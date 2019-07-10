 У Конгресі США ініціюють запрошення і виступ Зеленського

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в офіційному листі законодавців, який Укрінформ отримав у своє розпорядження.

"Як співголови двопартійного Українського конгресового кокусу, ми з повагою закликаємо вас запросити Президента України Володимира Зеленського на спільне засідання Конгресу", - наголошується в листі.

При цьому нагадується, що Зеленський має відвідати США на запрошення Білого дому. "Ми вітаємо цю взаємодію на високому рівні і просимо Конгрес подати руку дружби новообраному президенту шляхом таким запрошенням",- зауважується в документі.

Члени Конгресу США наголосили, що перед Україною продовжують стояти серйозні виклики. У цьому зв'язку згадується боротьба з російською агресією, протидія успадкованій корупції, забезпечення економічного зростання й процвітання українського народу.

"Росія дійсно має намір посилити свою агресію, про що свідчить незаконний арешт 24 українських воїнів і трьох військово-морських суден у водах Керченської протоки. У цей небезпечний для України і світу час Конгрес повинен посилити взаємодію з нашим близьким союзником, коли йому загрожують такі виклики",- наголошується в листі американських законодавців.

Водночас підкреслюється, що запрошення Глави Української держави могло би сприяти посиленню взаємодії на таких ключових напрямах як антикорупційна політика, демократичні реформи, кібер- і військова безпека, ветеранські справи, енергетична незалежність, сприяння збалансованій гендерній політиці.

"Запрошення президента Зеленського на спільне засідання Конгресу послужить потужним символічним меседжем Кремлю: американський народ стоїть пліч-о-пліч з українським народом", - зазначається у зверненні американських законодавців.

Лист підписали члени Конгресу США Марсі Каптур, Браян Фітцпатрік, Анді Гарріс і Майк Куіглі.