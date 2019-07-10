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 Політика України
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Все про:НАБУ (2012) ОДА (621) Антикорупційна прокуратура (923) електронне декларування (602)

 Ексголові ОДА, який не задекларував доходи на 43 млн грн, повідомлено про підозру, - НАБУ

9 липня детективи Національного бюро за погодженням з прокурорами САП повідомили колишньому голові однієї з обласних державних адміністрацій про підозру у внесенні недостовірних відомостей в декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ст. 366-1 КК України).

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу НАБУ.

Слідство встановило, що ексчиновник в електронних деклараціях за 2016 і 2017 роки не задекларував доходи на суму близько 35 млн грн і 8 млн грн відповідно, а декларацію 2015 року взагалі не подав. Серед незадекларованого в 2016-2017 рр. майна - нерухомість, автомобіль, доходи, корпоративні права

"Повідомлення про підозру ексгубернатору надіслано поштою через неможливість вручення його особисто - такий порядок передбачено КПК України", - йдеться в повідомленні.

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Колишньому чиновнику про виклик до НАБУ детективи повідомили заздалегідь, він особисто підтвердив намір з'явитися в НАБУ 9 липня о 14:00. Але цього не сталося. Відтоді ексчиновник на дзвінки детективів не відповідає. За місцем проживання особа, що представилася охоронцем, повідомила детективам, що колишнього губернатора немає, отримувати документи охопонець відмовився.

Упродовж перебування детективів поруч із місцем проживання ексчиновника з декількох автомобілів за ними спостерігали невстановлені особи.

Розслідування фактів недекларування статків детективи НАБУ почали під час каденції топ-чиновника у січні 2017 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136856
 
 
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Ляжко за коки возьмите . Тот ахметовское бабло и не прячет .
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там всё выиграно в блэкджек или как по другому эта игра называется двадцать одно или очко .
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свиняки стали шифроваться и подполье.берите главного кнура за гавнакоки.
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и что же это за такой секретный экс- глава ога.. !? сказали а, говорите и б.
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Ну и толку-то, что сообщили о подозрении, сажать их надо, а не только сообщать о подозрении.
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Паша, как сажать, весна то прошла! Все, поздно, жди следующую.
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А когда НАБУ займется Роттердамом + , организованым Ахметовым и Порошенко ?
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Пінчук займатиметься військовими, Ахметов - інфраструктурою: Зеленський розповів, як олігархи допомагатимуть у розбудові Донбасу (відео)

Детальніше читайте на УНІАН: https://www.unian.ua/politics/10591884-pinchuk-zaymatimetsya-viyskovimi-ahmetov-infrastrukturoyu-zelenskiy-rozpoviv-yak-oligarhi-dopomagatimut-u-rozbudovi-donbasu-video.html
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можна брати любого діючого, чи екс голову ОДА за одне місце і зясується, що накраденого десятки міліонів. і так по всій країні. і народ це добре знає. знає і мовчить. якщо і не мовчить то всеодно нічого не робить, а могли б. що саме? то окрема тема, перегляньте історію країни і знайдете, не ви будете перші. чи може влада сама очиститися? заради Бога, не в цьому житті.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЕксголові ОДА, який не задекларував доходи на 43 млн грн, повідомлено про підозру, - НАБУ
 
 
 
 
 
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