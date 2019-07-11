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 В Україну від початку року не пропустили понад 4,5 тис. громадян РФ, - Держприкордонслужба

Від початку 2019 року, станом на 9 липня, в Україну не пропустили понад 4,5 тис. громадян Росії.

Як передає Цензор.НЕТ, про це агентству УНН повідомив начальник відділу Держприкордонслужби України з питань взаємодії із засобами масової інформації Андрій Демченко.

"Якщо брати позаминулу добу, то загалом відмовлено в пропуску через державний кордон 29 громадянам Російської Федерації. Від початку року ця цифра сягає трохи більше 4,5 тис. осіб", - сказав він.

Водночас від початку 2019 року на територію України в'їхало 620 тис. громадян РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ затримала колишнього прикордонника, який продавав інформацію про виїзд громадян за кордон

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136871
 
 
 Топ коментарі
 
Ты когда-нибудь срал за завалинком? Нет?
А в дырку в полу?
https://www.youtube.com/watch?v=HxklYqPdiIY

40% мокшанских свинособак срут за завалинком, в дырку в земле или в помойное ведро которое которое потом выливают в окно. Поэтому Украина для них это благо цивилизации.
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- альо, Баканов? На мєня в Баріспалє чєрті напалі!

В Украину с начала года не пропустили более 4,5 тыс. граждан РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6952
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300 км - это ты загнул. 150 км. уже начинается пидараха. На анале Г+Г в 2014 году, тогда ещё руснявая сепарша - бабка КАЛАмойша воевала с пидарашками и вешала бигборды по всему Днепру - 10 кусков баксов за пленного москаля. Так вот тогда был репортаж из пидарахи о том как они эти помойные ведра в окна выливают.
https://www.youtube.com/watch?v=YawuB3QdFWE
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а (слово которое попадает под такой своевременный закон тов богомолец) они тут нужны?
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- альо, Баканов? На мєня в Баріспалє чєрті напалі!

В Украину с начала года не пропустили более 4,5 тыс. граждан РФ, - Госпогранслужба - Цензор.НЕТ 6952
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медом им тут намазано? сиделе бы в своей помойке.
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Та, це не у них, а у нас...Президент, вночі заліз на купол Ради і робить селфі.
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Ты когда-нибудь срал за завалинком? Нет?
А в дырку в полу?
https://www.youtube.com/watch?v=HxklYqPdiIY

40% мокшанских свинособак срут за завалинком, в дырку в земле или в помойное ведро которое которое потом выливают в окно. Поэтому Украина для них это благо цивилизации.
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так они там даже белье в прорубе стирают до сих пор, 300 км от маацквы, лучинами пользуются.
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300 км - это ты загнул. 150 км. уже начинается ********. На анале Г+Г в 2014 году, тогда ещё руснявая сепарша - бабка КАЛАмойша воевала с *********** и вешала бигборды по всему Днепру - 10 кусков баксов за пленного москаля. Так вот тогда был репортаж из ******** о том как они эти помойные ведра в окна выливают.
https://www.youtube.com/watch?v=YawuB3QdFWE
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Під час війни треба взагалі заборонити пускати громадян РФ в Україну.
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эх вспомнил плановую экономику... в этом году 4 на следующий год берем повышенные обязательства не пропустить 10 тысяч
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Вислати в ********* всіх громадян *********у і повністю заборонити вїзд кацапів в Україну до деокупації Криму та частини Донбасу. Все інше то облуда. Будь яка притомна нація саме таким чином діє за таких як у нас обставин.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїВ Україну від початку року не пропустили понад 4,5 тис. громадян РФ, - Держприкордонслужба
 
 
 
 
 
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