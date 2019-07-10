 У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному листі законодавців, який Укрінформ отримав у своє розпорядження.
"Як співголови двопартійного Українського конгресового кокусу, ми з повагою закликаємо вас запросити Президента України Володимира Зеленського на спільне засідання Конгресу", - наголошується в листі.
При цьому нагадується, що Зеленський має відвідати США на запрошення Білого дому. "Ми вітаємо цю взаємодію на високому рівні і просимо Конгрес подати руку дружби новообраному президенту шляхом таким запрошенням",- зауважується в документі.
Члени Конгресу США наголосили, що перед Україною продовжують стояти серйозні виклики. У цьому зв'язку згадується боротьба з російською агресією, протидія успадкованій корупції, забезпечення економічного зростання й процвітання українського народу.
"Росія дійсно має намір посилити свою агресію, про що свідчить незаконний арешт 24 українських воїнів і трьох військово-морських суден у водах Керченської протоки. У цей небезпечний для України і світу час Конгрес повинен посилити взаємодію з нашим близьким союзником, коли йому загрожують такі виклики",- наголошується в листі американських законодавців.
Водночас підкреслюється, що запрошення Глави Української держави могло би сприяти посиленню взаємодії на таких ключових напрямах як антикорупційна політика, демократичні реформи, кібер- і військова безпека, ветеранські справи, енергетична незалежність, сприяння збалансованій гендерній політиці.
"Запрошення президента Зеленського на спільне засідання Конгресу послужить потужним символічним меседжем Кремлю: американський народ стоїть пліч-о-пліч з українським народом", - зазначається у зверненні американських законодавців.
Лист підписали члени Конгресу США Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Анді Гарріс і Майк Куіглі.
Срачно їм щеплення від сказу!!
Саааанитааарррри!
🤣🤣🤣
🤣🤣🤣
🤗
🤣🤣
😁
😇
😁
Шоколад на лайно.
Ти кушай, кушай.
Читайте статью... всё в полном порядке, всё правильно, даже к "военно-морским судам"(с) не приклепаться, термин совершенно верный. И доходим до конца третьего абзаца, снизу... И видим вот это: "содействие сбалансированной гендерной политике"(с). Ну и всё. Можно было всё это- не читать.
Ни в какой связи, со статьёй. Просто- смешно.
Як народ хропе, відкривши рот,
Тихо бродить трасами країни
Чарівний Нічний Порохобот.
Невловимий, мов художник Бенксі,
Бетмен, Спайдермен чи Фантомас,
Він вклада набір Петрових сенсів
До вузьких лобів широких мас.
Де тваринка встане, гляне гордо
І на стовпчик ніжку задира -
Там до ранку виростають борди
З гаслами та підписом Петра!
Там, де вчора Юля бронзовіла
З Сєнєю, Тарутою й Ляшком,
Зранку буде "Військо. Мова. Віра.",
Буде "Ми йдемо своїм шляхом"!
А спитає хтось: "Чия робота?!" -
Ллється на допитливі носи
Струмінь золотий Порохобота,
Наче краплі божої роси!
Бо не треба зайвої реклами
В час, коли, не знаючи турбот,
Задирає ніжку під стовпами
Чарівний Нічний Порохобот!"
🤗
Hellis @13Hellis_13 2 ч.2 часа назад
таки кто-то из конгрессменов Трампа придумал повод, как перестать поддерживать Украину: достаточно услышать нового "президента Украины", чтобы конгресс и сенат пришли к решению, что с клоунами Штатам не по пути и клоунам оружие давать нельзя