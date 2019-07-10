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Все про:хабар (2663) чиновник, урядовець (483) Запорізька область (389) ДБР (351)

 У Запорізькій області директора державного лісгоспу упіймали на хабарі 200 тис. грн, - ДБР. ФОТО

Правоохоронці затримали директора державного підприємства "Кам'янсько-Дніпровське лісове господарство" за вимагання та одержання хабара.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

У Запорізькій області директора державного лісгоспу упіймали на хабарі 200 тис. грн, - ДБР 01

За попередньою інформацією, директор держпідприємства вимагав від підприємства 200 тис. гривень за незаконний продаж 400 кубічних метрів ділової деревини. З метою приховування злочину, він підробляв відомості в товарно-транспортних накладних, записуючи товар як звичайні дрова.

Чиновника затримали в службовому автомобілі під час одержання другої частини хабара в сумі 15 тис. гривень у порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Першу частину хабара в розмірі 13 тис. гривень чиновник отримав у квітні цього року.

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У Запорізькій області директора державного лісгоспу упіймали на хабарі 200 тис. грн, - ДБР 02

Вирішується питання про повідомлення хабарнику підозри у вчиненні злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднане з вимаганням такої вигоди).

Затриманому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років із конфіскацією майна.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136840
 
 
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Чего чего......
Зная какими темпами и под какой крышей вывозили лес - это так - мелочишко на чай...
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Копейки какие то. Куб самого говняного пиленого леса $150, а в день судя по наблюдениям один лесник оформляет десятки машин-лесовозов.
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Цензор.НЕТНовиниПодіїУ Запорізькій області директора державного лісгоспу упіймали на хабарі 200 тис. грн, - ДБР. ФОТО
 
 
 
 
 
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