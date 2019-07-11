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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Суспільство
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Все про:КС (355) Парубій (1136) українська мова (272) мова (373)

 "Немає жодних підстав для того, щоб Конституційний Суд міг давати негативний висновок", - Парубій щодо закону про українську мову

Голова Верховної Ради Андрій Парубій вважає, що визнавати закон про функціонування української мови як державної невідповідним Конституції України немає жодних підстав.

Як передає Цензор.НЕТ, про це він сказав 10 липня в інтерв'ю "Радіо Свобода".

"Коли ми готували закон про мову з головою комітету (з питань культури та духовності Миколою) Княжицьким, я неймовірно детально підходив до того, щоб ми виконали кожну норму регламенту. Кожна правка була розглянута і обговорена. Ви пригадуєте, щодо кожної правки Опозиційний блок намагався гальмувати, відтягувати закон про мову. Я переконаний, я можу говорити як голова Верховної Ради України, що процедура дотримана повністю, і немає жодних підстав для того, щоб Конституційний суд міг давати негативний висновок", – наголосив Парубій.

25 квітня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому законопроєкт №5670-д про забезпечення функціонування української мови як державної. "За" проголосували 278 депутатів Верховної Ради.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливий спецстатус для російської мови на Донбасі: Якщо у донеччан буде спеціальне прохання, я не бачу жодної проблеми. ВIДЕО

14 травня документ підписав спікер парламенту Андрій Парубій, наступного дня закон підписав тодішній президент Петро Порошенко.

Закон передбачає, що українська - єдина державна мова в Україні. Цей статус передбачає обов'язкове використання української мови по всій країні в органах державної влади і місцевого самоврядування, а також у публічних сферах суспільного життя. Дія закону не поширюється на сферу приватного спілкування і релігійних обрядів.

Глава фракції Опозиційного блоку в парламенті Вадим Новинський і народний депутат від цієї політсили Олександр Долженков від імені 51 нардепа передали до Конституційного Суду України подання про визнання таким, що суперечить Конституції, закону про забезпечення функціонування української мови як державної.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136873
 
