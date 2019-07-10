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Все про:пропаганда (1206) Філарет (232)

 "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам

Почесний патріарх Філарет стверджує, що не знав, що його інтерв'ю пропагандистському каналу "Россия24" викличе таку негативну реакцію в суспільстві. За словами Філарета, якщо б він це передбачав, він би ймовірно відмовився від інтерв'ю.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філарет заявив в інтерв'ю Громадському ТБ.

"Я даю інтерв'ю всім, хто до мене звертається. Але я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я давав ворожому каналу. Я і українським каналам даю інтерв'ю, але вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі. Тому зараз ЗМІ в більшості спрямовані на знищення Київського патріархату. Тому до цієї всієї інформації потрібно підходити з цих позицій - підтримують Київський патріархат, тобто незалежну церкву, не підтримують", - заявив він.

Філарет також зазначив, що "цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву".

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"Він не підтримує, але він не спотворив те, що я сказав. І це вже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Одні звертають увагу на те, кому дав інтерв'ю, а інші на те, що сказав патріарх. Так от, треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", - підкреслив Філарет.

Водночас, він зазначив, що можливо він "помилився в тому, що дав інтерв'ю такому каналу".

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136852
 
 
 Топ коментарі
 
Да, мы уже усвоили, что служение с (в) КГБ - не является грехом.
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Да пофиг шо ты там, старый пенек, теревенив. Иди краще томос учи)) "Если бы знал, что будет такая негативная реакция, то может я бы и отказался", - Филарет о своем интервью российским пропагандистам - Цензор.НЕТ 3721
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Это финиш!Как так можно?Всю жизнь бороться,стать АВТОРИТЕТОМ общества и так жидко,с нехорошим запахом подойти к финалу?
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Вот умеет Цензор фото подбирать, когда надо кого-то обгадить вставляют фото полоумного старика с открытым ртом, нет, ну действительно, что других фоток найти нельзя, или Филарет постоянно с открытым ртом ходит?
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"я давал враждебному каналу"___________ а давал то зачем, дедушка???
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обида, властолюбие и гордыня говорят устами этого уважаемого патриарха
забыто смирение, покаяние и служение Богу, а не патриарху или епископу или архиерею...
мания величия что ли? или возрастные проблемы.?.....все может быть
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в свои 90 лет он и не знал...жил-жил, и не знал. мало кто доживает до такого возраста, - а ума много не нажил, увы...
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Дід захворів на слабоуміє. Нажаль. Міг би залишити цей грішний світ з почестями.
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Не кажи такого про літню заслужену людину, бо одержиш слабоуміє сам.
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1. Я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии.
2. Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду.
=============
Вот так вот! Украинские каналі врут и только российские говорят правду. Лучше бы он это не говорил.
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Русский Алкаш, ты полностью оправдал свой ник.
Ты не только алкаш, но и брехло: он не говорил., что только российские СМИ говорят правду.
Это сказал ты.
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"Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. "Источник: https://censor.net.ua/n3136852

