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Все про:Зеленський (2009) обстріл (5302) Донбас (12444) Розенко (381)

 Розенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову

Віце-прем'єр-міністр Павло Розенко закликав президента Володимира Зеленського відсторонити від посади голову Донецької обласної державної адміністрації Павла Кириленка, колону з яким обстріляли на Донбасі, в результаті чого загинув один військовий.

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що голова Донецької ВЦА Павло Кириленко має бути негайно відсторонений президентом Володимиром Зеленським з посади на час проведення розслідування. А військова прокуратура - негайно почати розслідування всіх фактів, що призвели до загибелі людей", - написав він, репостнувши повідомлення, що колона з Кириленком поїхала на передову, не попередивши штаб операції Об'єднаних сил, і там потрапила під обстріл.

Розенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову 01

Нагадаємо, 10 липня поблизу Гранітного в Донецькій області ворог поцілив ракетою у вантажівку ЗСУ. В результаті один боєць ЗСУ загинув, ще один дістав поранення. Вантажівка була в колоні, в якій перебував глава Донецької ОДА Павло Кириленко, його машина і він сам не постраждали.

Президент Володимир Зеленський доручив посилити боротьбу проти диверсійних груп.

На пост глави Донецької ОДА Кириленка 5 липня представив сам Зеленський.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136849
 
   
 Топ коментарі
 
І притягти до суду за статтею "Злочинна халатність, що призвела до загибелі людини".
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Херасе бля. Єто шо, - зебил завез пацанов под ПТУР?
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А Розенко не имеет желания сам поехать на передовую а потом самоустранится ?
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Порошенко скотина, призначає богзнакого...
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в його посадових обовязках є положення, що стосуються передової? Чи, можливо, краще тобі самоусунутись?
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чурка, а без обязанностей что, нельзя поехать ? Ты видел этого типка как он только пришёл на должность и потом ? Из умеренного хряка стал жирной свиньей . Может ему полезно будет , а болезненный ?
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Сьездил твой ЗЕбил хряк?

Розенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову - Цензор.НЕТ 7455
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Зуйобок, его твой зеля назначил неделю назад.
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дурик упоротый я о Розенко писал , но тебе что есть чем это понять ?
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зуйобок, причем Розенко к художествам зебилоида назначеного зелей?
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если он не при делах то и некуй рот свой жирный открывать, как и тебе .
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Розенка абсолютная СВИНЬЯ!Скоро в двери не пролезет! И ОНО ЕЩЕ ХРЮКАЕТ ЧТО-ТО
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В любом случае он должен был поставить в известность командование войск и получить согласие от них. Он подствил людей, что привело к жертвам.
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Это всё должно заявлять командование ССО а не какой то жирный хряк Розенко.
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Хочу твой батя. Это вице премьер. Имеет право
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а как он мог взять с собой военных не поставив в известность командиров?
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Так это и нужно выяснить. Шо це булы за воЄнные. Но думаю, что у губернатора должно хватать мозгов, прежде чем ехать туда, согласовать поездку с командование ОС
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радуєтесь ****** зеленые? Еще одного защитника Украины угробили.
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Он бы поехал, да курдюк нажраный не позволяет. Хотя эту тварь можно и привезти на "ноль" , на такое можно и скинуться! А вдруг повезет , снайпер удачно сработает и ЛЮДИ не погибнут.
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А чего он туда поперся..не узнав обстановки и подставив военных! Семья погибшего проклянет до третьего колена этого сепарского вылупка
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в Википедии есть потери ВСУ во время отдыха мародёра на Мальдивах. Когда я писал об этом , то упоротые порохососы мычали в ответ что это война и они или другие и так могли погибнуть . Так что сиди тихо и не отсвечивай .
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А потерь пока Зегидрант отдыхал не успев начать работать в Турции и на водопадиках? Порох пока 3 дня отдыхал этим подставил кого то лично?
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Каждый должен заниматься своим делом - повар готовить,слесарь ремонтировать а врач лечить.А когда остолопы рвать зуб назначают слесаря,а руководить страной кухарку тогда и получается такой трагический результат.Но это пока в масштабах области,подразделения, семьи,но думаю скоро увидим в масштабах всей страны.Господи!Верни этим лягушатам рассудок.
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а кондитер лепить конфеты, а не горбатого.
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Розенко це той що "жаба яка спить з гадюкою"?
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Цивильных и фуры Harvest сепары не трогают. Все передвигаются на задрыпанных Жигулях и бусиках. Ехать туда на джипах, ещё и колонной - полный зашквар

