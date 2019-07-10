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 Політика України, Суспільство
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 Кримчанин намагається у суді домогтися розширення списку дозвільних документів для в'їзду дітей на півострів

Житель Севастополя заперечує окремі положення постанови КМУ про порядок в'їзду і виїзду з тимчасово окупованої території України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Окружного адміністративного суду міста Києва, 10 липня відбулося підготовче засідання за позовом жителя Севастополя до Кабінету міністрів України про визнання недійсними окремих положень постанови, яким регулюється порядок в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї.

Позивач заперечує закріплені постановою положення про те, що в'їзд і виїзд із тимчасово окупованої території України громадян України, які не досягнули 16-річного віку, здійснюється за умови пред'явлення паспорта громадянина України або закордонного паспорта, або проїзного документа дитини. Така вимога, на думку позивача, порушує права його сина на свободу пересування і штучно обмежує можливості отримання документа, що підтверджує громадянство.

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Під час підготовчого засідання суд розглянув подані сторонами клопотання та оголосив перерву в розгляді справи до 1 серпня 2019 року для з'ясування окремих обставин.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136843
 
 
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А может вам еще воду в крым дать чтобы ети дети мылись? Хитрожопый какой сепар. Проверьте етого сепара куда он налоги плотит и на кого работает. Нужно вообще ету лавочку с отдыхающими на окупированных территориях закрыть. Ато видите ли потом выкупай их или обменивай.
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Тю, а че так? Если мне не изменяет память, многие из этого помоечного городишки мечтали сдохнуть на родине, так теперь вам и карты в руки- подыхайте скорее.

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Я б їм ще цей перелік документів ще б доповнив довідками про медогляд , несудимість , відсутність боргів за комунпослуги і визнання на камеру що русня - окупанти , путін - х у й л о , Крим - це Україна . Ну і довести вітсутність рашиштського громадянства , знання мови і посцяти на колорадку .
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