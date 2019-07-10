 Іноземця, підозрюваного у вбивстві і розшукуваного Інтерполом, заарештували в Києві, - Нацполіція. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Про це Цензор.НЕТ повідомили у відділі комунікацій Нацполіції Києва.
47-річному іноземцю правоохоронні органи Республіки Туреччина інкримінують вбивство та участь у злочинній організації. Фігуранта підозрюють у вбивстві професора одного з університетів.
Згідно з рішенням 5-го мирового кримінального суду міста Анкара було видано ордер на арешт чоловіка. На початку липня зловмисника оголошено в міжнародний розшук.
Оперативники Департаменту карного розшуку Нацполіції провели оперативно-розшукові заходи і встановили місце перебування розшукуваного. Затримали зловмисника на території Голосіївського району Києва.
Зараз вирішується питання про тимчасовий арешт затриманого іноземця.
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