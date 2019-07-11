 У Дніпро вертольотом евакуйовано важко пораненого військовослужбовця, - радниця голови Дніпропетровської ОДА Губа

Про це на своїй сторінці у фейсбук повідомила радниця голови Дніпропетровської ОДА Тетяна Губа, інформує Цензор.НЕТ.

У бійця мінно-вибухова політравма, поранення ока, дихає за допомогою апарату штучного дихання. Його лікування здійснюватимуть лікарі обласної лікарні ім. Мечнікова та офтольмології.

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