 Канал контрабанди в Україну наркотиків заблоковано на Львівщині, - СБУ. ФОТО

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-центр СБУ.

Оперативники спецслужби встановили, що до складу групи входили жителі Львівщини. Вони переміщали з однієї із сусідніх країн до 2 тисяч таблеток прекурсорів за місяць. Контрабандний "товар" зловмисники реалізовували в різних областях України.

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Правоохоронці затримали одного з фігурантів виробництва згідно зі ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України на пункті пропуску "Шегині" під час спроби ввезення чергової партії прекурсорів.

Під час обшуку в приміщеннях зловмисників правоохоронці виявили майже 2 тисячі таблеток іноземного походження, "чорну бухгалтерію" та інші речові докази, що підтверджують незаконну діяльність.

Затриманому повідомлено про підозру у вчиненні злочину та обрано запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. В рамках кримінального провадження, розпочатого за ст. 305 Кримінального кодексу України, здійснюються слідчі дії для притягнення до відповідальності інших учасників групи.

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