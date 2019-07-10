 Раджу Зеленському зустрічатися з Путіним тільки при партнерах, - Клімкін

Як передає Цензор.НЕТ, в ефірі Громадського ТБ Клімкін зазначив, що зараз щодо врегулювання ситуації на Донбасі і повернення Криму можна шукати новий формат переговорів, але він має бути в присутності західних партнерів.
"Я однозначно був би за те, щоб ця зустріч відбулася разом із нашими друзями і партнерами. На них треба покладатися. Іноді з ними непросто говорити, але вони дуже в цій історії потрібні. Який це буде формат - Нормандський, Штати, комбінація, ЄС - про це можна говорити. Але я однозначно раджу Зеленському зустрічатися з Путіним за столом з нашими друзями і партнерами. Тут це мега-знак оклику", - додав міністр.
Клімкін представляв Україну у форматі Нормандських переговорів (за участю представників РФ, Франції і Німеччини), мета такого формату - врегулювати ситуацію на Донбасі.
Свидетели - при совершении преступления...
Клим Чугункин уймется когда нибудь?
Коли стане людиною...
🤔
Как же с Зелей можно говорить, если оно двух слов без бумажки связать не может? Только мычит что-то невразумительное!
А по 4000 баксів щомісяця учім вчителям це скільки буде на зарплати?
Что вы обе такое мелете!? 300000000 гривен разделить на 45000000 будет приблизительно 6,7 гривны на гражданина Украины.
Ти ба, а ти на відміну від інших шанувальників блазня вмієш рахувати...
Вам в апараті ЗЕ працювати саме місце.
1 позвонить баканову
2 рассмешить *****
3 просто расплакаться и попроситься к ***** на коленки
Кто то громко плачет,
Это новый Президент
Бандюка п%здячит"
Советую климкину не давать указание народному преЗеденту .
Таким блазня ще ніхто, здається, не зображав!
риторический вопрос
Ни одного осмысленного комментария.
Ответьте хотя бы - Петю можно было наедине оставлять?
Может переиграл бы дипломатически или просто удавил бы х@йла?
Я уже думал - это ваш потолок, а нет, еще про Колю.
Прогрессируете
В своїй країні ми будемо вирішувати без тебе, ОК?
У ваших пока только спам.
Он Танюша чорновол сказала що , прости Госпрди, партія, порошенка з опоблоком буде об'єднуватися.
Агов, порохоботня!!))
И "кончить" с ****** на Дамбасе.
Да, армия, да жертвы, да тяжело, а .. на то и война... легко? ... сдаться в плен манголам?
Какой у нас выбор? Выбора нет. Или они или мы.
Суть операции - "выжечь ******* с Дамбаса "напалмом" под корень ". Без жалости - увы. Иначе они нас...
Увы. Но только после начала операции ...еще кое-что...
Дмитро Корчинський @DKorchynskyi 2 ч.2 часа назад
Портнов постійно тусується в офісі президента.
Богдан вважає його своїм вчителем, дослухається.
Проте, визначальний вплив на кадрову політику президента мають Коломойський і Фуксман.