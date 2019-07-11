 Місце голосування на парламентських виборах змінили вже майже 110 тисяч українців

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців.

Так, станом на 10 липня процедурою тимчасової зміни місця голосування скористалися 109 тис. 226 українців, з яких 1 тис. 232 особи - з окупованого Росією Криму, 19 тис. 787 - з Донецької області та 10 тис. 455 - з Луганської.

Крім того, активно змінюють місце голосування жителі Києва (8 тис. 651 осіб), а також Дніпропетровської (7 тис. 256), Харківської (5 тис. 827), Львівської (5 тис. 825), Одеської (4 тис. 975) та Київської (4 тис. 242) областей. Більшість українців скористалися відповідною процедурою, змінивши місце голосування на Київ та Київську область - 14 тис. 066 та 8 тис. 126 осіб відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70 тисяч українців уже змінили місце голосування на виборах до ВР, - Держреєстр