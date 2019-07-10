 ЦВК скасувала реєстрацію 26 кандидатів у депутати, зокрема діючих нардепів від Радикальної партії Вовка, Купрієнка і Кириченка

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ЦВК.
"Розглянувши заяви кандидатів у народні депутати України, які балотуються в одномандатних виборчих округах, висунутих політичними партіями і в порядку самовисування, про відмову балотуватися кандидатами у народні депутати України, а також заяву політичної партії про скасування рішення про реєстрацію кандидата в народні депутати України на позачергових виборах народних депутатів 21 липня 2019 року, Комісія скасувала реєстрацію 26 кандидатів у народні депутати", - йдеться в повідомленні.
Скасовано реєстрацію кандидатів Віктора Вовка, Олега Купрієнка, Олексія Кириченка, включених до виборчого списку від Радикальної партії Олега Ляшка під №10, 14 і 23 відповідно.
Також скасовано реєстрацію кандидатів від партії "Слуга народу" Артема Расенка і Антоніни Федосової, включених до виборчого списку під №184 і №175 відповідно. Як пояснили в ЦВК, ці особи не дотримали вимог Конституції і закону про проживання в Україні впродовж останніх п'яти років на день проведення позачергових виборів.
Скасовано реєстрацію 7 кандидатів від "Слуги народу" за заявою партії. Знято з виборів: Олену Коробкову, Романа Боярчука, Ольгу Кавун, Михайла Соколова, Юрія Баланюка, Анастасію Рагімову, Віталія Вітікача, включених до виборчого списку під №31, 71, 78, 99, 164, 170 і 177 відповідно.
Скасовано реєстрацію кандидата в народні депутати від "Батьківщини" Олександра Галаченка, включеного до виборчого списку під №135, у зв'язку з його заявою про відмову балотуватися.
ПОГОВОРИТЬ С УБИЙЦАМИ?
https://youtu.be/1PAqyuwTQQI?t=203
Sergey Naumovich с Sergii Naumovych.
2 ч. ·
«Генералисимус» Т.Черновол заявила, что в ПЄС готовы на коалицию с пропутинской партией «За життя». По сути ПАП-партия прощупывает общественное мнение на сотрудничество с кремлёвской политсилой. Они очень долго маскировались, хотя все было очевидно: Бойко рекламировался на «прямом», Медведчуку предоставлялся эксклюзивный «зелёный» коридор на москву, куму путина во время войны позволили стать серьезным игроком в сфере импорта нефтепродуктов в Украину и т.д., но теперь наконец-то проясняется. Маски сброшены, а избиратели ПЄС уже предупреждены.
Вот что написала Татьяна у себя в фейсбуке:
ЗМІ МЕДВЕДЧУКА ПЕРЕКРУТИЛИ МОЇ СЛОВА І БРЕШУТЬ про те, що я і моя команда "ЄС" готові піти в коаліцію з Медведчуком. НІКОЛИ! Це Медведчук стояв за агресією РФ і смертю мого чоловіка на фронті. Я вважаю, що особисто Медведчук - організатор деяких силових акцій проти Майданівців, зокрема нападу на Дмитро Булатов (Dmytro Bulatov). До речі, саме тому я була обрана для маніпуляцій. Тому що це особиста помста Медведчука: в часи Майдану я організувала акцію Автомайдану біля його маєтку, за що він публічно обіцяв помститися. https://bit.ly/2NKLsGR
Тому це його помста. А технологія її проста. Я людина, яка сприймає кожного співрозмовника, як гідну особистість. І не можу сприймати будь-якого журналіста, як людину без честі, яку підіслали для того, щоб записати потрібні фрази вирвані з контексту. Отже повторюю - це обман, що я прогнозувала коаліцію Порошенка з Опоблоком. ДО ЯНУЧАРІВ Я НЕТЕРПИМА! Це вони вбивають українців! PS. Медведчуку, - іду на Ви. ЧЕКАЙТЕ ЗНОВУ «гості» у Пущі-Водиці.
посмотри фома неверующий сначала интервью а теперь в кусты
https://glavcom.ua/news/chornovol-pro-koaliciyu-z-medvedchukom-nikoli-608816.html
Как вам чистота рядов этих кристально чистых "партий", а, псарня？
https://www.youtube.com/watch?v=iAH_pivBhbU
Неужели "лейтенанту" ,акланову пытается дозвониться?
но я за поплавского. вареники по 100 грн за порцию, и при этом на кафе написать доступная еда. кто в Украине еврей?
Кандидатка в народні депутати по київському округу №217 Оксана Гаврилюк, яка балотується від партії "Опозиційна платформа - За життя" назвала бойовиків терористичних угруповань Донассу - "солдатами-героями".