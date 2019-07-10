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 Політика України
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 У 91 районі України не створено жодної ОТГ, - Мінрегіон. ІНФОГРАФІКА

4277 місцевих рад об'єдналися в 924 дієздатні громади. З них 33 - це міста обласного значення, які приєднали до себе понад 70 навколишніх місцевих рад.

Про це заявив перший заступник міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства В'ячеслав Негода, коментуючи дані Моніторингу процесу децентралізації та реформування місцевого самоврядування станом на 10 липня 2019 року, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт "Децентралізація".

Лідери реформи - Житомирська, Чернігівська, Запорізька, Дніпропетровська та Хмельницька області. Останні позиції рейтингу посідають Закарпатська, Кіровоградська, Вінницька, Львівська і Київська області.

Повільно зменшується кількість районів, в яких не створено жодної громади. Впродовж останнього місяця загалом у трьох районах ситуація зрушила з місця, а 91 район залишається без єдиної громади.

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За словами Негоди, на території об'єднаних громад проживає 10 млн населення.

У 91 районі України не створено жодної ОТГ, - Мінрегіон 01

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136860
 
 
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А шо за кипишь？ За первого пэтя ходотайствовал о гражданстве, остальные пэтины партнеры, половина из них сегодня на маскве
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ОТГ непотрібні, це вигадка мафії доя дкрибана коштів місцевих бюджетів! Красти в кожій сільраді незручно, а от якщо об'єднати кілька сільрад, тоді інша справа!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ 91 районі України не створено жодної ОТГ, - Мінрегіон. ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
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