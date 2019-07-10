EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  259  7
Матеріали за темою:
Все про:мінування (451) Нацполіція (7813) Харків (1427)

 Збитки харківських підприємств через "мінування" перевищують 5 млн грн, поліція витратила на виїзди 300 тис. грн, - начальник ГУНП Сокуренко

Від початку хвилі хибних повідомлень замінування правоохоронці витратили на виїзди для перевірки понад 300 тис. грн.

Про це повідомив під час прес-конференції начальник Головного управління Національної поліції в Харківській області Валерій Сокуренко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на місцеве видання Медіапорт.

"Наші збитки ми легко порахували, бо знаємо, скільки витратили бензину, скільки коштував ремонт машин тощо — понад 300 тисяч тільки поліції це коштувало", — заявив він.

Також збитків зазнали заклади, які доводилося тимчасово закривати на час перевірки.

"Деякі підприємства й організації не надали нам інформацію, які збитки вони отримали від хибних повідомлень. Але те, що ми отримали — це понад 5 млн грн", — каже начальник ГУНП.

Він також розповів, що справу за підозрою двох киян у хибних мінуваннях розслідуватимуть у Києві.

"Застава була визначена судом у розмірі 1 мільйон 450 тисяч гривень кожному. Протягом декількох годин застава була внесена – за одного і за іншого. Після внесення застави вони були відпущені. Сьогодні це кримінальне провадження знаходиться не в Харкові — воно в Головному слідчому управлінні Національної поліції в Києві, яке продовжує розслідування", — розповів Сокуренко.

Харківські правоохоронці також продовжують вести цю справу. За словами начальника ГУНП, є й інші люди, які "небезпідставно підозрюються".

Щодо інших замінувань він зазначив: "Ми бачимо, що почерк змінився, працюють інші люди, але вони продовжуються. Були випадки, коли в Харкові "мінували" всі дитячі садочки, всі навчальні заклади, всі дитячі майданчики — це тисячі об’єктів".

Для реагування на можливі повідомлення у день виборів 21 липня на Харківщині планують створити 14 спільних груп поліції та Держслужби з надзвичайних ситуацій

"Якщо замінують всі без винятку дільниці, зрозуміло, що огляд здійснюватимуть ті працівники, які будуть їх охороняти, — додав Сокуренко. — На кожній буде двоє поліцейських і один співробітник ДСНС. Евакуація буде проводитись лише тоді, коли будуть для цього підстави".

Нагадаємо, у Харкові масові повідомлення про замінування регулярно надходять з 21 квітня. Силовики перевіряли готелі, торговельні центри, школи, університети та коледжі, районні адміністрації, заводи, вокзали, аеропорт тощо. У жодному випадку вибухівку не знайшли.

Міністерство внутрішніх справ змінило алгоритм реагування на повідомлення про мінування.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136861
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Шарія зняли з розшуку і скасували заочний арешт: деталі рішення суду

Київський апеляційний суд відмовився скасувати постанову про зняття з розшуку та скасування заочного арешту блогера Анатолія Щарія.
Як передають "Українські новини", прокуратура просила суд скасувати постанову Шевченківського районного суду Києва про повернення справи проти Шарія на додаткове розслідування в прокуратуру, скасування його розшуку і арешту.
Київський апеляційний суд відхилив скаргу прокуратури, таким чином, рішення суду про скасування розшуку і заочного арешту Шарія вступило в силу.
 показати весь коментар
 
Продайте гєпєни тувалєти, і відразу відшкодуєте затрати
 показати весь коментар
 
*МОДЕР. а за что ты меня уже второй раз блокировал.... в огромном большенстве людям нравится как и что я пишу... блокируй..я непротив...хоть мозгами отдохну больше от негатива и писанины...((та нувас нахрен уже....СИДИТЕ...НЕ ФУЙ ШАСТАТЬ.... уже десяток тысяч звонков с заминированием и ни одного подрыва.... кто захочет что взорвать он как терминалы херячат...так (пацан сказал. пацан сделал....)ну это ясно я с приколом так написал.... ловить и вешать их нужно. тогда ни одна тварь непозвонит....а так дурачки ездите дальше ....((
 показати весь коментар
 
Залог был определен судом в размере 1,45 млн грн каждому. В течение нескольких часов залог был внесен - за одного и другого. Афигеть. А минеры то не простые бомжи и наркоманы. Найти за пару часов 3 ляма на залог, ето серьезный у них покровитель и заказчик. А того кто внес залог не хотят афишировать? Почему так быстро внесли залог за них и так быстро отпустили? чтобы не успели рассказать на кого работают?
 показати весь коментар
 
 
це може бути план по дестабілізації керований з рашки - бо Харків велике місто і на кордоні з рф, а з півдня - схід ще дамба з лугандоном. І ось когось з "мінерів" надихнула перемога ЗЕ що влада змінюється.
 показати весь коментар
 
Ця уся колотнеча не дарма, Харків - прикордонне з Росією місто. Вони давлять на психіку харків'ян напередодні якіхось подій.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїЗбитки харківських підприємств через "мінування" перевищують 5 млн грн, поліція витратила на виїзди 300 тис. грн, - начальник ГУНП Сокуренко
 
 
 
 
 
 вгору