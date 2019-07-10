 Виплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це неможливо. Банків немає. Банки відновити неможливо. Безпека не може бути гарантована. Вимоги щодо протидії відмиванню грошей забезпечити неможливо. Тому є тільки одна схема. Як і зараз, отримувати пенсію на картки, видані Ощадбанком України", - заявив Черниш.

За словами міністра, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов'язане не тільки з банківською системою, а й зі сплатою податків.

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"Пенсійний фонд не наповнюється з повітря. Ви ж знаєте, що "відтіснили" підприємства, які до останнього моменту ще й платили податки... Підприємства, які там працювали, до останнього дня платили податки в бюджет України", - зазначив міністр.