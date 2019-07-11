 "Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - МЗС про обстріл колони під Гранітним

Як передає Цензор.НЕТ, таку думку у Twitter висловив заступник міністра закордонних справ Єгор Божок.
"Саме так Кремль "хоче" припинення вогню в Україні і "намагається з усіх сил виконувати" мінські угоди. Боюся, що це не кінець. Натхненна Радою Європи Росія не зупиниться", - написав Єгор Божок.
Як повідомляв Цензор.НЕТ раніше, за даними штабу операції Об'єднаних сил, 10 липня в районі південної околиці населеного пункту Гранітне з ПТРК було обстріляно вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил.
Унаслідок обстрілу один військовослужбовець загинув, ще один дістав поранення.
Під обстріл потрапила вантажівка, що супроводжувала главу Донецької ВЦА Кириленка, який без попередження штабу ООС виїхав на передову.
Обстріл автоколони ЗСУ під Гранітним - це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів в Нормандському форматі.
Таку заяву зробив президент України Володимир Зеленський, коментуючи атаку на главу Донецької ОДА, в результаті якої загинув один військовослужбовець і ще один отримав поранення.
"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням - незмінна", - підкреслив Зеленський.
Президент доручив начальнику Генштабу Руслану Хомчак "максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців".
Також Зеленський висловив співчуття родині воїна, який загинув в автомобілі ЗСУ, і побажав якнайшвидшого одужання пораненому захиснику.https://www.obozrevatel.com/ukr/politics/mittevo-i-zhorstko-zelenskij-vidreaguvav-na-tragediyu-z-kolonoyu-zsu-na-donbasi.htm
Пуйло расстрелял санитарную машину - зеро сделает референдум о примирении...
плюс русский государственный
плюс отказ от декоммунизации и люстрации
плюс особый статус и амнистия убийцам...
Где этот "автомат", если Европа отворачивается?
Видно що всі високі керівники Ізраїлю беззавітно і віддано дуже таки сильно ******* свою рідну єврейську державу Ізраїль. На відміну від наших вищих чиновників-правителів Української держави продажних євреїв, як старих корупціонерів Порхатого так і нових продажних ... резидента -главаря ЗЕбілів -українофобів екс- клоуна з "слуг" але точно що не українського народу. І які просто помінялися місцями але прийшли не кращі а ще видно що й гірші бо такі ж самі злодії - корупціонери і притому ще і антиукраїнські -прокремлівські. І любов яких до Української держави її територіальної цілісності і суверенітету і до Українського народу небезпідставно викликає дуже дуже великі сумніви.
Будет и преступная амнистия кровавым нелюдям: бандитам, сепаратистам, коллаборационистам, террористам, буквально всей своре кровавых прокремлёвских опричников фашиста ...уйла. Которые уже официально станут бандитами -ментами, прокуворами, армией ордло и спецслужбами в оккупированной кремлёвскими фашистами - рашистами бандитской резервации ордло- лугандония. Которые будут безнаказанно массово убивать калечить украинских патриотов, проукраинских граждан уже буквально по всей нашей стране. А в новой ЗРАДЕ появится мощная бандитская фракция из партий типа "Бандиты сепаратисты Лугандонии" и прокацапского блока фашистов, головорезов -террористов "имени кровавых нелюдей главарей бандитов дохлых Моторолы и Гиви". И вся эта антиукраинская свора объединится вместе с теперь перекрашенными бандитами эксрыгоАналами сбежавшего продажного ЗЭКА: с " жОППОЗИЦИЕЙ, зА жИТТЯ сепаратистов" и продажными ЗЕбилами слуг но не Украинского народа".... Которые объединятся в ЗРАДЕ и будут дружно вместе ещё сильней грабить народное добро ещё и уничтожать украинскую Конституцию и суверенитет Украинской державы, по указке кремля планомерно безнаказанно убивать государственность Украины!
Страшно одно то что никто даже не спросил а нужны ли Украинскому народу: этот особый бандитский статус оккупированного Донбасса, и зачем ему такие антиукраинские ЗРАДА, продажный ...резидент со всей своей сворой украинофобов и никчемные силовые спец структуры, которые вообще не могут защитить Украинское государство его суверенитет и территориальную целостность и Украинский народ.