 У 91 районі України не створено жодної ОТГ, - Мінрегіон. ІНФОГРАФІКА

Про це заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслав Негода, коментуючи дані Моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування станом на 10 липня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Децентралізація".

Лідери реформи - Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська та Хмельницька області. Останні позиції рейтингу посідають Закарпатська, Кіровоградська, Вінницька, Львівська і Київська області.

Повільно зменшується кількість районів, в яких не створено жодної громади. Впродовж останнього місяця загалом у трьох районах ситуація зрушила з місця, а 91 район залишається без єдиної громади.

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За словами Негоди, на території об'єднаних громад проживає 10 млн населення.

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