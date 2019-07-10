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 Політика України, Суспільство
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Все про:Міноборони (2650) Бронежилет (9) ДБР (351)

 ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко

Аудіозапис розмов чиновників Міноборони, які начебто закуповували для армії неякісні бронежилети за завищеною ціною, є сфабрикованим. Монтаж аудіозапису здійснений ДБР та спрямований на дискредитацію Міноборони.

Про це під час брифінгу заявив начальник головного управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ Дмитро Марченко, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Я наголошую, що цинічно сфабриковано даний аудіозапис для того, щоб сформувати суспільну думку. Мені відомі всі переговори, і я хочу наголосити, що в даному аудіо, яке виставлено, мова йде спочатку про партію бронежилетів, а потім туди додають інформацію, яка не стосується цієї партії. Туди додають інформацію, яку ми мали під час розробки технічних умов по новому бронежилету, де ми його перевіряли", - заявив Марченко, пояснивши, що йдеться про епізод розмови, в якому обговорюються неякісні бокові фрагменти експериментальних зразків жилетів, що для армії не закуповувались.

Монтаж аудіозапису на думку представників Міноборони спрямований на дискредитацію роботи оборонного відомства і пов'язаний з виборами. Марченко також висловив здивування, чому правоохоронні органи не виклали весь запис розмови. "Чому ДБР не виклало все аудіо, від початку до кінця, для мене дуже велике запитання", - заявив начальник управління.

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Слова керівника управління підтвердив і адвокат у справі Володимир Охріменко, який наголосив: "Все це чітко скомпільовано для формування громадської думки, аби створити враження, що були поставлені неякісні бронежилети. Це не так. Ми просимо ДБР оприлюднити всі розмови без фрагментів фраз, щоб всі переконались у тому, що йшлося зовсім про інші обставини".

Відповідаючи на запитання журналістів стосовно експертизи, проведеної ДБР, представник Міноборони повідомив, що не бачив і не знає, які саме бронежилети перевірялись слідчими ДБР - з якої партії, як саме перевіряли, з якої відстані стріляли, яким боєприпасом тощо.

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Вихід зі скандальної ситуації в міністерстві бачать у проведенні відкритої незалежної експертизи. "Я наполягав на цьому і наполягаю зараз: коли буде офіційна експертиза, я би попросив розбити її на три партії. Зробити виїмку трьох партій бронежилетів по п'ять штук і відправити в три незалежні лабораторії, які мають акредитацію. Тому що якщо це буде в ДБР при закритих дверях, і будуть фрагменти, то я розумію, що вони мене звинуватять... Я не знаю для чого це робиться, але це робиться лише з політичного мотиву", - заявив Марченко.

Відповідаючи на запитання, чи планують у Міноборони оскаржувати дії ДБР, адвокат Охріменко повідомив, що скарги вже подані до Печерського райсуду за місцем розташування органу досудового розслідування - теруправління ДБР. "Розгляд скарг ще не призначений, ми очікуємо розподілу та призначення судового засідання", - повідомив адвокат.

Нагадаємо, 26 червня "Європейська Солідарність" заявила про обшуки в кандидата Бірюкова. Зазначимо, що раніше Бірюков був помічником міністра оборони з питань речового забезпечення ЗСУ. Глава ДБР Труба заявив, що Бюро проводить близько 40 обшуків у справі про закупівлю майна для ЗСУ за завищеними цінами: сума збитків, завданих державі, становить близько 100 млн грн. Пізніше стало відомо, що ДБР провело в Міноборони обшуки, пов'язані з двома розслідуваннями, - про низьку якість бронежилетів та про організацію держзакупівель для армії. ДБР опублікувало деякі фрагменти розмов посадовців Міноборони.

Міноборони заперечило інформацію ДБР про закупівлю неякісних бронежилетів за завищеними цінами та наполягало на створенні "наглядової ради" у складі громадських діячів, депутатів, волонтерів та представників ЗМІ.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136839
 
   
 Топ коментарі
 
Я уже писал, повторюсь. То, что показало ГБР - туфта не о чем. Два непонятных клиента рассуждают непонятно о чем. Таких видео можно наклепать пачку как за, так и против. Это голимая туфта.

Это типа результат официальной экспертизы проверки качества и классности жилетов? ГБР не может провести экспертизу выборки жилетов под камеру в сертифицированной лаборатории с получением официальных результатов? Религия не позволяет?

МО перед этим показала свое видео, как испытывают жилеты. Я не настолько наивен, чтобы безоговорочно верить в безгрешность чиновников и производителей. Но и не настолько туп, чтобы верить таким тупым доказательствам ГБР перед выборами.
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Надіти на цього генерала той бронежелет,та вистриліти з калаша.
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только тупые зебильчики не видят вброс перед выборами
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Очень легко проверить кто врет а кто нет. Бронежилеты ведь, 11 тысяч штук, ГБР изъяло, следственно нужно провести на части из них независимую экспертизу, и сразу станет ясно их качество и кто врет.
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угу ну 3 бригады без броников остались ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 7317 плюс изъяты все доки на форму по всу и проче мат обеспечение теперь только скудные складские запасы ну и армия без новой зимней осталась
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как то после свинарчуков не особо верится МО , особенно, генералам..
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В том то и дело,какой главнокомандущий такие замы
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я та так обычный из артиллерии ВСУ ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 7549 свободен дятел иди там вспоминай кирзу твою родную и портянки ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 6781
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слишком много тебя, обычного, на форуме.. ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 8113. Удачи !
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Так Мародер жеж не платить більше нікому, патло! ДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко - Цензор.НЕТ 1209
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Запись конечно сфабривовали, классные бронежелеты подменили инопланетяне , банковские документы подделали .. Я верю генерал тебе!!! И дом свой ты у двоюродного дяди пенсионера в аренду взял! Верю!
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Даже догадываюсь каких депутатов хотят привлечь в независимую комиссию - грановского, кононенко , свинарчука, гончаренко.. геращенке возглавить поручат для визгу!
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понятно, что генерал щас, когда светит лет 7 с конфискацией, будет все что угодно пистеть. странно, что он версию с рукой путина не придумал.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниДБР сфабрикував аудіозапис про браковані бронежилети, щоб дискредитувати Міноборони, - генерал-майор Марченко
 
 
 
 
 
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