 Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко

Про це п'ятий президент України, лідер партії заявив під час зустрічі з ветеранами АТО в Мукачево, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі політсили.
"Є речі, які мені зараз не подобаються. Скасували парад. Кому він заважав? Хочуть на сто тисяч скоротити армію - хіба ми дозволимо їм це зробити під час війни? Хочуть заборонити армії стріляти у відповідь - це значить перетворити наших воїнів на полонених, які будуть на лінії фронту. Це називається реванш", - підкреслив Порошенко.
"Єдиний вихід - 21 липня голосувати за наш "парламентський спецназ", партію "Європейська Солідарність". І коли в парламенті будуть Михайло Забродський, Олексій Петров, Андрій Карпов "Полтава", Яна Зінкевич, яка заснувала "Госпітальєри" та інші добровольці, ветерани і волонтери - я впевнений, що ми нікому не дозволимо завдати армії удар у спину", - зазначив Петро Порошенко.
Він подякував бійцям за мужність і справжній патріотизм. "Ми з вами, вашими зусиллями зберегли Україну. І сьогодні ми разом маємо боронити Україну. Ми маємо реформувати Україну, захистити її, зберегти державу. Зберегти армію, бо армія зараз знаходиться під величезним тиском. У 2014 році хлопці, які були мобілізовані, на фронті отримували 600 гривень – це було неправильно. Ми зробили все від нас залежне, і тепер вони отримують 29 тисяч гривень на лінії фронту – і це правильний вибір держави, яка себе шанує і поважає", – підкреслив Петро Порошенко.
Лідер партії "Європейська Солідарність" також зателефонував ветеранові АТО, прикордоннику, учаснику "Ігор Нескорених" Рустаму Росулу і передав йому вітання від побратимів і Марини Порошенко. "Я хочу сказати, що ми тебе дуже шануємо, міцно тиснемо руку і щоб усе в тебе було гаразд. Велика подяка за те, що ти робиш для України!" – сказав Порошенко.
1. Подели, например 300 лимонов (столько стоил парад в Москве в рублях, но ЗЕлупа не отдуплился, шо за цифру ему подсунули) на 40 лимонов населения Украины. Прикинь, какие будут премии, если их раздать. А ЗЕлупа пообещал только бойцам ВСУ это бабло, а не всем подряд.
2. Берешь 1,5 ярда Пороха и умножаешь на 800 = 1200 ярдов зелени. Ой. И как же такое состояние Форбс и Блумберг проморгали, а ***** от зависти не повесился?
Подвоха не чувствуешь нет?
Шо,серьёзно клован на 100 к хочет войско сократить?Зебилы я сру вам в рот ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
Так в эту игру не только кацапы играть умеют. Они откровенно врали про состояние Пороха. ЗЕ сегодня откровенно соврал про стоимость парада.
Тебя после этого возмущает количество нулей в чьем-то посте?
Кто вбросил инфу,что армию будут сокращать?Хомчак сказал,что никаких сокращений не будет.
Численность военных в украинских воинских частях будет сведена к оптимальному показателю.
Об этом заявил глава Генштаба Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода, отметив, что сокращение уже началось.
Он отметил, что сокращение не будет в ущерб обороноспособности страны.
"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - заявил он.
По словам Хомчака, пока командование не планирует сокращать количество воинских частей. Однако "вопрос изучается".
"Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс", - добавил он.
Т.е. кол-во частей будет то же, а вот людей в них сократят.
С начала лета пишут. Все блоги и фейсбуки уже исписаны. Только по телеку ж об этом никто не скажет.
Может ты не читал и про то, как ******* лихо придумала голосование бойцов АТО на сепарских участках с предоставлением всех своих личных данных?
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Я не читаю инфу из фейсбука,а каналов готовых выложить такую инфу полно.
У медиков и правоохранителей справедливо считается, что профилактика значительно эффективнее, чем лечение болезни или расследование преступления.
Вот и сейчас у меня сложилось впечатление, что работники СБУ провели профилактическую беседу с работниками НьюсВан о том, что Виктор Медведчук - он далеко, за горизонтом, он даже не формальный собственник канала. Поэтому отвечать по статье 111 КК Украины о пособничестве стране-агрессору придется рядовым продюсерам, журналистам, видеоинженерам, звукооператорам.
Опять же, зная Медведчука, уверен, что с коллективом телеканала насчет телемоста никто не говорил, максимум - с руководством. И анонс телемоста от «России 24» просто поставил людей перед весьма неприятным фактом. А на канале есть достаточно людей с патриотической позицией (есть и с противоположной).
Так что подставляться под ненависть общественности плюс уголовную статью плюс не по своему желанию, а с подачи России, причем, исключительно ради шкурных интересов Медведчука, на канале желающих особо не нашлось.
Да и слава Богу!
Зе-команде - несомненный плюс за оперативность и эффективность. Порохолюбам не сочувствую: они набрали полный рот дерьма, чтобы заплевать ненавистного Президента Зеленского, а тема рассосалась. И что теперь?
Александр Кочетков
https://ua24ua.net/aleksandr-kochetkov-telemost-ruhnul/
🤣🤣
🤣🤣
🤣
https://www.youtube.com/watch?v=RE8FRstCGCU
отмена парада это не уступка Путину и не безразличие новой власти к армии. Ребятки, это - дикий страх, что под видом тренировок в Киев войдет вооруженная армия и техника. И Янык ссал кипятком страха от этого, и команда муляжа ссыт
а Петя регулярно ходил в Раду и на митинги, и сейчас ходит, хотя за ним толпой лазят титушки. Кстати, за Якуневичем никаких титушек не ездило.
Любая тема про АТО или Пороха - все страницы кацапьем и сепарьем изгажены. Собственно, фигуранты те же. Некоторые только ники поменяли, как Джамал.
А то, что зелебобы сами себе выбрали ватных Гепу, Труханова, ЗЕлупу им в голову не приходит никак.
а Петро утримав країну, не дав розірвати, або ти проспав та не знав цього?
Выходка Забродского по поводу проведения парада,вопреки отмене его главнокомандующим,скорее всего скоординирована саботажниками Порошенко,Парубием,Полтораком и др.Там и не пахнет честью,патриотизмом.Идет сопротивление жулья,которое грабило Армию,наживалось на войне,на контробанде
Тебе расказать какое сопротивление Трамп встречает на попытки организовать парад?...первое что ему говорят, "ты хороший ученик *****"...мозгов тебе хватит правильно приделать ноги?
за свои миллионы, пусть бы парады проводил, а не за народные..