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 Політика України
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Все про:Кабмін (2938) Гройсман (3496)

 Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств до 12

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман пропонує з метою оптимізації роботи уряду в майбутньому зменшити кількість міністерств до 12 з нинішніх понад 20.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Вважаю, що 12 міністерств було б достатньо, щоб управляти процесами. У мене є чітке уявлення, якою має бути взаємодія.. Зростання кількості міністерств - це втрата якості їхньої роботи", - заявив Гройсман.

Читайте також: Климпуш-Цинцадзе хотіла влаштувати політичний скандал, а не потрапити на саміт Україна-ЄС, - Гройсман про недопуск віцепрем'єрки

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136846
 
   
 Топ коментарі
 
А я предлагаю тебя сократить , лет так на двенадцать , пятнадцать .
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«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»©
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А я предлагаю тебя сократить , лет так на двенадцать , пятнадцать .
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Кого ЗЕбіл ловить на даху верховної ради?

Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 3829
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Откуда ты взяло чудо свынячее , шо я Зе бил . ? Отличать дураков от нормальных людей , научился в детстве . Назови меня Брежневским или Андроповским .
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Ты даже не зебил. Ты подзаборный зебобик Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 2723
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Это совкодрочер. Хотя принадлежность к зедебилам это не исключает.
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ты шото путаешь. в верховной раде сейчас нету не одного депутата слуги народа. там большинство соевых. так что адресуй вопрос своему панамскому шоколадному вождю
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Это совсем другое дело. Наконец смог поменять не только форму, но и содержание. Буду голосовать за Гройсмана.
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Да ну, голосуй лучче за меня. Предлагаю 10 министерств, выгнать идиота перезедента и колбаса по 3.50. Извини дешевле не могу.
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хе-хе)) здесь и одного хватит, все остальное давно на местах куплено Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 2779
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ага правильно! оставить только офис в лесу.
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Офис - в чернобыльском лесу, там воздух пользительный, а мы к ним на экскурсию ездить будем.
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Правильно. Но не исключено, что это предвыборный пиар.
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Хорошая идея,имею встречное предложение:сократить трусельмана на голову.... Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 8900
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Грося ! Вы как саранча набросились на Украину , где шо украсть , шо не украли до нас . ТЮРЬМА ВАШ ДОМ !
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Гройся ,выдумывай что хочешь,до дембеля осталось считанные дни
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И че вас так за неделю перед выборами колбасит?
Петя "почув народ"...... Грося - вид бурной деятельности!
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Плат пятилетки за месяц!!!!!!
И по бла бла.... и по косякам..... и по назначениям.... и по Хероям Украины!!!!
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Гройся каже те, що хоче чути народ. Якось навіть і не цікаво - це плагіат на форму дії Зе на недолугу частину суспільства.
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Який толк з твоїх грося міністерств,коли в трьох з них уже роками нема міністра,самі в.о,щоб з нікого було спитати
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а мо хройсманна подменили? или - сидел, сидел и на конец таки высидел?
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Да Вінчі.Рімейк."Таємна вчечєря-2,або Вова Гройсман і дванадцять апміністрів".
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Эта стадия принятия неизбежного называется отрицание
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Вибори Президента і парламенту в Україні потрібно проводити раз в два роки.. Прозрівають перед виборами, розпочинають діяти та думати.. Особливо - при нікчемному рейтингу напередодні виборів за всі п'ять років своєї нікчемної діяльності.. Імпотенті імітатори реформ..
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Мінстеця потрібно першим розігнати - після повного аудиту з оприлюдненням його результатів, просраних коштів бюджету воюючої України на нікчемних стецьків, котрі всі п'ять років займалися , виключно, вилизуванням петіної обісраної дупи.. Та і в дьогті та пір'ї не завадило б провести по Хрещатику деяких порохоботів-стахановців, котрі внесли найбільший вклад в справу дезинформації народу України..
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Так вот по какой статье размещалось д@рьмо пропаганды Порошенко!
СКАЗАТЬ, что я в шоке - не сказать ничего... (((
"Мінстець" з 2017 року за бюджетною програмою "Здійснення заходів у сфері захисту національного інформаційного простору" витратило 401 мільйон гривень!!!
АХРИНЕТЬ! В 10 раз больше, чем на защиту прав человека! В десять!
У 2017 році на захист інформаційного простору, коли вперше для Мінінформполітики введена в бюджеті відповідна стаття, було витрачено 33,6 млн гривень. Минулого року аналогічні витрати зросли більше ніж в 10 разів до 358,3 млн гривень.
Т.е. вся армия ПОРОХОБОТОВ... вся ненависть, все расколы общества... все это было за БЮДЖЕТНЫЕ деньги!!!! В десять раз большие, чем государство потратило на права людей!
Загалом до кінця 2019 року на інформаційний захист національного простору в міністерстві планують витратити 100 мільйонів.
Хороший аппетит у подлецов АрМоВира! ((((
Найбільші суми на захист інформаційного простору були витрачені на:
виробництво та розповсюдження соціальної реклами різних форматів - 164,5 млн грн;
Шикарная смывка бюджета... воры на армии обзавидовались!
розміщення інформації на захист національного інтересу у вітчизняних та іноземних ЗМІ - 124,3 млн грн;
Так вот по какой статье расходов размещалось дерьмо пропаганды Порошенко!
З метою популяризації України у світі розроблено брендбук UkraineNOW, який був презентований у США, Великій Британії, Данії, Португалії та Китаї....
Они еще и покатались на шару с хорошими командировочными! Вот негодяи... Точно, что циничные +++сы... ((((
А наша доблестная правоохренительная система уже при Зеленском даст оценку? Это же плевок в общество не слабее мародерства на армии... (((
Миха Чаплыга

