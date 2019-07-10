 "Якби знав, що буде така негативна реакція, то може я б і відмовився", - Філарет про своє інтерв'ю російським пропагандистам

Як передає Цензор.НЕТ, про це Філарет заявив в інтерв'ю Громадському ТБ.
"Я даю інтерв'ю всім, хто до мене звертається. Але я не думав, що буде така негативна реакція на інтерв'ю, яке я давав ворожому каналу. Я і українським каналам даю інтерв'ю, але вони перекручують мої слова, або вибирають ті чи інші слова і дають свої коментарі. Тому зараз ЗМІ в більшості спрямовані на знищення Київського патріархату. Тому до цієї всієї інформації потрібно підходити з цих позицій - підтримують Київський патріархат, тобто незалежну церкву, не підтримують", - заявив він.
Філарет також зазначив, що "цьому ворожому каналу дав інформацію правдиву".
"Він не підтримує, але він не спотворив те, що я сказав. І це вже має велике значення, тому що світ, хоч і через ворожий голос, але почув правду. Одні звертають увагу на те, кому дав інтерв'ю, а інші на те, що сказав патріарх. Так от, треба звертати увагу на те, що сказав патріарх, а не кому сказав", - підкреслив Філарет.
Водночас, він зазначив, що можливо він "помилився в тому, що дав інтерв'ю такому каналу".
забыто смирение, покаяние и служение Богу, а не патриарху или епископу или архиерею...
мания величия что ли? или возрастные проблемы.?.....все может быть
2. Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду.
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Вот так вот! Украинские каналі врут и только российские говорят правду. Лучше бы он это не говорил.
Ты не только алкаш, но и брехло: он не говорил., что только российские СМИ говорят правду.
Это сказал ты.
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Дай угадаю: ты голосовало за зеленского?
но они не исказили то, что он сказал.
Ты русский язык вообще понимаешь ?
Я на выборы не ходил.
Алкаш будет рассуждать о деменции.
Потому что Филарет сказал, что многие СМИ выдёргивают его слова из контекста.
Я и украинским каналам даю интервью, но они перекручивают мои слова, или выбирают те или иные слова и дают свои комментарии Источник: https://censor.net.ua/n3136852
2.
Он не поддерживает, но он не исказил то, что я сказал. И это уже имеет большое значение, потому что мир, хоть и через вражеский голос, но услышал правду. Источник: https://censor.net.ua/n3136852
Хотя все украинсие телеканалы принадлежат промосковским олигархам.
Общественного телевидения, которое жило бы на абонентную плату зрителей,
в Украине нет.
Если московитские СМИ открыто работают на территории Украины,
то какие вопросы к Филарету ?
И голова у него есть, а не чайник, в который он ест и пьёт.
Ты демонстрируешь интегральную тупость.
Яка в нього голова? Треба бути ідіотом, щоб з'явитись на на тому каналі. Хай він би там хоч істину з вуст Ісуса пересказував, це не те, що він міг зробити для України на користь. У кожного повинна бути інформаційна гігієна, і якщо зв'язувати себе з токсичним ресурсом, то на яку реакцію розраховувати?
От ти сам на яку реакцію людей тут розраховуєш, коли цей Філарет стає все біль токсичним для України через свою гординю?
Ты с петиных сальных отпечатков на Томосе внимание не переводи. Что он там натворил в своем электоральном пиар-угаре, только теперь начинает всплывать, когда рассеялся шум от надутых пеццей пузырей.
А страждати на толерастію .... нах, нах. Он дотолералили, 5-й рік розгрібаємо 13 тис життів поклали. І це лише перша частина марлезонського балету. Зараз оновиться Рада і почнеться друга частина, а є ще й третя, четверта.
Іншими словами, за минулі заслуги - честь і шана Філарету, а за теперішні безумства - ганьба та прокльоні Філі-КДБісту. Заслуги в минулому не повинні бути індульгенцією за теперішні/майбутні витівки. Навіть богом сказано - не сотвори собі кумира.
Он использует любые легальные информационные каналы, чтобы обратиться к людям.
Не нравятся московитские СМИ - критикуйте тех, кто позволяет им работать в Украине.
где с украинской стороны вражеский медведчуковский канал,
и интервью, которое даёт настоящий патриот Украины
журналистам, которые официально работают в Украине ?
Не разбираешься - не лезь со своей тупостью, Ник Литвиненко с номерком.
За ними охотится СБУ ?
Или их скинули на парашютах ради интервью с Филаретом ?
Не лезь со своей тупостью - накати пива и спать.
*** Знак питання в дужках після патріота тому, що не можу вважати за патріота того, в кого власні амбіції є єдиною мотивацією для діянь що лише виглядають патріотично, а на справді є задоволенням власних амбіцій.
Ось частина біографії.
Був у лавах РПЦ, на виборах патріарха програв Кирилові і "відгриз" шматочок РПЦ перетворивши його на УПЦ (КП) офіційно не визнаний світовим православ'ям, де і став патріархом. Хотів стати визнаним - закликав православні церкіи до об'єднання. А коли не вийшло стати головним у новоствореній і визнаній світовим православ'ям церкві, знову намагається провернути аферу з отриманням у власне розпорядження феоду і стати там намісником бога на землі.
и не сделал даже 1% того, что сделал Филарет.
А щодо появи моїй біографії фактів" был октябрёнком, пионером", то у Денисенко-Філі вони також в наявності. Отже вони взаємознищуються.
Скільки я зробив не тобі рахувати, а хлопцям що на сході в окопах з 14 року. - це по-перше. А по-друге - не плутай суспільне значення діянь пересічного громадянина (мене тобто) і цілого керманича величезної церковної бюрократичної машини. Те що зробив Фіоя у порівнянні з тим що зробив його патрон (бог) не тягне навіть на ,0000000.....00001%, Отже, я зробив набагато більше за Філю
Та не цьому суть. Коли я звернув твою увагу на біографію Філі, а вказав на мотивацію його діянь.
Почему Филарет не может воспользоваться москвитским каналом,
чтобы донести до ваты правдивую информацию ?
та же Савченко Пуля тоже за решёткой вела себя, как было написано в сценарии..
люди, отключайте эмоции и включайте мозги, иначе зелёная сопля хйла похерит всё, с таким трудом выстраданное, в Украине, а исправление прикола 72%ных желудков будет дорого стоить всем, в том числе и самим зебилам..(
А когда Филарет в Украине высказал свою точку зрения московитским журналистам -
караул, кому он дал интервью !!!
А чего ему им отказывать - если бы отказал - они бы истолковали это как захотели.
А так - они сами передали проукраинскую точку зрения слова -
в этом и есть польза: вата услышала правду.
Те що прощається блазням, не прощається авторитетам. Філарет був до недавнього часу авторитетом для усіх вірян УПЦ (КП). Отже до нього і вимоги більші, ніж до якогось політолоша Карасьова, чи шоумена Гордона.
Назвася кольтом, а в калібрах ні бельмеса не розумієш, тьху.
Почему никто не высказывает претензий к тем,
кто не аннулировал их аккредитацию ???
Верещать,мов навіжені,чубаються,бються...
А тим часом в Україну путлерюга преться,
жОПам медіа дарує,за ПЕСа трясеться.
Чи ЗЕрно,що в ЗЕмлю вкинув нарід в Україні-
Проросте,заЗЕленіє,зміцніє в насінні?
А не краще підживити отим перегноєм,
Що лишила та свинота із поросним роєм?
Запоребриковим ядом знехтувати мирно-
За рашню не голосують-хай ідуть на мило!