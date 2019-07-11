 В Україну від початку року не пропустили понад 4,5 тис. громадян РФ, - Держприкордонслужба

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству УНН повідомив начальник відділу Держприкордонслужби України з питань взаємодії із засобами масової інформації Андрій Демченко.

"Якщо брати позаминулу добу, то загалом відмовлено в пропуску через державний кордон 29 громадянам Російської Федерації. Від початку року ця цифра сягає трохи більше 4,5 тис. осіб", - сказав він.

Водночас від початку 2019 року на територію України в'їхало 620 тис. громадян РФ.

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