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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:ветерани (334) Мукачево (72) Порошенко (9368) реванш (9) Європейська Солідарність (59)

 Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко

Команда "Європейської Солідарності", в складі якої професійні військові, добровольці і волонтери, в новому парламенті захищатиме українську армію і точно не дозволить прокремлівській п'ятій колоні завдати удар у спину нашим військовим.

Про це п'ятий президент України, лідер партії заявив під час зустрічі з ветеранами АТО в Мукачево, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі політсили.

"Є речі, які мені зараз не подобаються. Скасували парад. Кому він заважав? Хочуть на сто тисяч скоротити армію - хіба ми дозволимо їм це зробити під час війни? Хочуть заборонити армії стріляти у відповідь - це значить перетворити наших воїнів на полонених, які будуть на лінії фронту. Це називається реванш", - підкреслив Порошенко.

"Єдиний вихід - 21 липня голосувати за наш "парламентський спецназ", партію "Європейська Солідарність". І коли в парламенті будуть Михайло Забродський, Олексій Петров, Андрій Карпов "Полтава", Яна Зінкевич, яка заснувала "Госпітальєри" та інші добровольці, ветерани і волонтери - я впевнений, що ми нікому не дозволимо завдати армії удар у спину", - зазначив Петро Порошенко.

Він подякував бійцям за мужність і справжній патріотизм. "Ми з вами, вашими зусиллями зберегли Україну. І сьогодні ми разом маємо боронити Україну. Ми маємо реформувати Україну, захистити її, зберегти державу. Зберегти армію, бо армія зараз знаходиться під величезним тиском. У 2014 році хлопці, які були мобілізовані, на фронті отримували 600 гривень – це було неправильно. Ми зробили все від нас залежне, і тепер вони отримують 29 тисяч гривень на лінії фронту – і це правильний вибір держави, яка себе шанує і поважає", – підкреслив Петро Порошенко.

Лідер партії "Європейська Солідарність" також зателефонував ветеранові АТО, прикордоннику, учаснику "Ігор Нескорених" Рустаму Росулу і передав йому вітання від побратимів і Марини Порошенко. "Я хочу сказати, що ми тебе дуже шануємо, міцно тиснемо руку і щоб усе в тебе було гаразд. Велика подяка за те, що ти робиш для України!" – сказав Порошенко.

Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко 01
Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко 02
Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко 03

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136854
 
   
 Топ коментарі
 
После вашего парада 2014 с Муженко, когда наших в котел брали, у меня аллергия на парады...
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Да да..... Петя ...... помним..... парад..... оффшоры.... илловайский котел....
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Про Іловайськ це до Хомчака, Корбана, Філатова, Коломойського, Авакова та Сємєнчєнка-Грііішина.
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Потому, что парад стоит 300 лимонов, например, а Порошенко обогатился в 800 раз.
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Я понимаю, что тебе сложно понять, что такое манипуляция цифрами. А ты напрягись.

1. Подели, например 300 лимонов (столько стоил парад в Москве в рублях, но ЗЕлупа не отдуплился, шо за цифру ему подсунули) на 40 лимонов населения Украины. Прикинь, какие будут премии, если их раздать. А ЗЕлупа пообещал только бойцам ВСУ это бабло, а не всем подряд.
2. Берешь 1,5 ярда Пороха и умножаешь на 800 = 1200 ярдов зелени. Ой. И как же такое состояние Форбс и Блумберг проморгали, а ***** от зависти не повесился?

Подвоха не чувствуешь нет?
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Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8906 мон

Шо,серьёзно клован на 100 к хочет войско сократить?Зебилы я сру вам в рот ?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
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Так что тебя смущает? Манипуляция?

Так в эту игру не только кацапы играть умеют. Они откровенно врали про состояние Пороха. ЗЕ сегодня откровенно соврал про стоимость парада.