   
 Топ коментарі
 
Взагалі, в любій цивілізованій країні, включаючи Україну часів Порошенка, кар'єра політика закінчилася би одразу після подібного дзвінка голові СБУ з вимогою «розібратися» з депутатом. Журналісти б знищили його одразу і назавжди. Вітаю, ми більше не цивілізована країна! Добраніч!
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После того как КС признал досрочные выборы "законными", можно считать что такого государственного органа в стране не существует.
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Марсіанин Парубій хвилюється за марсіанську мову?
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Ну що, малорос сушоний, поводили тобі по губам? Зажуй шаурмою. ))
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Навіть марсіанську Парубія розумію трохи. А от твою цапську язику - ні. Тому розмови у нас не вийде з тобою, росіянине "Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык - Цензор.НЕТ 789
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Виглянь у вікно, , оно твій презєдент селфі робить:
"Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык - Цензор.НЕТ 9657
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Шкода, стрибнути духу не вистачило...
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Ще й як може брехуняка.Так піриться на законі про мову,що перед голосуванням,тишком-тишком виключили пункт,щодо дотримання данного закону Головою ВР,його заступниками та депутатами.Ну конешно,як можна собі уявити виступ мертветчука з трибуни ВР,на українській мові чи того ж рабіновича чи бойка.В кремлі дуже вдячні палубію саме за таку редакцію закону
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Потрібно було Зеленському і його зебілам хоч раз побувати на Майдані. Тоді ніяких "червоних ліній" і щупати не довелось би. Все і так прекрасно знали б, що за таке вишвирнуть разом з Офісом в Ростов
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После того как КС признал досрочные выборы "законными", можно считать что такого государственного органа в стране не существует.
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не успел глаза продрать,уже тут.
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Взагалі, в любій цивілізованій країні, включаючи Україну часів Порошенка, кар'єра політика закінчилася би одразу після подібного дзвінка голові СБУ з вимогою «розібратися» з депутатом. Журналісти б знищили його одразу і назавжди. Вітаю, ми більше не цивілізована країна! Добраніч!
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Вітаю, ми більше не цивілізована країна!
а до этого звонка мы были цивилизованными, ты хочешь сказать?
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Так Порох по-мужски выматерил за$ранца, а Зе, как сопливая гимназистка, побежала в 1-й отдел с доносом. Тьфу.
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Украина перестала быть цивилизованной или что то на подобии того, тогда когда росийские войска захватили крым и дамбас а Парашенко сказал что никакой войны нет, никакого росийского посольства из Украины не выылать, никаких границ с врагом не закрывать,никакой торговли не прекращать, никакого визового режима с врагом не вводить, и нет никакого врага , а есть торговые партньоры и агресия террористов. Потом чтобы террористов не привлекать на серьезные сроки за терроризм и не уничтожать террористов на месте как ето делает весь цивилизованный мир, Петя переименовал террористов в ООС.
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Ну щас то уже зе!ленский границы с россисей перекрыл?
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Що? Не розумію російської мови. Після того як наші любі американські брати перемогли, принизили, та анально зґвалтували росіян в Холодній Війні - російська мова нікому в світі не потрібна. Мова програвших.
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ну не дарма він журнашлюшок шавермою годував
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Завидуй молча. Всё мечтаете "победить порохоботов" ? Наивные.
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кому вы нада,ущербные?
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Тем более, чего прилип как банный лист ? Проплывай мимо.
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О, уже кому нада?? Забыл ЗЕбил бывший Жюлябот как рассказывал что порохоботов у тюрьмы, а Петя в Ростов сбежит, как грозно тут кулачками махал... а это смотри как запел, посидел твой ЗЕклован пару месяцев и ты уже такой мол - - так кому вы надо..Опа, слился ЗЕбил.
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ещё не вечер.у пэти фсё в переди.
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Тут ты прав. Порох раздаст люлей всем кто выпендривается сегодня.
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зачем "побеждать" порохоботов, если их лидер стал явным лузером?разве что потроллить их
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Надо у Баканова узнать за этого чёрта.
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Всё верно, кроме того что далеко не всех. Своих хозяев Бабломойских или там Медведчуков это ЗЕчучело и пальцем не тронет и будет им зад лизать. Это типичный трус, оно может только более слабых бить.
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та не переймайся.. шмаркля не буде чіпати - ЛЮДИ ЗАЧЕПЛЯТЬ!! в Україні ПОРЛАМЕНТСЬКО -президентська республіка.. та й ПРЯМУ ДЕМОКРАТІЮ в Україні НАРОД ВИКОРИСТОВУЄ - читай КОНСТІТУЦІЮ
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Там полный список девок есть которых он успел оприходовать за свою биографию. Госбезопасность всё знает и помнит "Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык - Цензор.НЕТ 9478
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как умно...в спам
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ты даже не подозреваешь каким лузером вчера стал твой наркоман после заявления Забродского о готовности принять военный парад в Киеве.
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этот наркоман такой же мой, как и твой...если только ты не кацап под украинским прокси
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хотя стоит ли обращать внимание на дебила с таким красноречивым ником...в спам
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А що?
Після нечуваного феномену, коли весною 2014 Добробати практчно без участі влади, а де й наперекір їй ВІДБИЛИ НАСТУП РЕГУЛЯРНОЇ армії росіі (!) то що зараз може завадити цим людям провести Парад?
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Мимо прошло! Что, есть такая заява?! Ни хрена себе! Новость Номер Один. По крайней мере- сегодня.
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Ты это серьезно?
Все соцсети сегодня гудели по этому поводу.
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Бывает. У меня ИНЕТ пляшет... 7 км от берега таки. То есть... то нет.
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Ну наклонись и поцелуй своего Петю у сраку, можешь в самую дырочку. Ето же его конституционный суд.
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100%!
Веремена безпредела Яныка возвращаются...
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Етот конституционный суд который Парашенко организовал нужно разогнать к черту как НЕконституционный. Пока он вообще не признал Украину как государство страной 404.
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Эт точно, при Пете 5 лет не признавал, а при ЗЕсепаре признает.
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Во первых какие 5 лет если КС заработал только в етом году? Во вторых, да, Петино говно которое он насрал за шкафом начало вонять только сейчас, как только Парашенко ушел.
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В этом году? А ты, кацапина ничего не попутала? Например, Конституционный суд с Антикоррупционным?
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Парашенко еще та мразь мстительная. Я говорил давно ето. Он и не скрывал и ******* не скрывают что Парашенко наделал столько мин и теперь взрывает их в отместку что его не выбрали. Вы же ******* сами в истерике визжали что нужно Украину уничтожить за то что ЗЕ победил а не ваш хозяин.
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А что тогда делать с решением этого НЕконституционного суда по досрочным выборам по желанию уЗЕ!ленских?
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закон о функционировании украинского языка как государственного не соответствует Конституции Российской империи. Для Украины соответствует все украинское
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наші судді економічно та політично вмотивовуюця - так шо знайдуть до чого присікатись
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Языковые мантры продолжаются,раньше попо блок этим страдал перед выборами-теперь Порошенковцы,ничего не учит история.Может делом займетесь,Медведчуки с Бойками придя к власти вас выкинут как котят голыми,они не забыли ниево,давайте воюйте с Зеленским все будете в попе
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Языковые мантры продолжаются,раньше попо блок этим страдал перед выборами-теперь Порошенковцы,ничего не учит история.Может делом займетесь,Медведчуки с Бойками придя к власти вас выкинут как котят голыми,они не забыли ничего,давайте воюйте с Зеленским все будете в попе
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Свідомо спілкуйтесь українською і це буде найкращий захист української мови, пані і панове "Нет никаких оснований для того, чтобы Конституционный Суд мог давать отрицательное заключение", - Парубий о законе про украинский язык - Цензор.НЕТ 8084
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Флаг в руки и барабан на шею! А я сознательно общаюсь на русском, потому что это мой родной, потому что нетерплю насилия, принуждения и хамства, которое изрыгает после Майдана украиномовная часть населения, считая лишь себя украинцами и патриотами, раскалывая страну и народ, работая на руку агрессору. Глупцы!
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«sulima ivan