================
Дай угадаю: ты голосовало за зеленского?
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Филарет сказал всё правильно: московиты его точку зрения не поддерживают.
но они не исказили то, что он сказал.
Ты русский язык вообще понимаешь ?
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у тебя как у Филарета деменция? Или нет способноси анализировать? Ты за зельку голосовал?
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Между Порошекном и Зеленским разницы ноль.
Я на выборы не ходил.
Алкаш будет рассуждать о деменции.
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Филарет утверждает что украинские СМИ брехуны. "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 8545
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Брехун здесь ты, Пётр Петрович.
Потому что Филарет сказал, что многие СМИ выдёргивают его слова из контекста.
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1.
Я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии Источник: https://censor.net.ua/n3136852
2.
Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Источник: https://censor.net.ua/n3136852
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Филарет не сказал, что ВСЕ украинские каналы перекручивают его слова.
Хотя все украинсие телеканалы принадлежат промосковским олигархам.
Общественного телевидения, которое жило бы на абонентную плату зрителей,
в Украине нет.
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А что ужасного сказал Филарет в интервью ?
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Ты не закусил пиво, петеушник ?
Если московитские СМИ открыто работают на территории Украины,
то какие вопросы к Филарету ?
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надо головой думать прежде чем давать "интервью"...жаловаться-это только Господу...в его случае...
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По сравнению с тобой Филарет думать умеет.
И голова у него есть, а не чайник, в который он ест и пьёт.
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От ти і задай своєму чайнику питання: «А чи міг би Молотов у 1943 році, дати інтерв'ю Гєббєльсу» ?
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ну тогда-чё мы тут дискутируем...?))) ты видимо упоротый "филаретофоб"...бо если бы он думал-то этого интервью бы не было...(что собственно он сам и сказал...))) "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 4832
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Литвиненко, определись - ты филофоб или фобофил ?
Ты демонстрируешь интегральную тупость.
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Мені згадується його фото на цьому сайті періоду отримання Томосу. На ній Філарет йде, смиренно опустивши очі. І йому тоді писали слова подяки, мовляв, велике діло зробив і відійшов в сторону. Так це ж як він собі некролог підпортив!
Яка в нього голова? Треба бути ідіотом, щоб з'явитись на на тому каналі. Хай він би там хоч істину з вуст Ісуса пересказував, це не те, що він міг зробити для України на користь. У кожного повинна бути інформаційна гігієна, і якщо зв'язувати себе з токсичним ресурсом, то на яку реакцію розраховувати?
От ти сам на яку реакцію людей тут розраховуєш, коли цей Філарет стає все біль токсичним для України через свою гординю?
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Генерал без войска.Деньги у него есть,пусть доживает.Приставить 2х монахов,в качестве ординарцев.Когда Рейган начал впадать в старческий маразм,его просто изолировали,чтобы не портить ему имидж,никого не подпуская до самой смерти и устроили пышные выборы.Поэтому мы должны быть толерантны к Филарету!Его заслуги в борьбе с МП неоспоримы.
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Но разобраться, как нагадил Украинской Церкви Пецця со своим поспешным предвыборным Томосом всё-таки надо. Я тоже не хочу церковных разборок в Украине, но, как обычно, что бы Пецця ни делал, всё с двойным дном, дурным запашком и неприятными последствиями для Украины.
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Чем тебе, человеку под британским прокси, Томос не угодил ? Тем, что твой любимый гундяй его считает неканоничным ?
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Как оказалось, Томос обляпанный Порошенкой - вовсе не такой Томос, который обьединил бы Украинскую церковь и избавил бы ее от владычества и влияния москальского православия. И ты мне, порошенкова гнидка, московским патриархатом не лепи - это твои предки лезли под пули за москалей и их "веру", не мои. Мои пытались принести тебе свободу под Полтавой, да не в коня оказался корм.
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батенька-вам не сюда...вам на раша-24...вас там поймут...
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Я не считаю, что раша имеет какое-либо право голоса в делах украинских церквей, а вот хватит ли украинцам воли лишить ее возможности заляпывать маскальским православии украинские души - вот этот вопрос меня действительно беспокоит.

Ты с петиных сальных отпечатков на Томосе внимание не переводи. Что он там натворил в своем электоральном пиар-угаре, только теперь начинает всплывать, когда рассеялся шум от надутых пеццей пузырей.
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с первой частью-согласен...а вот вторая-не выдерживает критики...хотя время покажет-кто был прав... "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 9529
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Його заслуг ніхто й не заперечує.

А страждати на толерастію .... нах, нах. Он дотолералили, 5-й рік розгрібаємо 13 тис життів поклали. І це лише перша частина марлезонського балету. Зараз оновиться Рада і почнеться друга частина, а є ще й третя, четверта.

Іншими словами, за минулі заслуги - честь і шана Філарету, а за теперішні безумства - ганьба та прокльоні Філі-КДБісту. Заслуги в минулому не повинні бути індульгенцією за теперішні/майбутні витівки. "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 6862 Навіть богом сказано - не сотвори собі кумира.
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Зовсім з глузду зїхав Філарет. Від старчеського маразму не врятувала і ряса.
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Тебе самому надо лечиться от маразма.
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Я ходжу до Володимирського Храму, на відміну від таких, як ти.
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Он что, поехал в Москву давать интервью ?
Он использует любые легальные информационные каналы, чтобы обратиться к людям.
Не нравятся московитские СМИ - критикуйте тех, кто позволяет им работать в Украине.
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А ты не видишь разницы между телемостом,
где с украинской стороны вражеский медведчуковский канал,
и интервью, которое даёт настоящий патриот Украины
журналистам, которые официально работают в Украине ?
Не разбираешься - не лезь со своей тупостью, Ник Литвиненко с номерком.
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А что, московитские журналисты здесь в глубоком подполье ?
За ними охотится СБУ ?
Или их скинули на парашютах ради интервью с Филаретом ?
Не лезь со своей тупостью - накати пива и спать.
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Був патріот, та весь вийшов. Залишилося від патріота(?) Філарета лише церковний функціонер Філя з незадоволеними амбіціями.
*** Знак питання в дужках після патріота тому, що не можу вважати за патріота того, в кого власні амбіції є єдиною мотивацією для діянь що лише виглядають патріотично, а на справді є задоволенням власних амбіцій.
Ось частина біографії.