Тебя после этого возмущает количество нулей в чьем-то посте?
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Да мне насрать на его состояние,особенно если он с него уплатил налоги.
Кто вбросил инфу,что армию будут сокращать?Хомчак сказал,что никаких сокращений не будет.
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Хомчак отрабатывает на того, кто его назначил.

Численность военных в украинских воинских частях будет сведена к оптимальному показателю.
Об этом заявил глава Генштаба Руслан Хомчак в интервью Радио Свобода, отметив, что сокращение уже началось.
Он отметил, что сокращение не будет в ущерб обороноспособности страны.
"Я уже отдал соответствующие указания, работают соответствующие структуры для того, чтобы привести численность, штаты воинских частей к оптимальному количеству, которое должно быть. Конечно, не снижая боеспособность, не снижая готовность к ответу на те угрозы и вызовы, которые стоят перед государством", - заявил он.
По словам Хомчака, пока командование не планирует сокращать количество воинских частей. Однако "вопрос изучается".
"Если их разворачивали, значит, это было вызвано какими-то расчетами. Поэтому сейчас этот вопрос обосновывается, изучается. Это идет процесс", - добавил он.

Т.е. кол-во частей будет то же, а вот людей в них сократят.
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Разговор ни о чём.Когда военные будут писать,что есть угроза обороноспособности,тогда будем обсуждать,повторяю,военные.
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Так вовсю уже пишут. И не просто военные, а с передовой.
С начала лета пишут. Все блоги и фейсбуки уже исписаны. Только по телеку ж об этом никто не скажет.

Может ты не читал и про то, как ******* лихо придумала голосование бойцов АТО на сепарских участках с предоставлением всех своих личных данных?
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Только по телеку ж об этом никто не скажет.

юююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююююю

Я не читаю инфу из фейсбука,а каналов готовых выложить такую инфу полно.
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Порохолюбам не сочувствую: они набрали полный рот дерьма, чтобы заплевать ненавистного Президента Зеленского, а тема рассосалась
У медиков и правоохранителей справедливо считается, что профилактика значительно эффективнее, чем лечение болезни или расследование преступления.
Вот и сейчас у меня сложилось впечатление, что работники СБУ провели профилактическую беседу с работниками НьюсВан о том, что Виктор Медведчук - он далеко, за горизонтом, он даже не формальный собственник канала. Поэтому отвечать по статье 111 КК Украины о пособничестве стране-агрессору придется рядовым продюсерам, журналистам, видеоинженерам, звукооператорам.
Опять же, зная Медведчука, уверен, что с коллективом телеканала насчет телемоста никто не говорил, максимум - с руководством. И анонс телемоста от «России 24» просто поставил людей перед весьма неприятным фактом. А на канале есть достаточно людей с патриотической позицией (есть и с противоположной).
Так что подставляться под ненависть общественности плюс уголовную статью плюс не по своему желанию, а с подачи России, причем, исключительно ради шкурных интересов Медведчука, на канале желающих особо не нашлось.
Да и слава Богу!
Зе-команде - несомненный плюс за оперативность и эффективность. Порохолюбам не сочувствую: они набрали полный рот дерьма, чтобы заплевать ненавистного Президента Зеленского, а тема рассосалась. И что теперь?
Александр Кочетков
https://ua24ua.net/aleksandr-kochetkov-telemost-ruhnul/

