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 Політика України
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 Виплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш

Виплачувати українські пенсії на окупованих територіях Донецької та Луганської областей до повернення цих територій під контроль української влади - неможливо.

Про це заявив міністр з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України Вадим Черниш, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Це неможливо. Банків немає. Банки відновити неможливо. Безпека не може бути гарантована. Вимоги щодо протидії відмиванню грошей забезпечити неможливо. Тому є тільки одна схема. Як і зараз, отримувати пенсію на картки, видані Ощадбанком України", - заявив Черниш.

За словами міністра, питання виплати пенсій жителям ОРДЛО пов'язане не тільки з банківською системою, а й зі сплатою податків.

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"Пенсійний фонд не наповнюється з повітря. Ви ж знаєте, що "відтіснили" підприємства, які до останнього моменту ще й платили податки... Підприємства, які там працювали, до останнього дня платили податки в бюджет України", - зазначив міністр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136859
 
 
 Топ коментарі
 
Надо выдавать мм пенсии георгиевскими ленточками...
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Да ладно...зебобик найдет возможность...багдана придумает...как сделать...что бы типа и пенсии платить..и в собственый карман что нить упало...
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Никаких пенсий предателям и колаборантам. Пусть на рубли мокшанские живут... Хотели путина и кадыровскую администрацию, пусть наслаждаются....
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Надо выдавать мм пенсии георгиевскими ленточками...
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Чим ще займається цей Черниш і його міністерство , окрім констатації очевидних фактів ?
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Это не констатация. Это- ответ. Как мне показалось- своевременный.
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Ну и верно всё! На удивление- спокойно и аргументированно. А обещание о выплате там... как минимум- неудачно.
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Брехливий як Порошенко,як вони плотили податеи,якщо там немає Української влади?Через ті банки яких там нема?
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Какие же вы зебобики тупые...безналичные платежи не требуют физического наличия банка в том или ином городе..или селе...
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Ти така сама брехлива потвора,як і Порошенко,ніхто нічого не платив,і з банка ДурНр неможливо перераховувати платежи до України.
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😀А кто тебе зебобику говорил о банках лугандонии？ речь идет о банках Украины...в которых с помощью интернет банкинга можно заплатить все налоги...
Ты оказался еще тупее чем казался...
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Вони називали себе "каармільцамі", а в результаті не можуть прогодувати самих себе? То їхні проблеми.
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Можем Мертвечука и Бойка с Новинским порезать на куски и выдать в качестве пенсий. Холеры вам в живот а не пенсий мб*****
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Да ладно...зебобик найдет возможность...багдана придумает...как сделать...что бы типа и пенсии платить..и в собственый карман что нить упало...
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Но, я так понимаю, в случае возвращения в украинское правовое поле задолженности будут погашены? некоторые получат неплохие бабки что ли
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Именно так...это будет сильный удар по пенсионной системе..
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Согласен... Виплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш - Цензор.НЕТ 9116 Кацапская пенсионная система может не выдержать... Виплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш - Цензор.НЕТ 2714
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надеюсь к тому времени остальная часть пенсов вымрет а новые т.к. будут без стажа, будут сидеть на минималке.
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Вымрет и что？Близкие родственики проживающие совместно по суду получат всю сумму...
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За термін, відведений клоуну, ніхто їх не поверне. А наступна влада їм пояснить хто вони є і де їхнє місце.
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надо договариваться с россией -платить ей а она уж пенсам. заодно и оплачивать поставленный в ордло газ. и если сами не восстанавливаем донбас то платить россии за восстановление .ведь там же наши люди.!!!!
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Никаких пенсий предателям и колаборантам. Пусть на рубли мокшанские живут... Хотели путина и кадыровскую администрацию, пусть наслаждаются....
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Кацапы эти пенсии в десятикратном размере репарациями выплатят, да, казламордые ??? Виплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш - Цензор.НЕТ 8925
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Є ідея: тамтешні пенси біля копанок побудуть самопальні міні-електростанції і майнять криптовалюту!
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниВиплачувати пенсії в ОРДЛО зараз неможливо, - глава МінТОТ Черниш
 
 
 
 
 
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