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 Іноземця, підозрюваного у вбивстві і розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Громадянина Туреччини підозрюють у скоєнні вбивства та участі в злочинній організації. На батьківщині йому загрожує довічне ув'язнення.

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Києва.

47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство та участь у злочинній організації. Фігуранта підозрюють у вбивстві професора одного з університетів.

Згідно з рішенням 5-го мирового кримінального суду міста Анкара було видано ордер на арешт чоловіка. На початку липня зловмисника оголошено в міжнародний розшук.

Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели оперативно-розшукові заходи і встановили місце перебування розшукуваного. Затримали зловмисника на території Голосіївського району Києва.

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Зараз вирішується питання про тимчасовий арешт затриманого іноземця.

Іноземця, підозрюваного у вбивстві і розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві, - Нацполіція 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136866
 
 
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https://youtu.be/WaRWZ4IgC7o

Ярый порохофоб подробно о сегодняшнем пиаре Зели! Иностранца, подозреваемого в убийстве и разыскиваемого Интерполом, арестовали в Киеве, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 3586
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Эх, а у него уже планы на вечер были..(судя по кислой мине на заднем фоне) ))
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Цензор.НЕТНовиниПодіїІноземця, підозрюваного у вбивстві і розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
 
 
 
 
 
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