🤣🤣
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Крась потолок кипятком а пол шаКАЛадом!
🤣🤣
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Шоколадом я тебе усы мазал , но только после того как шляпой под ноздрей тебе водил
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Вы за Вакарчука,потому что он поёт хорошо Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9830
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а жулька-то промолчала про телемост. вот она - консерва. а Зебеля наговорит, а ничего не сделает, пока только хи-хи та ха-ха, улыбочки и смех в воюющей стране, каждый день гибнут солдатики а ему смешно! уже на его совести почти 80 убитых и раненых за 1,5 месяца.
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Якщо б Юля прийшла на цей телемост, то вона порвала б не тільки пуйла з його кісєльовими, а і його шпигуна Порошенка з усіма його порохоботами
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языкатая и черноротая конечно порвала бы Порошенко, Гройсмана и прочих своих же черным языком, но она не пришла бы. Она любит исключительно монологи себя любимой, а здесь пришлось бы слушать других. Что-то не слышно было за 5 лет, чтоб она рвала Путина, ни слова про агрессию и про наших воинов и войну на Донбасе, только перед выборами вдруг начала ездить - аж 2 поездки совершила, хероиня, и на парад 24 августа прибежала - за 5 лет ни разу не была.
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Порохоботам,по сути, насра..ь на таких керівников,що по частям государственность розтринкивают. Таких будут всеравно судить.Просто за ДЕРЖАВУ обидно. Хочется,чтоби завтра-послезавтра Украина существовала, а не розфедерезированная торчала на задворках цивилизации. Как при Януке- зрадливом готовилось планомерно. Хто против- спросите у нач.Генштаба РФ Герасимова и то,что он докладивал Путину еще 10.01.2013 года(пом.презид-та РФ Ларионов). А за армию- будем отривать не только руки...
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Так все одно ж росіяни заборонили імпорт. Хоч моральну сатисфакцію отримати
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Не заборонили. Путин отказался вводить санкции за мат, "из уважения к грузинскому народу". Зацените красоту игры.


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Страсти накаляются, в том числе эротические. Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 8251
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Теперь я понимаю почему он обзывал его п****, а не х***.
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А кадыров путина спит в рот,никого ж это не удивляет.
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Вови,Сергєєви,Петренки- кремлівське гніздокрякання. Люди з параду пішли у бій. Не вашим чорним ротом чипати наших людей. Щось не подобається- геть звідси на всі чотирі сторони. Все одно з вас толку "0". Антидержавницьке безмозгле лайно! Тільки хтось протягне паршиві гнилі пальці до арміі- враз смердячину відтинемо незалежно від посад та грошей. Так і знайте!
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Hellis‏ @13Hellis_13 24 часа назад

отмена парада это не уступка Путину и не безразличие новой власти к армии. Ребятки, это - дикий страх, что под видом тренировок в Киев войдет вооруженная армия и техника. И Янык ссал кипятком страха от этого, и команда муляжа ссыт
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Молодец! Наконец-то сказали то, о чем тут все Зе-ботинки и ольгинские тролли МОЛЧАЛИ и лиш Пороха обгаживали, мерзости! Правильно сказано !!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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Якуневич боялся даже в Раду прийти, хотя у него была полная власть.! Ни разу за 4 года не пришел - выступал в Раде! по телевизору.! Боялся на митинг прийти выступить перед народом кроме своих дамбасских.на дамбасе. Все помнят как он от яйца потерял сознание (даже если это шутка), но доля правды в этом есть! Кстати Зеля тоже не появляется в Раде после инаугурации
а Петя регулярно ходил в Раду и на митинги, и сейчас ходит, хотя за ним толпой лазят титушки. Кстати, за Якуневичем никаких титушек не ездило.
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ничесе козломордых набежало, боятся Петра Алексеевича
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Как в 2014-2015.