Марсіанин Парубій хвилюється за марсіанську мову?
11.07.2019 00:50»

«sulima ivan

Свідомо спілкуйтесь українською і це буде найкращий захист української мови, пані і панове
11.07.2019 06:49»
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Можуть залишити без премії ...


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КС, як і всі суди зараз під Портновим, Разумковим та Богданом. Так що визнає неконституційним.
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Петя строил свою будку, а не суды реформировал. Дурака выключи.
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Время пороженок, геращенок, парубиев разномастных, слава Богу, проходит. Наступает нечто новое, честное, молодое. Слава Украине!
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Если всё правильно, по-закону и по-совести - почему этот вопрос так будоражит граждан Украины?
Да потому, что это один из рычагов раскола Украины!
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Граждан Украины он не будоражит, только кучку сепаров.
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Евгений Шинский
Время пороженок, геращенок, парубиев разномастных, слава Богу, проходит. Наступает нечто новое, честное, молодое. Слава Украине!
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ЗЕкаманде , начхать что там бредоносит парубий,
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Ну председатель КС два-три раза пиццу/шаурму в ОПу занесет,и будет не конституционно.
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Немає жодних підстав для того, щоб Конституційний Суд міг давати негативний висновок", - Парубій щодо закону про українську мову
 
 
 
 
 
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