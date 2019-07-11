Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству УНН повідомив начальник відділу Держприкордонслужби України з питань взаємодії із засобами масової інформації Андрій Демченко.
"Якщо брати позаминулу добу, то загалом відмовлено в пропуску через державний кордон 29 громадянам Російської Федерації. Від початку року ця цифра сягає трохи більше 4,5 тис. осіб", - сказав він.
Водночас від початку 2019 року на територію України в'їхало 620 тис. громадян РФ.
А в дырку в полу?
https://www.youtube.com/watch?v=HxklYqPdiIY
40% мокшанских свинособак срут за завалинком, в дырку в земле или в помойное ведро которое которое потом выливают в окно. Поэтому Украина для них это благо цивилизации.
https://www.youtube.com/watch?v=YawuB3QdFWE