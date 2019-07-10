EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1345  18
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4150) реєстрація (114) ЦВК (695)

 ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у депутати, зокрема діючих нардепів від Радикальної партії Вовка, Купрієнка і Кириченка

Центральна виборча комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати на позачергових парламентських виборах у Верховну Раду.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.

"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і в порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами у народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення про реєстрацію кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати", - йдеться в повідомленні.

Скасовано реєстрацію кандидатів Віктора Вовка, Олега Купрієнка, Олексія Кириченка, включених до виборчого списку від Радикальної партії Олега Ляшка під №10, 14 і 23 відповідно.

Читайте також: Для зміни місця голосування на парламентських виборах залишилося п'ять днів, - ЦВК

Також скасовано реєстрацію кандидатів від партії "Слуга народу" Артема Расенка і Антоніни Федосової, включених до виборчого списку під №184 і №175 відповідно. Як пояснили в ЦВК, ці особи не дотримали вимог Конституції і закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів.

Скасовано реєстрацію 7 кандидатів від "Слуги народу" за заявою партії. Знято з виборів: Олену Коробкову, Романа Боярчука, Ольгу Кавун, Михайла Соколова, Юрія Баланюка, Анастасію Рагімову, Віталія Вітікача, включених до виборчого списку під №31, 71, 78, 99, 164, 170 і 177 відповідно.

Скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати від "Батьківщини" Олександра Галаченка, включеного до виборчого списку під №135, у зв'язку з його заявою про відмову балотуватися.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136851
 
 
 Топ коментарі
 



Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·

«Генералисимус» Т.Черновол заявила, что в ПЄС готовы на коалицию с пропутинской партией «За життя». По сути ПАП-партия прощупывает общественное мнение на сотрудничество с кремлёвской политсилой. Они очень долго маскировались, хотя все было очевидно: Бойко рекламировался на «прямом», Медведчуку предоставлялся эксклюзивный «зелёный» коридор на москву, куму путина во время войны позволили стать серьезным игроком в сфере импорта нефтепродуктов в Украину и т.д., но теперь наконец-то проясняется. Маски сброшены, а избиратели ПЄС уже предупреждены.
 показати весь коментар
 
понятно, песы и опзж свои.
Как вам чистота рядов этих кристально чистых "партий", а, псарня？
 показати весь коментар
 
А к партиям Бойко и Рабиновича у ЦИК претензий нет?
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Я так розумію, двох кандидатів від СН терміново викликали з історичної батьківщини новообраного? ☺
 показати весь коментар
 



Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·

«Генералисимус» Т.Черновол заявила, что в ПЄС готовы на коалицию с пропутинской партией «За життя». По сути ПАП-партия прощупывает общественное мнение на сотрудничество с кремлёвской политсилой. Они очень долго маскировались, хотя все было очевидно: Бойко рекламировался на «прямом», Медведчуку предоставлялся эксклюзивный «зелёный» коридор на москву, куму путина во время войны позволили стать серьезным игроком в сфере импорта нефтепродуктов в Украину и т.д., но теперь наконец-то проясняется. Маски сброшены, а избиратели ПЄС уже предупреждены.
 показати весь коментар
 
 
ТЫ, Власов Сергей b3083465, РАЗНОСИШЬ БРЕХНЮ

Вот что написала Татьяна у себя в фейсбуке:

ЗМІ МЕДВЕДЧУКА ПЕРЕКРУТИЛИ МОЇ СЛОВА І БРЕШУТЬ про те, що я і моя команда "ЄС" готові піти в коаліцію з Медведчуком. НІКОЛИ! Це Медведчук стояв за агресією РФ і смертю мого чоловіка на фронті. Я вважаю, що особисто Медведчук - організатор деяких силових акцій проти Майданівців, зокрема нападу на Дмитро Булатов (Dmytro Bulatov). До речі, саме тому я була обрана для маніпуляцій. Тому що це особиста помста Медведчука: в часи Майдану я організувала акцію Автомайдану біля його маєтку, за що він публічно обіцяв помститися. https://bit.ly/2NKLsGR
Тому це його помста. А технологія її проста. Я людина, яка сприймає кожного співрозмовника, як гідну особистість. І не можу сприймати будь-якого журналіста, як людину без честі, яку підіслали для того, щоб записати потрібні фрази вирвані з контексту. Отже повторюю - це обман, що я прогнозувала коаліцію Порошенка з Опоблоком. ДО ЯНУЧАРІВ Я НЕТЕРПИМА! Це вони вбивають українців! PS. Медведчуку, - іду на Ви. ЧЕКАЙТЕ ЗНОВУ «гості» у Пущі-Водиці.
 показати весь коментар
 
 
То Таня Чорновол. В її голові і таргани хворенькі. І сказала вона що тільки за умови що вони зміняться. А вони ж не зміняться. І несла вона там відверту фігню.
 показати весь коментар
 
А к партиям Бойко и Рабиновича у ЦИК претензий нет?
 показати весь коментар
 
 
понятно, песы и опзж свои.
Как вам чистота рядов этих кристально чистых "партий", а, псарня？
 показати весь коментар
 
 
И моль ботексная для петарасов соеватных-грозная мощя- "нашилюди" как-никаk
https://www.youtube.com/watch?v=iAH_pivBhbU
 показати весь коментар
 
 
Зебил, ты лучше скажи, что наркоман делает на крыше ВР?
Неужели "лейтенанту" ,акланову пытается дозвониться?
ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у нардепи від "Слуги народу", Радикальної партії і "Батьківщини" - Цензор.НЕТ 7833
 показати весь коментар
 
не знаю как вы.
но я за поплавского. вареники по 100 грн за порцию, и при этом на кафе написать доступная еда. кто в Украине еврей?
 показати весь коментар
 
 
ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у депутати, зокрема діючих нардепів від Радикальної партії Вовка, Купрієнка і Кириченка - Цензор.НЕТ 8949 жозефина бонапард‏ @gozefinagold

Кандидатка в народні депутати по київському округу №217 Оксана Гаврилюк, яка балотується від партії "Опозиційна платформа - За життя" назвала бойовиків терористичних угруповань Донассу - "солдатами-героями".
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у депутати, зокрема діючих нардепів від Радикальної партії Вовка, Купрієнка і Кириченка
 
 
 
 
 
 вгору