EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Події
  1276  35
Матеріали за темою:
Все про:обстріл (5302) Донбас (12444) операція Об'єднаних сил (1364)

 Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС

Від початку доби ворог шістнадцять разів порушив режим припинення вогню. Збройні формування Російської Федерації обстрілювали позиції наших підрозділів із застосуванням заборонених мінськими угодами артилерійських систем калібру 122 мм, мінометів калібру 120 і 82 мм, а також із протитанкових ракетних комплексів, гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в інформації прес-центру штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник дев'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • поблизу Мар'їнки - з міномета калібру 120 мм;
  • поруч з Кам'янкою - з міномета калібру 82 мм;
  • по околиці Новотроїцького - з міномета калібру 82 мм;
  • в районі населеного пункту Старогнатівка - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • неподалік Павлополя - з автоматичного гранатомета;
  • поблизу Пісків - з автоматичного гранатомета;
  • поруч із Березовим - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
  • по околиці Широкиного - з ручного протитанкового гранатомета, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
  • в районі населеного пункту Гранітне - з протитанкового ракетного комплексу.

У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник сім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:

  • три рази поблизу Кримського - з артилерійської системи калібру 122 мм і з мінометів калібру 82 мм;
  • поруч із Причепилівкою - з мінометів калібру 120 і 82 мм;
  • по околиці Новотошківського - з артилерійської системи калібру 122 мм;
  • в районі населеного пункту Луганське - з міномета калібру 120 мм;
  • неподалік Південного - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Внаслідок ворожих обстрілів 1 військовослужбовець загинув, 3 дістали поранення і 2 - бойові травми. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь. Втрати противника уточнюються".

Читайте також: Під час перевірки рейсового автобуса на Донеччині нацгвардійці затримали трьох найманців РФ

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136842
 
   
 Топ коментарі
 
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (c)
 показати весь коментар
 
Один военный погиб из-за назначенного ЗЕбилом ватника Кириленко (это у него брат сепар и живёт в ДНР), который без согласования с командованием ООС поехал двумя машинами в зону боевых действий. Нужно уточнять, что обстреляли именно КРАЗ с военными ВСУ, а не машину Кириленка?
 показати весь коментар
 
Новий голова Дон ВЦА вирішив попіаритися та поїхав до Гранитного. На крайньому БП отримав обстріл з ПТУРа. Колона з джипів. Ракета пішла до самої великої машини - військової, яка була у супроводі. Один загинувший. Військовослужбовець... Підари.

Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7328
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
Зеленский: Мы движемся к устойчивому прекращению огня на Донбассе (c)
 показати весь коментар
 
 
Так то он но ВСУ говорил. И вообще, Вова просто пошутил.
 показати весь коментар
 
 
Головне для Зєлі - посилити дипломатичні зусилля. Взивати до совісті, гуманізму Пуйла і сєпарів. Якщо вони бьють по лівій щоці - Зєля підставить праву щоку українців.
 показати весь коментар
 
 
Друге місце він з радістю підставить своє. Недаремно так прагне зустрічі з пуциним. А Клімкін не радить зустрічатися на одинці, бо переживає за репутацію держави..
 показати весь коментар
 
 
А что там Кучма говорит который подписывался за перемирие и советовал перестать стрелять? Когда уже его и его однодумцев привяжите к табуреткам и посадите на передке?
 показати весь коментар
 
 
Отличный ролик о военном параде на День Независимости https://www.youtube.com/watch?v=i7HR0Pe0lCg
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Треба перекривати КПП на лінії розмежування в таких випадках.. Політика "пряника" щодо лаунбасітов не спрацьовує - вони звикли до батога..
 показати весь коментар
 
 
Один военный погиб из-за назначенного ЗЕбилом ватника Кириленко (это у него брат сепар и живёт в ДНР), который без согласования с командованием ООС поехал двумя машинами в зону боевых действий. Нужно уточнять, что обстреляли именно КРАЗ с военными ВСУ, а не машину Кириленка?
 показати весь коментар
 
 
Ну, епоха батогів від Порошенка минула, тепер донбаситам будуть пряники від презедента миру Зєлі.
 показати весь коментар
 
 
Новий голова Дон ВЦА вирішив попіаритися та поїхав до Гранитного. На крайньому БП отримав обстріл з ПТУРа. Колона з джипів. Ракета пішла до самої великої машини - військової, яка була у супроводі. Один загинувший. Військовослужбовець... Підари.

Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 7328
 показати весь коментар
 
 
Будут пытаться замять Сволочи и мрази зелёные Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9174
 показати весь коментар
 
 
Ах***ть на таких цивильных машинах кататься по линии фронта
 показати весь коментар
 
Согласен. Только под видом каких то ремонтных работ, или чего то подобного, а то ОБСЕ и всякие там гуманисты с европы такой вой устроят об ущимлении прав, шо капец
 показати весь коментар
 
 
Чому твій Членограй не закінчує війну? заробляє падла?
 показати весь коментар
 
 
ой вэй! что-то "повстанцы" стрелять никак не перестанут...
 показати весь коментар
 
 
Тi, що стрiляють - повстанцы
Нада встретиться пасiрьоткi i просто перестать стрелять. Нема мiсця для ненавистi. Ненависть до повстанцев лише у прохоботiв
Порох скотина, призначає богзнакого...
 показати весь коментар
 
 
Брате-порохоботе, підкажіть будь-ласка... скільки нам(порохоботам) за ці коменти по согоднішнім тарифам платять? Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 1206 бо зЕбіли ніяк не можуть дебет з кредитом звести
 показати весь коментар
 
 
зелене падло не бажає закінчувати війну. Заробляє?
 показати весь коментар
 
 
Зеленский имеет дела поважнее чем война,он разбираеться с чертом который ему не припал к душе
 показати весь коментар
 
 
Наталія ЮсуповаВчора о 20:23 · За 6 дней, два борта с ранеными. Без ног, с простреленными животами, с ранениями в голову, с сильнейшими контузиями , не слышат ничего, ели ходят, с осколочными ранениями по всему телу. Говорят, нет никакого перемирия, даже намёка на улучшение ситуации. Наших обстреливают с сильнейшего, крупнокалиберного оружия, почти каждый день погибшие и каждый день раненые..
 показати весь коментар
 
 
Та щож ті "такі самі українці" не слухаються презЕдента і не перестають стріляти? Чи це тільки нашим була команда? А що старому кучмі добре сниться? Майбуть там немає його внуків і дочки? І зятьок в нормі?
 показати весь коментар
 
 
«Армии пора браться за голову, если она еще у кого-то есть »
 показати весь коментар
 
 
пора армии разворачиваться,шагать на Киев и заняться отстрелом 5 колонны вместе с 95 кварталом.
 показати весь коментар
 
 
Желаем нашим раненым воинам быстрого выздоровления, полного восстановления и скорейшего возвращения в строй, а расеянским ******* и сепаротеррорюгам побольше мучительных смертей и тяжелых ранений с травматическими ампутациями конечностей и в брюшную полость.

Один воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6736
 показати весь коментар
 
 
какая то мразь должна ответить за погибших и покалеченых. Иначе ети уроды подписавшие перемирия и мирные планы так и будут издеваться над людьми.
 показати весь коментар
 
Цензор.НЕТНовиниПодіїОдин воїн загинув, 3 поранено, 2 дістали бойові травми. Ворог 16 разів порушив перемир'я, застосувавши артилерію калібром 120 мм, - штаб ООС
 
 
 
 
 
 вгору