Був у лавах РПЦ, на виборах патріарха програв Кирилові і "відгриз" шматочок РПЦ перетворивши його на УПЦ (КП) офіційно не визнаний світовим православ'ям, де і став патріархом. Хотів стати визнаним - закликав православні церкіи до об'єднання. А коли не вийшло стати головним у новоствореній і визнаній світовим православ'ям церкві, знову намагається провернути аферу з отриманням у власне розпорядження феоду і стати там намісником бога на землі.
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WerwolfSity, а в твое й биорафии значится: был октябрёнком, пионером, комсомольцем
и не сделал даже 1% того, что сделал Филарет.
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Нє, в моїй біографії не "значится: был комсомольцем " Я відбрикався від цієї честі. Ні школа, ні армія не змогла мене туди втягнути, а коли до ВНЗ черга дійшла, то комсомол зник як організація.
А щодо появи моїй біографії фактів" был октябрёнком, пионером", то у Денисенко-Філі вони також в наявності. Отже вони взаємознищуються. "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 2762

Скільки я зробив не тобі рахувати, а хлопцям що на сході в окопах з 14 року. - це по-перше. А по-друге - не плутай суспільне значення діянь пересічного громадянина (мене тобто) і цілого керманича величезної церковної бюрократичної машини. "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 914 Те що зробив Фіоя у порівнянні з тим що зробив його патрон (бог) не тягне навіть на ,0000000.....00001%, Отже, я зробив набагато більше за Філю "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 2762

Та не цьому суть. Коли я звернув твою увагу на біографію Філі, а вказав на мотивацію його діянь.
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единственное правильное, что Филарет ещё может сделать, - это уйти в монастырь, и при этом не возглавить его, а стать рядовым монахом.. но гордыня не позволит, а это и есть ответ и нам и ему..(
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Когда Гордон громит московитов в их же эфире - все в восторге,
Почему Филарет не может воспользоваться москвитским каналом,

чтобы донести до ваты правдивую информацию ?
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"все в восторге от Гордона на московитских эфирах", кроме, очевидно, меня.. он говорит только то, что ему дают сказать и только недалёкие люди этого не понимают..
та же Савченко Пуля тоже за решёткой вела себя, как было написано в сценарии..

люди, отключайте эмоции и включайте мозги, иначе зелёная сопля хйла похерит всё, с таким трудом выстраданное, в Украине, а исправление прикола 72%ных желудков будет дорого стоить всем, в том числе и самим зебилам..(
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зеленые сопли - мозг порохоботных, иначе ваш словопоток не интерпретировать.
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Когда Карасёв едет в Москву и там изображает защитника Украины - к нему претензий нет.
А когда Филарет в Украине высказал свою точку зрения московитским журналистам -
караул, кому он дал интервью !!!
А чего ему им отказывать - если бы отказал - они бы истолковали это как захотели.
А так - они сами передали проукраинскую точку зрения слова -
в этом и есть польза: вата услышала правду.
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то что он говорил в интервью-вот в этом суть...и как это приподнесли в рашке...дошло-НЕ...? "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 3667
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Что Филарет сказал непраильно в интервью ?
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Я бы все-таки считал бы табу Украинскому Патриарху взаимодействовать с СМИ страны-агрессора. В крайнем случае - только разговор о взвращении украинских заложников пуйла, но не о внутриукраинских церковных проблемах.
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Розумнику, А хто такий Карасьов чи раніше згаданий тобою Гордон і хто такий Філарет?
Те що прощається блазням, не прощається авторитетам. Філарет був до недавнього часу авторитетом для усіх вірян УПЦ (КП). Отже до нього і вимоги більші, ніж до якогось політолоша Карасьова, чи шоумена Гордона.
Назвася кольтом, а в калібрах ні бельмеса не розумієш, тьху.
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СМИ страны-агрессора официально работает в Украине.
Почему никто не высказывает претензий к тем,
кто не аннулировал их аккредитацию ???
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45-международные нормы...а следовало бы их гнать за "паребрик"...как явно "таксичных"...и вообще-идите спать...без пива...вам вредно... "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам - Цензор.НЕТ 4939
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Петераси Порашені до корита рвуться,
Верещать,мов навіжені,чубаються,бються...
А тим часом в Україну путлерюга преться,
жОПам медіа дарує,за ПЕСа трясеться.
Чи ЗЕрно,що в ЗЕмлю вкинув нарід в Україні-
Проросте,заЗЕленіє,зміцніє в насінні?
А не краще підживити отим перегноєм,
Що лишила та свинота із поросним роєм?
Запоребриковим ядом знехтувати мирно-
За рашню не голосують-хай ідуть на мило!
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Цензор.НЕТНовиниСуспільство"Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам
 
 
 
 
 
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