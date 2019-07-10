EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  983  96
Все про:Зеленський (2009) Конгрес США (258)

 У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського

Співголови Конгресового українського кокусу звернулися до спікера Палати представників США Ненсі Пелосі з ініціативою запросити Президента України Володимира Зеленського виступити на спільному засіданні американського Конгресу.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному листі законодавців, який Укрінформ отримав у своє розпорядження.

"Як співголови двопартійного Українського конгресового кокусу, ми з повагою закликаємо вас запросити Президента України Володимира Зеленського на спільне засідання Конгресу", - наголошується в листі.

При цьому нагадується, що Зеленський має відвідати США на запрошення Білого дому. "Ми вітаємо цю взаємодію на високому рівні і просимо Конгрес подати руку дружби новообраному президенту шляхом таким запрошенням",- зауважується в документі.

Члени Конгресу США наголосили, що перед Україною продовжують стояти серйозні виклики. У цьому зв'язку згадується боротьба з російською агресією, протидія успадкованій корупції, забезпечення економічного зростання й процвітання українського народу.

"Росія дійсно має намір посилити свою агресію, про що свідчить незаконний арешт 24 українських воїнів і трьох військово-морських суден у водах Керченської протоки. У цей небезпечний для України і світу час Конгрес повинен посилити взаємодію з нашим близьким союзником, коли йому загрожують такі виклики",- наголошується в листі американських законодавців.

Водночас підкреслюється, що запрошення Глави Української держави могло би сприяти посиленню взаємодії на таких ключових напрямах як антикорупційна політика, демократичні реформи, кібер- і військова безпека, ветеранські справи, енергетична незалежність, сприяння збалансованій гендерній політиці.

"Запрошення президента Зеленського на спільне засідання Конгресу послужить потужним символічним меседжем Кремлю: американський народ стоїть пліч-о-пліч з українським народом", - зазначається у зверненні американських законодавців.

Лист підписали члени Конгресу США Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Анді Гарріс і Майк Куіглі.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136864
 
   
 Топ коментарі
 
Ржать будут всем Конгрессом В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 663
 показати весь коментар
 
ой ёё ну кто там не выступал но членограй В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 3661
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
ой ёё ну кто там не выступал но членограй В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 3661
 показати весь коментар
 
 
Щось після вояжу Зєлі по Європам я вже побоююся- що на цей раз втратить Україна.
 показати весь коментар
 
 
Може виявиться що столиця штатів Нью Йорк наприклад.
 показати весь коментар
 
 
О, кадри з концертів Зєлі тепер табу. Все стрімкіше рухаємося в РФ.
 показати весь коментар
 
 
Будет обвинять во всех надуманных грехах Порошенко, не ведая о 99% информированности американцев о реалиях грязнейшей предвыборной лжи.
 показати весь коментар
 
Або ж будуть вимагати голову Коломойського.
 показати весь коментар
 
А що. Може вижене якогось бандита. Баканову подзвонить.
 показати весь коментар
 
 
Счас у 🐷ботиків істеріка з корчами почнеться, показяться!
Срачно їм щеплення від сказу!!
Саааанитааарррри!
🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Ойц, вибачаюсь- ВЕТЕРРРИНАААРРРРИ!!!
🤣🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Можeш свого порекомендувати, please!
🤗
 показати весь коментар
 
Он уже давно привит от таких винторогих как Вы Вас тут глистов шоколадных высыпало немерено наверно вторая смена порохошлюх в строй пера и перлописания встала
 показати весь коментар
 
 
русский, ты со знаками препинания не дружишь?
 показати весь коментар
 
 
а вот тебе речь зели в Канаде он у нас 30 месяцев пашет да В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 6791
 показати весь коментар
 
 
Вечерняя ветка для испражнений в стиле "клоун рояль шаурма фонтан". "Ылита нации" сейчас начнет бесноваться. В Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 3610
 показати весь коментар
 
 
Ты таки освоил эти четыре слова. Они сложные, согласен. Но тебе удалось. Вітаю.
 показати весь коментар
 
 
😂😂😂😂😂рояль главное для нашего скомороха шоб был под его рост он вам там сбацает . А вообще то его нельзя отпускать одного он у нас на умишко слабоват вы там офигеете от его дичи это не Порох . У нас при власти пацанчик пародирования президента теперь вот сам стал пародией на президента
 показати весь коментар
 
 
Хай опанує банджо...опанує, в смислє овладєєт ігрой на єм....
 показати весь коментар
 
Как "разбойники" на английском? Без этого в Конгресс не пустят, сразу укажут на "exit".
 показати весь коментар
 
 
Ну давайте порошки. Начинайте. Не забудьте в Ольгино денег получить.
 показати весь коментар
 
 
Ну все. Зелеботи б'ються в безкінечному оргазмі.
 показати весь коментар
 
 
Хаха, на цензоре садистьі, не дадут на ночь порохоботам потушить пуканьі)))
 показати весь коментар
 
 
Лолиботы ,а вы ж говорили шо Порошенко незаменимый ... аха
 показати весь коментар
 
 
Гівном можна замінити що завгодно, але це до добра не приводить.
 показати весь коментар
 
 
Тююююююююююю ! Это все ? Лучше по методичке строчи , отсебятины не нужно , бо шоколадку не получишь У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 8190
 показати весь коментар
 
 
Замість мозку -СПАМ у балєзного 🐷ботика!!
🤣🤣
 показати весь коментар
 
 
Виплюнь каку, тримай смоктуньську 🍬!
😁
 показати весь коментар
 
 
Куприку запропонуй свою тютільку. Обміняйтеся з ним смоктунцями і спіть, нехай вам присниться голий ЗЄ.
 показати весь коментар
 
