 Поїзд Інтерсіті+ "Київ - Львів" зіштовхнувся на переїзді з автомобілем, - Укрзалізниця

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Укрзалізниці.

"Незважаючи на світлову та звукову сигналізації, які забороняли рух автотранспорту, водій автомобіля виїхав на переїзд і зіштовхнувся з поїздом. У результаті інциденту пасажири і бригада поїзда не постраждали. Водія машини забрала швидка допомога", - йдеться в повідомленні.

Поїзд отримав пошкодження, які не дають змогу продовжити його рух маршрутом. З Києва було відправлено аналогічний рухомий склад, в який пересадять пасажирів. Орієнтовний час затримки рейсу - 3 години.

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