 Розенко закликав Зеленського відсторонити главу Донецької ОДА Кириленка, який не попередив штаб ОС про поїздку на передову

Про це він написав у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Вважаю, що голова Донецької ВЦА Павло Кириленко має бути негайно відсторонений президентом Володимиром Зеленським з посади на час проведення розслідування. А військова прокуратура - негайно почати розслідування всіх фактів, що призвели до загибелі людей", - написав він, репостнувши повідомлення, що колона з Кириленком поїхала на передову, не попередивши штаб операції Об'єднаних сил, і там потрапила під обстріл.
Нагадаємо, 10 липня поблизу Гранітного в Донецькій області ворог поцілив ракетою у вантажівку ЗСУ. В результаті один боєць ЗСУ загинув, ще один дістав поранення. Вантажівка була в колоні, в якій перебував глава Донецької ОДА Павло Кириленко, його машина і він сам не постраждали.
Президент Володимир Зеленський доручив посилити боротьбу проти диверсійних груп.
На пост глави Донецької ОДА Кириленка 5 липня представив сам Зеленський.
нах этот ватный ЗЕбил там был нужен? построить детский садик около бп? или обсудить постройку водопровода в окоп?
Сволочи показушные!!!
Ящо у вічі - то від ЗЁ сцикнули...
І враз навкруг розлилася краса
Бо, звісно, "Божа то була роса"
У него брат в МГБ днр служит.
Стаття 364. Зловживання владою або службовим становищем
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від трьох до шести років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та зі спеціальною конфіскацією.
або,ймовірніше :
Стаття 367. Службова недбалість
2. Те саме діяння, якщо воно спричинило тяжкі наслідки, -
карається позбавленням волі на строк від двох до п'яти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та зі штрафом від двохсот п'ятдесяти до семисот п'ятдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або без такого.
Воно взагалі - ШО?
А Петра за зловживання за Іловайськ? Що мовчим?
Кириленко хотів поїхати до родичів.
Не знав, що такому бугру як він, треба ще і якійсь армії України щось казати.
В результаті 200 і 300