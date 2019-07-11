EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  366  9
Матеріали за темою:
Все про:голосування (304) виборчий закон (85)

 Місце голосування на парламентських виборах змінили вже майже 110 тисяч українців

Місце голосування для участі в позачергових парламентських виборах, призначених на 21 липня, змінили вже понад 109,2 тис. українців.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це свідчать дані на сайті Державного реєстру виборців.

Так, станом на 10 липня процедурою тимчасової зміни місця голосування скористалися 109 тис. 226 українців, з яких 1 тис. 232 особи - з окупованого Росією Криму, 19 тис. 787 - з Донецької області та 10 тис. 455 - з Луганської.

Крім того, активно змінюють місце голосування жителі Києва (8 тис. 651 осіб), а також Дніпропетровської (7 тис. 256), Харківської (5 тис. 827), Львівської (5 тис. 825), Одеської (4 тис. 975) та Київської (4 тис. 242) областей. Більшість українців скористалися відповідною процедурою, змінивши місце голосування на Київ та Київську область - 14 тис. 066 та 8 тис. 126 осіб відповідно.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Понад 70 тисяч українців уже змінили місце голосування на виборах до ВР, - Держреєстр

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136874
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
педофил шарий - это человек Сабакова, следовательно это человек КАЛАмойского, следовательно это человек ЗЕбила.
 показати весь коментар
 
ты уже поменял место голосования на Ужгород?
 показати весь коментар
 
Молодець, порох тебе туди загнав, чи вид зебоби переховуєшся?
 показати весь коментар
 
Зеленський, точніше Коломойський, Портнов, Разумков та Богдан готують масові фальсифікації.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМісце голосування на парламентських виборах змінили вже майже 110 тисяч українців
 
 
 
 
 
 вгору