нах этот ватный ЗЕбил там был нужен? построить детский садик около бп? или обсудить постройку водопровода в окоп?
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к родне ехал и посмотреть шо там делается ну и попёрся на простреливаемый участок фронта Розенко призвал Зеленского отстранить главу Донецкой ОГА Кириленко, не предупредившего штаб ОС о поездке на передовую - Цензор.НЕТ 8259
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Зе-глава поперся, а еще одна мать потеряла сына
Сволочи показушные!!!
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Зачем ехал?Позиции рассмотреть и братану в Донецк отзвониться.
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Розенко ще той фрукт. Особливо через дебвльні репліки про пенсіонерів, які забагато їдять. Але у даному випадку він правий. Не голова ВЦА повезе цинкову труну на батьківщину загиблого, а ті, що служили з ним. І листа рідним не голова напише, а командир, який, якщо порядний, до кінця днів смерть підлеглого записуватиме на свій рахунок. А цього "Чапаєва" треба гнати поганою мітлою від керування людьми.
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І притягти до суду за статтею "Злочинна халатність, що призвела до загибелі людини".
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Як і звикли: колона, мигалки, супровід.
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Якщо це було дійсно так - потрібно відсторонювати й розбиратися, в тому числі й прокуратурі.. Не повинні гинути воїни через якісь забаганки чиновників..
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Ну по сути если бы ехал одной неприметной ,машиной никто бы не обратил внимания.
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Херасе ***. Єто шо, - зебил завез пацанов под ПТУР?
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Вопрос почему по тачке Кириленко сепары из ПТУРа не лупанули?
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Та ні, про дощ Ви трішечки "загнули" -
Ящо у вічі - то від ЗЁ сцикнули...
І враз навкруг розлилася краса
Бо, звісно, "Божа то була роса"
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ЗЕсепар назначает таких же сепаров, не удивлюсь если этот назначенный ЗЕсепаром Кириленко специально маякнул боевикам куда и когда стрелять...
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Дешевые пижоны! Из-за придурков погиб еще один украинский воин...
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Сидело б уже себе тихо и готовило сухари , так нет же , - захотелось жабе поквакать ... .
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стали подивиться? На передку? Колоною? Тіпа міішень зробили з хлопців. Ох і суки
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Свои расстреляли?
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Для Кириленко наверное свои.
У него брат в МГБ днр служит.
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Так вот он какой настоящий свинарочук.
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Урод. За яйца повесить, а перед етим выплатить семье погибших и раненных компенсацию по миллиону.
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Только не понятно почему цивильную колону и етого пид***ра сепарского главу ОДА, сопровождала военная машина, если штаб ООС никто не предупреждал.
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голова Дон ВЦА тобі про щось говорить?
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мне вот интересно , а какой военный командир првелся на то чтобы этому губернатору такой пышный кортедж устроить? командир тебе этот зелесос кто? твой начальник или сват министра полторака? он что тобой командует? вот из за вас лизоблюды теперь боец погиб и шо кто теперь виноват? *** на кмчу вас всех надо для вас жизнь человека это пшик....
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я не оправдываю губернатора но вот что пишет ветеран ато.....время назад у стелы авто полуторка ...там наш последний блокпост .... получается что если блокпост последний то есть как бы еще которые проезжали. если проезжали то там как бы несут дежурство военные. если несут дежурство то вроде бы обязаны доложить . тогда почему военные не знали? одним словом военной прокуратуре надо разобраться.
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Погодите, получается сепары обстреляли колонну нового губернатора, который по уверениям порохоботов сам является сепаром?
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заптурили армейский краз а не джипаря с ним Розенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову - Цензор.НЕТ 8208 разницу улавливаешь Розенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову - Цензор.НЕТ 8208
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они целились как раз у солдат,а не у ватника служителя Клована
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Зебил только делает вид что «беспокоиться» о людях, на деле через него и его ставленников гибнут солдаты, просто на ровном месте,эти люди могли погибнуть в бою забрав с собой на тот свет не одного ватника и послужив достойную службу своей родине,а в итоге погибли через какого то ********
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эту зеЛеную соплЮ зелЮ нужно отправлять на ростов!
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Що ж.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.
або,ймовірніше :
Стаття 367. Службова недбалість

2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
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От тільки не зрозуміло - коли це Роза стала давати вказівки Президенту?
Воно взагалі - ШО?
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Парад Вам подавай!
А Петра за зловживання за Іловайськ? Що мовчим?
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та ладно. Нічо не розумію. Так оцей же Кириленко сепар. Да , порохоботня???
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а он что с плакатом ехал пятиметровым на которым его фамилия написана? тупая курица - пшла нах зебилу хорошо делать
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Этот назначенец и так проблемный тем,что практически в заложниках его семья на оккупированной территории.Теперь его самодеятельность УЖЕ привела к трагедии.
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Загибель воїна це і халатність Зеленського, який поставив на цю посаду не копентентну людину!!!
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Какой поп,такой и приход.Поназначал неадекватных дилетантов,отсюда и результат.Что один,что другой не имеют ни малейшего понятия,что и как делается.Остолопы!
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Ставлник Зеленского ехал к своим родным в ДНР.
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ну и еще что самое интересное раз в колоне были военные то каким образом они туда попали без ведома командования? так пацаны решили сами прокатится? вы верите в эту чушь?
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дебил зеленый. в донецкой области ВОЕННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ. тебе слово "ВОЕННАЯ" что то говорит? к главе ПРИСТАВЛЕНО штатное охранение которое перемещается с ним ВСЕГДА.
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Розенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову - Цензор.НЕТ 3746Капітан Прайс‏ @Price_Cap_UA 3 ч.3 часа назад
Кириленко хотів поїхати до родичів.
Не знав, що такому бугру як він, треба ще і якійсь армії України щось казати.
В результаті 200 і 300
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через того довбня вбито військового.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїРозенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову
 
 
 
 
 
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