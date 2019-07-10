 Міносвіти оприлюднило графік проведення ЗНО у 2020 році

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в наказі МОН №947.
Так, ЗНО в 2020 році відбудеться в такі дні:
Математика - 21 травня;
Українська мова і література - 26 травня;
Фізика - 28 травня;
Іспанська, німецька, французька мови - 1 червня;
Англійська мова - 2 червня;
Історія України - 4 червня;
Біологія - 9 червня;
Географія - 11 червень;
Хімія - 15 червня.
Зареєструватися для участі в ЗНО можна буде з 3 лютого по 24 березня 2020 року. До 30 квітня зареєстровані особи зможуть завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, в яких будуть вказані місце і час складання тесту.