 
Ти помолився на ніч на ікону жирнючого діабетика?
😇
 показати весь коментар
 
 
Та бачимо, що ви..профффесіОнали..
😁
 показати весь коментар
 
 
Та ні. Цілком успішно замінили.
Шоколад на лайно.
Ти кушай, кушай.
 показати весь коментар
 
 
Ало! Это Баканов? Значит, сообщаю, что в городе Киев полным-полно чертей во главе с интостранным консультатом Воландом. Срочно пришлите два мотоциклета с пулеметами! Откуда это звонят? С крыши Верховной радыВ Конгрессе США инициируют приглашение и выступление Зеленского - Цензор.НЕТ 2349
 показати весь коментар
 
 
То Саакашвілі, чи у Зеленського з Міхо один наркодилер?
 показати весь коментар
 
 
ющер тоже в конгрессе выступления давал. гастроли так сказать....
 показати весь коментар
 
Вот, просто образцово-показательное политическое признание: Нам, Политикам- Всё По Хрену!
Читайте статью... всё в полном порядке, всё правильно, даже к "военно-морским судам"(с) не приклепаться, термин совершенно верный. И доходим до конца третьего абзаца, снизу... И видим вот это: "содействие сбалансированной гендерной политике"(с). Ну и всё. Можно было всё это- не читать.
 показати весь коментар
 
покат ты в африка сидишь у нас в Очакове морские пчёлы ВМБ строят
 показати весь коментар
 
 
Я знаю! Но, я почему-то убежден, что там не возникает проблем с гендерной политикой. Они просто строят! Кстати, о пчелах:
У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 2879
Ни в какой связи, со статьёй. Просто- смешно.
 показати весь коментар
 
 
У соевых подгорает что Зеленского приглашают в Конгресс а барыга получил пенок под зад от Народа Украины и летит скоро приземлится в тюрьме а шобло шеколадное разбежится на четыре стороны.
 показати весь коментар
 
 
Да пенки у него, когда кавказцы его на бутылку присаживают.
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Пізньої літньої години,
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
🤗
 показати весь коментар
 
 
Хитро підкопуються ! Хочуть привід знайти,щоб не надавати вже домовлену військову допомогу !
 показати весь коментар
 
 
Хай поцікавиться, насчьот 51 штата...а там єслі шо, скаже шо пошутіл...але ж якщо прокатіт....уявляєте?


 показати весь коментар
 
 
У кого нибудь есть знакомые в конгрессе США? Подскажите им рояль перед трибуной поставить
 показати весь коментар
 
 
Типу вони не бачили. Виступ Зеленського уже по всім порносайтам. І до того ж- то плагіат з американського ;Шоу Придурків;.
 показати весь коментар
 
 
шото не припомню,шоб атца нации приглашали у америку.Помню во Франции нах.. послали.
 показати весь коментар
 
 
Їздив Порошенко в Америку. Руку йому там потиснули з огидою, але їздив.
 показати весь коментар
 
Земби вы смотрите а то зеля может забыт фамилию Авраама и спутать Деферсона с Томпсоном У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 6637
 показати весь коментар
 
 
Зебобик чувак не предсказуемый...может и в США Нью-Йорк за столицу принять...😀
 показати весь коментар
 
 
Главное чтобы на каньон не полез слефи делать - потом минус зеля - ленка - богдан У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 5210
 показати весь коментар
 
Зе же не больме по английски. Офигеют чувствую американцы.
 показати весь коментар
 
Он без бумажки ни на каком не умеет. Только блеет,как овца. Которой и является.
 показати весь коментар
 
 
Кто ж ему, бедолаге, текст на английском русскими буквами изобразит?!! Не осрамился бы! Со вставшими дыбом волосами осознаю весь трагизм ситуации нашей страны, где мы от каждого "партнера" зависим... и детский сад президент...
 показати весь коментар
 
Думаю оно откосит, это не в Борисполе речь токать
 показати весь коментар
 
есть такая версия...

У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 4730 Hellis‏ @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад
таки кто-то из конгрессменов Трампа придумал повод, как перестать поддерживать Украину: достаточно услышать нового "президента Украины", чтобы конгресс и сенат пришли к решению, что с клоунами Штатам не по пути и клоунам оружие давать нельзя
 показати весь коментар
 
 
Не виключено. Особливо якщо згадати про те що в КГБ лежать плівочки з московськими повіями, ;золотим дощиком; і Трампов в якості.... Ну, Ви зрозуміли. Білий такий предмет і вода тече.
 показати весь коментар
 
 
Потому что знали - поржать с него не получится.А наркоманская макака в самый раз
 показати весь коментар
 
 
Хорошо смеется тот кто смеется последний
 показати весь коментар
 
 
Последним смеется тот - у кого мозгов не хватает. Ему доходит долго. Ты еще не раз себя укусиш за собственное очко. Но оно уже очень бцудет болеть от деятельности преЗЕдента нарика
 показати весь коментар
 
пользуясь доворняком с зелей, гаспрем подает новый иск, который зеля просирает, и вместо того что нам должны 11 млрд, мы будем должны 2 млрд. за это зеле кинут косточку, типа освободят заложника
 показати весь коментар
 
Имея процентов 5 поддержки граждан , порох со своими ботами засрали все информпространство.
 показати весь коментар
 
 
От жеж блін! Як не новина, то платним мародерським тролям хоч звільняйся. З під Мародера йде грунт. Ну не йти ж разом з Мародером до буцегарні!!! У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського - Цензор.НЕТ 6602
 показати весь коментар
 
Одноклеточный,тебе думать низзя. Ты настолько тупой,что даже в клоуны не годишся
 показати весь коментар
 
Хотят посмотреть игру фуем на рояле.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського
 
 
 
 
 
 вгору