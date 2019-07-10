 Розенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Вважаю, що голова Донецької ВЦА Павло Кириленко має бути негайно відсторонений президентом Володимиром Зеленським з посади на час проведення розслідування. А військова прокуратура - негайно почати розслідування всіх фактів, що призвели до загибелі людей", - написав він, репостнувши повідомлення, що колона з Кириленком поїхала на передову, не попередивши штаб операції Об'єднаних сил, і там потрапила під обстріл.

Нагадаємо, 10 липня поблизу Гранітного в Донецькій області ворог поцілив ракетою у вантажівку ЗСУ. В результаті один боєць ЗСУ загинув, ще один дістав поранення. Вантажівка була в колоні, в якій перебував глава Донецької ОДА Павло Кириленко, його машина і він сам не постраждали.

Президент Володимир Зеленський доручив посилити боротьбу проти диверсійних груп.

На пост глави Донецької ОДА Кириленка 5 липня представив сам Зеленський.