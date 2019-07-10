 Департамент внутрішньої безпеки перевіряє повідомлення про погрози одеській патрульній Мельник, - Білошицький

Про це в інтерв'ю Громадському заявив перший заступник керівника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначимо, що напередодні жінка опублікувала аудіозапис телефонних розмов, де невідомий погрожує їй і її дитині.

"Внутрішня безпека, побачивши цю всю ситуацію, вчора почала працювати вже за інформацією, яка стала відома. Станом на вчора Зою Мельник викликали, щоб вона надала пояснення з цього приводу. Однак вона сказала, що погано почувається і перебуває на лікарняному. Тому вона не прибула для дачі пояснень щодо цієї ситуації", - сказав він.

За словами Білошицького, внутрішня безпека разом зі спеціальною комісією перевірятиме також інформацію про можливі зловживання в керівництві патрульної поліції Одеської області, про які писала Зоя Мельник на Facebook.

Нагадаємо, 8 липня начальника патрульної поліції Одеської обласної державної адміністрації Юрія Рибака відсторонили від посади після низки заяв його підлеглої Зої Мельник про хабарництво і неефективність роботи відомства.

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