно що всі високі керівники Ізраїлю беззавітно і віддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших вищих чиновників-правителів Української держави продажних євреїв, як старих корупціонерів Порхатого так і нових продажних ... резидента -главаря ЗЕбілів -українофобів екс- клоуна з "слуг" але точно що не українського народу. І які просто помінялися місцями але прийшли не кращі а ще видно що й гірші бо такі ж самі злодії - корупціонери і притому ще і антиукраїнські -прокремлівські. І любов яких до Української держави її територіальної цілісності і суверенітету і до Українського народу небезпідставно викликає дуже дуже великі сумніви.
 показати весь коментар
 
 
Ой=вей який цікавий каламбур "Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним - Цензор.НЕТ 1163 ісраіловка та фєдєрастія - ХУЦПАТІ КРАЇНИ ОКУПАНТИ які НІЧИМ одне від одного не відрізняються "Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним - Цензор.НЕТ 1783 а тут нам - УКРАЇНЦЯМ якийсь поцоватий марамой в приклад(!!) ставить слова ісраїльського бандюгана в погонах. може воно ще згадає як хєроїчно повирізав жінок та дітей в Сабра та Шатілі?
 показати весь коментар
 
 
Мутна якась історія з цим обстрілом.
 показати весь коментар
 
 
невже і тобі проясняється що хуцпаті дебіли нічого робити не здатні?
 показати весь коментар
 
Сепарасты и есть сепаиасты!Меня интересует другое- Какого хрена глава дон.ога поперся на передовую без предепреждения?Почему подставил солдат и сопровождающих?Да потому,что для таких как он войны нет.Это типичный пример,когда человек, нихрена не соображающий, решил что он пуп земли и держжит Бога за бороду.Кто ответит за смерть бойца.Пусть,урод безмозглый,отрывает сраку от кресла,берет гроб с телом и едет хоронить парня.Пусть жаба расскажет как подставил парня.А военной прокуратуре надо этим заняться.
 показати весь коментар
 
 
,Ага, а еще чтоб его привлекли к суду, а суд присудил пожизненное содержание семьи погибшего бойца и полностью оплатить лечение раненого, включая психологическую реабилитацию за рубежом. Ну вот и помечтали с вами. Только вряд ли такое возможно.
 показати весь коментар
 
 
Скоро в Украине появится кацапский - бантустан особый бандитский статус в оккупированном кремлём Донбассе запущенный нашим хреновым харантом Конституции Украины эксклоуном ...резидентом украинофобом ЗЕбилом...
Будет и преступная амнистия кровавым нелюдям: бандитам, сепаратистам, коллаборационистам, террористам, буквально всей своре кровавых прокремлёвских опричников фашиста ...уйла. Которые уже официально станут бандитами -ментами, прокуворами, армией ордло и спецслужбами в оккупированной кремлёвскими фашистами - рашистами бандитской резервации ордло- лугандония. Которые будут безнаказанно массово убивать калечить украинских патриотов, проукраинских граждан уже буквально по всей нашей стране. А в новой ЗРАДЕ появится мощная бандитская фракция из партий типа "Бандиты сепаратисты Лугандонии" и прокацапского блока фашистов, головорезов -террористов "имени кровавых нелюдей главарей бандитов дохлых Моторолы и Гиви". И вся эта антиукраинская свора объединится вместе с теперь перекрашенными бандитами эксрыгоАналами сбежавшего продажного ЗЭКА: с " жОППОЗИЦИЕЙ, зА жИТТЯ сепаратистов" и продажными ЗЕбилами слуг но не Украинского народа".... Которые объединятся в ЗРАДЕ и будут дружно вместе ещё сильней грабить народное добро ещё и уничтожать украинскую Конституцию и суверенитет Украинской державы, по указке кремля планомерно безнаказанно убивать государственность Украины!
Страшно одно то что никто даже не спросил а нужны ли Украинскому народу: этот особый бандитский статус оккупированного Донбасса, и зачем ему такие антиукраинские ЗРАДА, продажный ...резидент со всей своей сворой украинофобов и никчемные силовые спец структуры, которые вообще не могут защитить Украинское государство его суверенитет и территориальную целостность и Украинский народ.
 показати весь коментар
 
 
Не варто бігти поперед батька в пекло, або "сова Мінерви вилітає в сутінках". Іншими словами, скоро побачимо що ці прокацаплені падлюки отримають після виборів. Вони через всі свої можливі канали навязують нам якісь міфічні рейтинги себе. А вибори все прояснять... Кожний день кацапофіли Зе та інші блазні Медведчука в екстазі від "реваншу" втрачають голоси...
 показати весь коментар
 
 
це головорези Пороха обстреляли! шо бы посорить адинарот!
 показати весь коментар
 
 
Тобто до цього активність була послаблена ? Така собі пасивність ? Чи для улюбленого губєрнатора периметр треба жорстко зачищати ?
"Вдохновленная Советом Европы Россия не остановится, - МИД про обстрел колонны под Гранитным - Цензор.НЕТ 544
 показати весь коментар
 
 
Отож, бо, схоже, до цього випадку ні начштабу ні президент і не здогадувались, що в нас є ворог, якого треба знешкоджувати. Бажано наносити попереджувальні удари у місця скупчення ворожої техніки, а не чекати доки загинуть наші хлопці, а тоді вже давати *отвєтку*. Нажаль це теж з розділу *помріяли*
 показати весь коментар
 
 
а начштаба яким боком до самодіяльних артистів зеленої шмарклі кожна дурість має свої наслідки.. особливо під час війни
 показати весь коментар
 
 
та НЕМА в Україні "ґубірнатарів" ПРОСТО НЕ ІСНУЄ "Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним - Цензор.НЕТ 2357 ми ж не фєдєрастія і не бантустан "Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним - Цензор.НЕТ 231 чи ти з головою не товаришуєш? "Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним - Цензор.НЕТ 7162
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодії"Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним
 
 
 
 
 
 вгору