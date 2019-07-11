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 У Дніпро вертольотом евакуйовано важко пораненого військовослужбовця, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

У Дніпро військовим вертольотом евакуйовано важко пораненого військовослужбовця.

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.

У бійця мінно-вибухова політравма, поранення ока, дихає за допомогою апарату штучного дихання. Його лікування здійснюватимуть лікарі обласної лікарні ім. Мечнікова та офтольмології.

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У Дніпро вертольотом евакуйовано важко пораненого військовослужбовця, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136868
 
 
 Топ коментарі
 
Выживи, родной! Ты так нужен своей семье и побратимам! А мы, простые украинцы, будем кто молиться, кто кулачки держать за твое выздоровление. Главное, ты в надежных руках Днепровских Богов с золотыми руками, не теряй надежды, они помогут!!! ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!
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зеля подставил военных под птур
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Выживи, родной! Ты так нужен своей семье и побратимам! А мы, простые украинцы, будем кто молиться, кто кулачки держать за твое выздоровление. Главное, ты в надежных руках Днепровских Богов с золотыми руками, не теряй надежды, они помогут!!! ВЫЗДОРАВЛИВАЙ!!!
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после того как зеля поддался на шантаж обстрелами, готов на все чтобы не стрелять, этот метод шантажа будет применяться только чаще. потери будут сопровождать сдачу наших позиций зелей.
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ощущение такое, что он не поддался, а продался. раньше играл на сцене, а теперь жизнями.
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10.07 ехал новоназначенный губернатор данецкий, у которого брат в данецкне и все родственники. В сопровождении военных. запустили данецкие птур - спалили военную машину, 1 убитый , несколько раненые. Губернатору ничего-по его машине не стреляли. Видно Позвонил перед выездом в данецк и сказал в какой машине поедет?? чтобы данецкий брат бахнул по укрвоякам??
3-я ракета - 3 убитых за месяц.

Везите макароны завтра в данецк.

с утречка.

дебилы бл. по передовой на машинах.

ну и атошная разведка саобщила итог - за 2 месяца в данецк приехало 600 тонн беприпасов с расеи, не считая топлива, на поезде.
что-то взорвали укррозведчики??
неа, только считали.

дебилы бл.
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Повістку чекаєш? Може сам вже звернешся до військкомату, а такий герой а на дивані!
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Дай Боже здоров'я Герою України!!! Тримайся воїне..... Гори у пеклі клята масковія!!!!
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Защитнику Украины желаем быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.
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А почему только россиянам и сепаратистам желаете? Новоназначеный губернатор, у которого брат воюет в ДНР подставил под удар наших бойцов специально, дав наводку, а виноваты только сепаратисты. А может, все-таки, виноват Зеленский, которого предупреждали,что нельзя назначать Пашу-сепара?
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Я вообще всем рыгамжопоблокамзекоманде95кварталу этого желаю.
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А так же 73% и их родственникам ощутить на себе все прелести войны.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Дніпро вертольотом евакуйовано важко пораненого військовослужбовця, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа
 
 
 
 
 
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