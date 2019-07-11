 "Немає жодних підстав для того, щоб Конституційний Суд міг давати негативний висновок", - Парубій щодо закону про українську мову

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав 10 липня в інтерв'ю "Радіо Свобода".
"Коли ми готували закон про мову з головою комітету (з питань культури та духовності Миколою) Княжицьким, я неймовірно детально підходив до того, щоб ми виконали кожну норму регламенту. Кожна правка була розглянута і обговорена. Ви пригадуєте, щодо кожної правки Опозиційний блок намагався гальмувати, відтягувати закон про мову. Я переконаний, я можу говорити як голова Верховної Ради України, що процедура дотримана повністю, і немає жодних підстав для того, щоб Конституційний суд міг давати негативний висновок", – наголосив Парубій.
25 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. "За" проголосували 278 депутатів Верховної Ради.
14 травня документ підписав спікер парламенту Андрій Парубій, наступного дня закон підписав тодішній президент Петро Порошенко.
Закон передбачає, що українська - єдина державна мова в Україні. Цей статус передбачає обов'язкове використання української мови по всій країні в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також у публічних сферах суспільного життя. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування і релігійних обрядів.
Глава фракції Опозиційного блоку в парламенті Вадим Новинський і народний депутат від цієї політсили Олександр Долженков від імені 51 нардепа передали до Конституційного Суду України подання про визнання таким, що суперечить Конституції, закону про забезпечення функціонування української мови як державної.
https://twitter.com/herooftheday10/status/1149034944821374976
а до этого звонка мы были цивилизованными, ты хочешь сказать?
Ярый порохофоб подробно о пиаре Зели.
Після нечуваного феномену, коли весною 2014 Добробати практчно без участі влади, а де й наперекір їй ВІДБИЛИ НАСТУП РЕГУЛЯРНОЇ армії росіі (!) то що зараз може завадити цим людям провести Парад?
Все соцсети сегодня гудели по этому поводу.
https://twitter.com/SpravaHromad/status/1148921307997884417
Веремена безпредела Яныка возвращаются...
Марсіанин Парубій хвилюється за марсіанську мову?
11.07.2019 00:50»
«sulima ivan
Свідомо спілкуйтесь українською і це буде найкращий захист української мови, пані і панове
11.07.2019 06:49»
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Можуть залишити без премії ...
Да потому, что это один из рычагов раскола Украины!
Время пороженок, геращенок, парубиев разномастных, слава Богу, проходит. Наступает нечто новое, честное, молодое. Слава Украине!