😁
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«Вы знаете, Шура, - зашептал Паниковский, - я очень уважаю Бендера, но я вам должен сказать: Бендер -осел! Ей-богу, жалкая, ничтожная личность!»©
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Давно пора! Только не министро управляют экономикой, а олигархат! Олигархат нужно не сокращать, а множить на 0!!! И начинать нужно с барыги с собачьей будки!!!
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А я предлагаю поставить 12 павильенов с нижним бельем в Винице и проверить справишься ли ты ?
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Cправится . Если вся выручка будет к нему в карман .
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Что случилось с гройсманом? Гройсман предлагает сократить количество министерств до 12 - Цензор.НЕТ 7940
Неужели выборы на носу?
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Медвежья балячка, бздит возмездия...
😁
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Скоро Грося буде танцювати стриптиз на пілоні. От що значить - партія на виборах пролітає. Але у мене є сумніви, що такі танці оцінять хоча б жінки. Хоча... Зебіли свого часу гру на роялі оцінили.
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она не пролетает, она оттягивает голоса у Пороха.
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Та ну! 😁 Шкірку вона відтягує на одному органі! 😁
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правильно було б скоротити кількість гройсманів
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***
опять решил стать депутатом
надел рубашку и пиджак
стучуся в двери избиркома
оттуда занято кричат
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Розумієте, Петра залишили вже всі, хто хотів. Ці , що залишились - це термічне ядро. Як у Юлі. Тут ніхто не відтягне. Декілька відсотків хіба що Вакарчук. Але він і у Зєлі відтягне. І не відомо, у кого більше. Грося ніколи не користувався популярністю , як самостійна фігура. І підозрюю, що більшість ж 1,5відсотка його виборців - то держслужбовці і члени їх сімей.
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Проявляється основний політикум України : український преЗЕдент, український премєр Гройсман,український спікер Рабінович і головний спонсор український мільярдер Коломойский ! Вони зроблять всіх разом!!!
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П****ц. А что тебе торгаш винницкий мешало 5 лет ето сделать? Наоборот раздул штаты бесполезных министерств что концов не найдешь
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Проявляється основний політикум України : український преЗЕдент, український премєр Гройсман,український спікер Рабінович і головний спонсор український мільярдер Коломойский ! Вони зроблять всіх разом!!!
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Куда как развитей Швейцария обходится 7.Причём решает и такие социальные вопросы,какие не снились украинским министрам.
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Так що ж ти раніше не скорочував,а роздував,а тепер перед самими виборами вирішив прогнутись і будеш в дамках.Чорта лисого хитрож"пий.
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Nucleus‏ @z_martin_u

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Гройсман пропонує скоротити кількість міністерств до 12 - Цензор.НЕТ 2335
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Міністерство інформполітики можна скоротити негайно..
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниГройсман пропонує скоротити кількість міністерств до 12
 
 
 
 
 
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