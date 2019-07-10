EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  2279  5
Все про:Одеса (1977) патрульна поліція (894) Білошицький Олексій (17)

 Департамент внутрішньої безпеки перевіряє повідомлення про погрози одеській патрульній Мельник, - Білошицький

Співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Національної поліції України перевіряють інформацію про погрози Зої Мельник, яка працює в патрульній поліції Одеської області.

Про це в інтерв'ю Громадському заявив перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що напередодні жінка опублікувала аудіозапис телефонних розмов, де невідомий погрожує їй і її дитині.

"Внутрішня безпека, побачивши цю всю ситуацію, вчора почала працювати вже за інформацією, яка стала відома. Станом на вчора Зою Мельник викликали, щоб вона надала пояснення з цього приводу. Однак вона сказала, що погано почувається і перебуває на лікарняному. Тому вона не прибула для дачі пояснень щодо цієї ситуації", - сказав він.

За словами Білошицького, внутрішня безпека разом зі спеціальною комісією перевірятиме також інформацію про можливі зловживання в керівництві патрульної поліції Одеської області, про які писала Зоя Мельник на Facebook.

Нагадаємо, 8 липня начальника патрульної поліції Одеської обласної державної адміністрації Юрія Рибака відсторонили від посади після низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво і неефективність роботи відомства.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зараз рівень довіри до Нацполіції 37%, а до патрульної поліції - понад 40%", - Аваков. ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136853
 
 
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Не "Зои", а "Зое".
Бо погрожували їй, а не вона комусь.

Грамотії ненавчені...
 показати весь коментар
 
 
Суржик зараз в тренді. Он сопля сьогодні на тв Борисполі на власному прикладі показував, як нормальний чувак має говорити.
 показати весь коментар
 
 
там главное пончики трескать как коп из симпсонов да шавуху в кустах..этож низшее звено оно даже не может валыну применить по всяким полчищам банд.....
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПодіїДепартамент внутрішньої безпеки перевіряє повідомлення про погрози одеській патрульній Мельник, - Білошицький
 
 
 
 
 
 вгору