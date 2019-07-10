 Кримчанин намагається у суді домогтися розширення списку дозвільних документів для в'їзду дітей на півострів

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Окружного адміністративного суду міста Києва, 10 липня відбулося підготовче засідання за позовом жителя Севастополя до Кабінету міністрів України про визнання недійсними окремих положень постанови, яким регулюється порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Позивач заперечує закріплені постановою положення про те, що в'їзд і виїзд із тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягнули 16-річного віку, здійснюється за умови пред'явлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта, або проїзного документа дитини. Така вимога, на думку позивача, порушує права його сина на свободу пересування і штучно обмежує можливості отримання документа, що підтверджує громадянство.

Читайте також: Британія в ООН закликала Росію відкрити доступ спостерігачам до незаконно анексованого Криму

Під час підготовчого засідання суд розглянув подані сторонами клопотання та оголосив перерву в розгляді справи до 1 серпня 2019 року для з'ясування окремих обставин.