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 Канал контрабанди в Україну наркотиків заблоковано на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Співробітники Служби безпеки України в рамках боротьби з контрабандою викрили і заблокували незаконне переправлення на територію нашої держави іноземних лікарських засобів, що містять прекурсори.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Канал контрабанди в Україну наркотиків заблоковано на Львівщині, - СБУ 01

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили жителі Львівщини. Вони переміщали з однієї із сусідніх країн до 2 тисяч таблеток прекурсорів за місяць. Контрабандний "товар" зловмисники реалізовували в різних областях України.

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Правоохоронці затримали одного з фігурантів виробництва згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на пункті пропуску "Шегині" під час спроби ввезення чергової партії прекурсорів.

Канал контрабанди в Україну наркотиків заблоковано на Львівщині, - СБУ 02

Під час обшуку в приміщеннях зловмисників правоохоронці виявили майже 2 тисячі таблеток іноземного походження, "чорну бухгалтерію" та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 305 Кримінального кодексу України, здійснюються слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136865
 
 
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Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине, - СБУ.

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А ПРИ ПОРОШЕНКО ТАКОГО НЕ БЫЛО.
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" Канал контрабанды в Украину наркотиков заблокирован на Львовщине "

Опа , грохнули еще один доход Порошенка .
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Ну все. Саакашвілі звалює з України, за ним підстрибом біжать Добкін з Зеленським.
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