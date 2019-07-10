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 Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця

10 липня близько 20:00 потяг Інтерсіті+ №743 "Київ - Львів" зіштовхнувся з автомобілем на переїзді перегону Вершниця - Новоград-Волинський.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

"Незважаючи на світлову та звукову сигналізації, які забороняли рух автотранспорту, водій автомобіля виїхав на переїзд і зіштовхнувся з поїздом. У результаті інциденту пасажири і бригада поїзда не постраждали. Водія машини забрала швидка допомога", - йдеться в повідомленні.

Поїзд отримав пошкодження, які не дають змогу продовжити його рух маршрутом. З Києва було відправлено аналогічний рухомий склад, в який пересадять пасажирів. Орієнтовний час затримки рейсу - 3 години.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136863
 
 
 Топ коментарі
 
Боьше похоже на лохторат поросенька. Те же признаки слабоумия и бледной немочи.
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Вчера, на УКРНЕТе обнаружил: тётка, красивая такая тётка, с грудью 5-го размера, лёгким движением корпуса, открутила пробку, бутылки воды полутора литровой, правой сиськой. Так она- хотя бы на камеру трюканула! А этот??? Ни тебе народного признания, ни награды... Ни хрена! Один сплошной головняк и убытки. Зачем??? Поезд Интерсити+ "Киев - Львов" столкнулся на переезде с автомобилем, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 416
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І з цензора їх здуло.
Шмаркля сниться вже напевно.
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Избиратели Зеленского самоуничтожаются
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Боьше похоже на лохторат поросенька. Те же признаки слабоумия и бледной немочи.
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и жалкие попытки кого то обосрать при этом сидя в куче дерьма))
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73%. Ни чувства самосохранения, ни выполнение правил жизни..
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І з цензора їх здуло.
Шмаркля сниться вже напевно.
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Вчера, на УКРНЕТе обнаружил: тётка, красивая такая тётка, с грудью 5-го размера, лёгким движением корпуса, открутила пробку, бутылки воды полутора литровой, правой сиськой. Так она- хотя бы на камеру трюканула! А этот??? Ни тебе народного признания, ни награды... Ни хрена! Один сплошной головняк и убытки. Зачем??? Поезд Интерсити+ "Киев - Львов" столкнулся на переезде с автомобилем, - Укрзализныця - Цензор.НЕТ 416
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Порохоботів рве на лахміття.
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Можно поспорить, что автомобиль был грузовой.
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Счастливчик, обычно такие "гении" не выживают.
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Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 1652

Я ответственно заявляю: лазить по крышам - это дешевый плагиат, господин Зеленский!!!

Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця - Цензор.НЕТ 3007


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водитель выжил? - жаль, обычно такие ничему не учатся.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїПоїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця
 
 
 
 
 
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