 Є речі, які мені не подобаються. Скасували парад, хочуть скоротити армію. Це реванш, - Порошенко

Про це п'ятий президент України, лідер партії заявив під час зустрічі з ветеранами АТО в Мукачево, повідомили Цензор.НЕТ у прес-службі політсили.

"Є речі, які мені зараз не подобаються. Скасували парад. Кому він заважав? Хочуть на сто тисяч скоротити армію - хіба ми дозволимо їм це зробити під час війни? Хочуть заборонити армії стріляти у відповідь - це значить перетворити наших воїнів на полонених, які будуть на лінії фронту. Це називається реванш", - підкреслив Порошенко.

"Єдиний вихід - 21 липня голосувати за наш "парламентський спецназ", партію "Європейська Солідарність". І коли в парламенті будуть Михайло Забродський, Олексій Петров, Андрій Карпов "Полтава", Яна Зінкевич, яка заснувала "Госпітальєри" та інші добровольці, ветерани і волонтери - я впевнений, що ми нікому не дозволимо завдати армії удар у спину", - зазначив Петро Порошенко.

Він подякував бійцям за мужність і справжній патріотизм. "Ми з вами, вашими зусиллями зберегли Україну. І сьогодні ми разом маємо боронити Україну. Ми маємо реформувати Україну, захистити її, зберегти державу. Зберегти армію, бо армія зараз знаходиться під величезним тиском. У 2014 році хлопці, які були мобілізовані, на фронті отримували 600 гривень – це було неправильно. Ми зробили все від нас залежне, і тепер вони отримують 29 тисяч гривень на лінії фронту – і це правильний вибір держави, яка себе шанує і поважає", – підкреслив Петро Порошенко.

Лідер партії "Європейська Солідарність" також зателефонував ветеранові АТО, прикордоннику, учаснику "Ігор Нескорених" Рустаму Росулу і передав йому вітання від побратимів і Марини Порошенко. "Я хочу сказати, що ми тебе дуже шануємо, міцно тиснемо руку і щоб усе в тебе було гаразд. Велика подяка за те, що ти робиш для України!" – сказав Порошенко.





