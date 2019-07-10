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 Політика України, Події
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Все про:ГПУ (3064) розслідування (1518) Клименко (129)

 ГПУ завершила досудове розслідування у справі ексміністра-утікача Клименка

Завершено спеціальне досудове розслідування в кримінальному провадженні щодо колишнього міністра доходів і зборів України Олександра Клименка.

Про це повідомили в прес-службі ГПУ, передає Цензор.НЕТ.

"Головною військовою прокуратурою Генеральної прокуратури України завершено спеціальне досудове розслідування в кримінальному провадженні від 18.06.2014 року за підозрою колишнього міністра доходів і зборів України та ще чотирьох осіб у вчиненні кримінальних злочинів, передбачених ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації. - Ред .) ч. 4 ст. 28 (вчинення злочину за попередньою змовою організованою групою - ред.), ч.2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем - ред.) ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержані злочинним шляхом. - Ред.) КК України", - йдеться в повідомленні.

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За даними прокуратури, в даний час у кримінальному провадженні виникла необхідність в повідомленні згаданим особам про завершення досудового розслідування та запиті про відкриття матеріалів.

Нагадаємо, військова прокуратура в листопаді 2011 року почала кримінальне провадження проти ексміністра Олександра Клименка за статтею про держзраду.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136855
 
 
 Топ коментарі
 
А по брильянтовым , насирову , вертолетной атаке . Когда результаты ?
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Напомню что почти со всех эксрыгоаналов снято международное расследование .
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А по брильянтовым , насирову , вертолетной атаке . Когда результаты ?
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Шоколадные животные, аааууууу??? Ответите человеку или опять Зеленский виноват ?
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Спилянные деревья на Грушевского , правду скажут ?
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Напомним, военная прокуратура в ноябре 2011 года начала уголовное производство против экс-министра Александра Клименко по статье о госизмене. Источник: https://censor.net.ua/n3136855

2017 года, исправьте, пожалуйста
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"в уголовном производстве от 18.06.2014 года"

Оперативно работают, не прошло и 5 лет.... и почему-то я уверен, что Йурины доказательства можно смело скомкать и отправить в мусорную корзину.
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В статье ссылка кликабельна
Там уголовное производство в ноябре 2017 начато

А так даже думаю то же самое
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Я кажется этого пи.ора на Ютуб видел. Там какая то шл.ха типа тоже клименкотайм рулила.
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Напомню что почти со всех эксрыгоаналов снято международное расследование .
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Хочу нагадати НАБУ і САП що Генадія Труханова по заводу "Краян" вже виправдали і всі ваші зусилля коту під хвіст.
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Старий кінь- старий провокатор. Скажу тобі відверто,на вухо,бо ближче до залишків мізків, що Порошенку ...... по простому- насрать було на бувших і нинішніх ригів.Те, що ти старий, то тому тобі із кремльозомбоящика і вдолбили,як неадеквату, цю брехню. Бо якщо щось було б реально, то найшли б для "вкиду" щось посерйозніше,крім задрипаного Бігуса та Медведчуківських ЗМІ.Та й сам ти таке ж брехло підтримки ворожоі компаніі....
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