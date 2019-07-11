 У Дніпро вертольотом евакуйовано важко пораненого військовослужбовця, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.
У бійця мінно-вибухова політравма, поранення ока, дихає за допомогою апарату штучного дихання. Його лікування здійснюватимуть лікарі обласної лікарні ім. Мечнікова та офтольмології.
3-я ракета - 3 убитых за месяц.
Везите макароны завтра в данецк.
с утречка.
дебилы бл. по передовой на машинах.
ну и атошная разведка саобщила итог - за 2 месяца в данецк приехало 600 тонн беприпасов с расеи, не считая топлива, на поезде.
что-то взорвали укррозведчики??
неа, только считали.
дебилы бл.