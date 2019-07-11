 Претендентка на пост голови Єврокомісії фон дер Ляєн виступила за діалог із Росією "з позиції сили"

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.
За її словами, "Кремль не прощає слабкості". Міністр додала, що Росія залишається сусідом Європи, проте наголосила, що дії Москви в Україні суперечать міжнародному праву.
Крім російсько-європейських відносин, кандидатка на пост глави Єврокомісії висловилася і щодо низки інших значущих для Євросоюзу тем. Так, фон дер Ляєн зазначила, що виступає не за "європейську армію", а за "армію європейців". За словами німецького міністра оборони, рішення про "небезпечні операції" потрібно ухвалювати на національному рівні.
Крім того, фон дер Ляєн закликала Євросоюз надавати підтримку країнам походження біженців, щоб позбутися причин, що спонукають мігрантів направлятися в Європу.
Країни ЄС 2 липня офіційно висунули Урсулу фон дер Ляєн на пост голови Єврокомісії. За кандидатуру міністра оборони ФРН проголосували 27 учасників саміту ЄС - усі, крім канцлера Німеччини Ангели Меркель. Канцлер ФРН утрималася, оскільки ця кандидатура не знайшла підтримки німецьких соціал-демократів, коаліційного партнера партії Меркель у Німеччині.
Колишній фаворит на цю посаду, член німецького Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер, відмовився від боротьби за пост. Його суперник, голландський соціал-демократ Франс Тіммерманс, не отримав схвалення Італії та країн Вишеградської групи - Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії.
Вообще ее креатура
мужфрау.
пошол нахйл до путина минстецевое чмо
оно то так каёдан война минус десятки миллионов и разрушенная промышленность поднимают которую за сотни миллиардов в США
однако забывают что если ЕС будет отступать то результат будет как и в прямой войне
барышня это понимает
если ЕС реально навалится на рф то будет рф кранты даже если чисто экономически
😁
Плебейско-кремлёвскую сволочь будет просто крючить уже только от одной фамилии баронессы: фон дер
И покрасят все свои десять ржавых танков
Краску,как всегда - будут просить у американцев
У них же денех нету,все ушли на Северный поток-2
фон дер Лайен станет во главе ЕС.