Любая тема про АТО или Пороха - все страницы кацапьем и сепарьем изгажены. Собственно, фигуранты те же. Некоторые только ники поменяли, как Джамал.
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Цікаво а як же гепа сєпар сєпаром і при петру є мером Харкова? Це як пояснити?
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мэр - это выборная должность, понимаешь?
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Серйозно? А 2014 рік не пам'ятаєте? Коротка у вас пам'ять
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кацапсина, че хотел? еще раз повторяю, выборная должность, хотя кому я это объясняю..
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Кацапсіна твого батька син, виборець, то хто тоді петя і гепа?
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Нічого нового, звичайна кацапяча реакція на факти, образи, а потім тема поїбушек
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Гєпа програв вибори в Харкові, як і Трухан в Одесі. Мародер Порошенко разом з Охендовським намахлювали їм перемогу, це всі знають.
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есть доказательства? неси в суд, а так не понятно, что ты хочешь мне доказать, я за него не голосовал.
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Дай час, будуть і суди, будуть і посадки.
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Зе будет Кернеса садить? не смеши, они одна команда.
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Крым и Донбасс - это Украина, а ты кацапсина.
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Суд? Реформований твоїм гідрантом суд? Бугага )))
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На Роисе не так. Там все по-справедливости царь делает.

А то, что зелебобы сами себе выбрали ватных Гепу, Труханова, ЗЕлупу им в голову не приходит никак.
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Заради справедливості скажу не є виборцем зе, але вважаю пе найбільшим злом України, хоча б через те, що він довів країну, нас з вами до розколу та срачу.
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до розколу та срачу країну довів Якуневич! да ще віqну привівp Gensybv !!
а Петро утримав країну, не дав розірвати, або ти проспав та не знав цього?
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Утримав? За наш з вами рахунок, пмр перекрили? Віз з кацапнею ввели, ротердами не впроваджували, колобрантів посадили, судову реформу провели, це ***** 5 років, війни, *****, більше 10000 вбито, він срався за свій бізнес а не про твою та мою дупу переймався....де ви такі беретесь?
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Освіжу тріхо https://m.youtube.com/watch?v=3zHE2pxsgMU
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Так бояться https://m.youtube.com/watch?time_continue=38&v=UUvPQ4X0Td8
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Совсем загоняли соевого кабанчика... Результат на выборах его окончательно уничтожит.
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Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 9248 Антонов Олександр‏ @1945Antonov 1 ч.1 час назад

Выходка Забродского по поводу проведения парада,вопреки отмене его главнокомандующим,скорее всего скоординирована саботажниками Порошенко,Парубием,Полтораком и др.Там и не пахнет честью,патриотизмом.Идет сопротивление жулья,которое грабило Армию,наживалось на войне,на контробанде
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опять кацап с русской фамилией вылез
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.. скорее английской.. и не кацап, а украинец-порохобот
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Его как заколодило, реально... Не мое дело, конечно, но людей уже тошнит наверное от этих лозунгов одного покроя
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Казалось бы, штаты, богатейшая страна, отказывается милитари парады проводить...дорого и инфраструктуру портит, скупердяи зато у каждого дома бережно хранится флаг Америки....ах да, ещё Пети Потроха у них нет и порохоботов тоже, наверное съели
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Трамп в этом году провел парад или ты не из США с ее флагом? Вот и вскрылась консерва.
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Тільки сша з расісією не мають війни, чи вам аби танці шманці а те, що на 0 крази не броньовані так то піх@й?
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Какая нафиг консерва, тебе в голову надуло?

Тебе расказать какое сопротивление Трамп встречает на попытки организовать парад?...первое что ему говорят, "ты хороший ученик *****"...мозгов тебе хватит правильно приделать ноги?
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а вальцману все бредится повыпендриваться за счет бюджета, за чужой счет.....
за свои миллионы, пусть бы парады проводил, а не за народные..
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Стоп, Цензор! А где же новость о том, что у "Слуги народа" рейтинг 50% ? Когда у них падал рейтинг - вы печатали такие новости, а теперь отчего то не хотите.. ))) Опрос "Рейтинг" (это те, которые до 2 тура прогнозировали 73% и 25%) http://ratinggroup.ua/research/ukraine/opros_iri_dinamika_obschestvenno-politicheskih_vzglyadov_v_ukraine_iyun_2019.html
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Що, тільки попутило? Вже було - пісяй і спати. Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко - Цензор.НЕТ 7587
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЄ речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко
 
 
 
 
 
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