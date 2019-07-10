 Підозрюваного в організації вбивства Олешка (Сармата) Сігіду залишили під вартою на місяць

Засідання суду транслювали побратими "Сармата", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТВ.

Утім під вартою Сігіда перебуває в межах іншої справи — за підозрою у розбійному нападі в Маріуполі.

За даними слідства, 28 липня 2014 року Михайло Сігіда разом з двома іншими особами напали на потерпілого чоловіка, намагалися витягти його з машини, пошкодили її та заволоділи 10 тисячами доларів й іншим майном.

Читайте також: Підозрюваний у вбивстві Сармата Сігіда не з'явився в суд "через хворобу", його адвокат також не прийшов

У справі вбивства "Сармата" суд відпустив Сігіду з-під варти: 7 червня 2019-го стало відомо, що суддя Печерського суду Вовк змінив міру запобіжного заходу Сігіді на домашній арешт.

Того ж дня побратими Віталія Олешка прийшли до суду вимагати зміни рішення. Кілька днів суд не міг розглянути клопотання через відвід судді та неявку підозрюваного, але зрештою 12 червня суд взяв під варту чоловіка за підозрою у справі про напад у Маріуполі.

Нагадаємо, 31 липня в Бердянську невідомий вистрілив в 43-річного місцевого жителя, громадського активіста й учасника АТО Віталія Олешка (позивний Сармат), після чого зник з місця події. Від завданого тілесного ушкодження Олешко помер.



У вересні поліція затримала підозрюваного організатора вбивства Віталія Олешка Михайла Сігіду. 16 грудня було затримано ймовірного замовника вбивства Сармата - 34-річного бізнесмена з Дніпра Євгена Бродського. 8 лютого 2019 року у Львові поліція затримала ще одного фігуранта справи Сармата - Віктора Власюка, який, за даними слідства, є лідером злочинного угруповання Дніпра, колишній "торнадівець". Зараз він уже відбуває покарання за стрілянину в травні 2013 року, наприкінці березня йому оголосили підозру у справі Сармата.

Також читайте: Підозрюваного у вбивстві "Сармата" Сігіду переводять у СІЗО СБУ, щоб він до виборів не дав свідчення на соратників Порошенка, - Седлецька

Раніше головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов розповів у себе у Facebook, що Олешко мав конфлікт із Пономарьовим і депутатом БПП Сергієм Валентіровим, які "контролюють всю владу" в Бердянську.