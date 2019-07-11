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Все про:Єврокомісія (275) Росія (18653) Ляєн (1)

 Претендентка на пост голови Єврокомісії фон дер Ляєн виступила за діалог із Росією "з позиції сили"

Європі варто вести діалог із Росією "з позиції сили". Про це кандидатки на пост голови Єврокомісії, міністр оборони Німеччини Урсула фон дер Ляєн заявила в Європарламенті в середу, 10 липня,

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє DW.

За її словами, "Кремль не прощає слабкості". Міністр додала, що Росія залишається сусідом Європи, проте наголосила, що дії Москви в Україні суперечать міжнародному праву.

Крім російсько-європейських відносин, кандидатка на пост глави Єврокомісії висловилася і щодо низки інших значущих для Євросоюзу тем. Так, фон дер Ляєн зазначила, що виступає не за "європейську армію", а за "армію європейців". За словами німецького міністра оборони, рішення про "небезпечні операції" потрібно ухвалювати на національному рівні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія повинна звільнити українських моряків, а Україна - надати дані про інцидент, - міністр оборони ФРН фон дер Ляйєн

Крім того, фон дер Ляєн закликала Євросоюз надавати підтримку країнам походження біженців, щоб позбутися причин, що спонукають мігрантів направлятися в Європу.

Країни ЄС 2 липня офіційно висунули Урсулу фон дер Ляєн на пост голови Єврокомісії. За кандидатуру міністра оборони ФРН проголосували 27 учасників саміту ЄС - усі, крім канцлера Німеччини Ангели Меркель. Канцлер ФРН утрималася, оскільки ця кандидатура не знайшла підтримки німецьких соціал-демократів, коаліційного партнера партії Меркель у Німеччині.

Колишній фаворит на цю посаду, член німецького Християнсько-соціального союзу Манфред Вебер, відмовився від боротьби за пост. Його суперник, голландський соціал-демократ Франс Тіммерманс, не отримав схвалення Італії та країн Вишеградської групи - Польщі, Угорщини, Словаччини та Чехії.

Також читайте: "Москва залишається головною загрозою безпеки", - на Мюнхенській конференції з безпеки різко розкритикували Росію

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136867
 
   
 Топ коментарі
 
Біндерівка якась і фошиздка.
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Старая кляча Меркель нервно теребит трусы
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Старая кляча Меркель нервно теребит трусы
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Какой там, эпиляцию в трусах дэлает!
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Эта Урсула из партии Меркель
Вообще ее креатура
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Там ***** языком давно всё продепелировала.... Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы" - Цензор.НЕТ 7648
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Аха. "Несмотря на скандал в Крыму: Siemens взялся за производство газовых турбин в России"
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Ого заявление- прям повеяло временами Рони Претендент на пост главы Еврокомиссии фон дер Ляйен выступила за диалог с Россией "с позиции силы" - Цензор.НЕТ 3752
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Угу , прочла кремлевскую методичку и думает , шо самая умная . Я пока видел только одну Грибаускайте с твердой позицией , остальные все слякоть .
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Опа,а мне ниче так эта немка ,а ну скажи ещё шото хорошее?
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Вот это позиция! Одобряю! Фрау Урсуле респект!
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Красивая старушка и правильные вещи говорит. После такого заявления её теперь вряд ли выберут.
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Они все сначала говорят правильные вещи , а потом строят северные потоки , и инициируют возвращение мордора в ПАСЕ .
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Все - да не все. Так а шо ж теперь нельзя сделать комплиман красивой женщине? А назло немцам сжечь мерседес и загранпаспорт, чтоб даже мысли не возникло поехать в Германию или Францию? Придёт время и всех этих продажных ********** еврокоррупционеров выведут На чистую воду, ФИФА же вывели и до Кили Саркози добрались. Нужно немножко подождать.
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Не нужно перекручивать . В данной теме мы обсуждаем не нацию , а политиков .
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Так идите и обсуждайте с кем-нибудь другим. Чего вы ко мне приперлись?
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Сайт публичный , и явно не ваш. Попробуйте принять успокоительное , может быть и хамство пройдёт .
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чтохотим то и обсуждаем
пошол нахйл до путина минстецевое чмо
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Вообще-то, все сайты публичные, а этот - точно мой. Я здесь как рыба в воде, как птица в небе.
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много немцев считает что это США в третий раз сталкивают рф и ЕС
оно то так каёдан война минус десятки миллионов и разрушенная промышленность поднимают которую за сотни миллиардов в США
однако забывают что если ЕС будет отступать то результат будет как и в прямой войне
барышня это понимает
если ЕС реально навалится на рф то будет рф кранты даже если чисто экономически
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При Петррилло такого НЕ БЫЛО!
😁
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Ну, ничего так в Германии министр обороны, мне нравится.
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Не покупайтесь Главная мысль "диалог с Россией", а "с позиции силы" - красивая обёртка.
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Диалог с позиции силы ето подразумевается паяльник Ху*лу в жопу и разговариваем о том что он должен выполнить и куда пойти
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Пиз*** да Моржовая уже заерзала на стуле и затрусила губой
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а у европы осталась сила? пока что за пару лямов они исполнят любой танец
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Зато у нас все чиновники предлагают расставить булки перед кремлем и пускают сопли в надежде что Ху*ло помилует
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Ось, з кого треба брати приклад "хороброму" єрусалимському козаку Зельцману, у якого при живому спілкуванні з ******, через пару хвилин, стануть важкими штани.
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Наконец-то во во главе правительства ЕС будет личность с твёрдым характером и ясными моральными принципами.

Плебейско-кремлёвскую сволочь будет просто крючить уже только от одной фамилии баронессы: фон дер
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Дада,С позиции силы. Продемонстрируют не глубокую,а очень глубокую озабоченность
И покрасят все свои десять ржавых танков
Краску,как всегда - будут просить у американцев
У них же денех нету,все ушли на Северный поток-2
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Молодчина. Меня только беспокоит, кто достойно заменит Меркель, если
фон дер Лайен станет во главе ЕС.
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там че матриархат уже? пусть она по сп2 скажет и все сразу яснопонятно станет
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Тот случай, когда у женщины есть яйца, и они не для играния на рояле...
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Gut! Фон дер це вам не босячка комсомолка товаришч Меркель!-)
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Может и правда будет толк, если выберут. Министры обороны обычно очень здраво рассуждают даже в тех странах, где власть легла под путина.
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Це в цієї тендітної жіночки, здається, 7-ро дітей? Фрау явно думає про їх майбутнє. Молодець.
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПретендентка на пост голови Єврокомісії фон дер Ляєн виступила за діалог із Росією "з позиції сили"
 
 
 
 
 
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