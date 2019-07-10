 Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств до 12

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Вважаю, що 12 міністерств було б достатньо, щоб управляти процесами. У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія.. Зростання кількості міністерств - це втрата якості їхньої роботи", - заявив Гройсман.

Читайте також: Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки