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Все про:бойовик (3060) Донецька область (2272) Національна гвардія (550) найманці РФ (820)

 Під час перевірки рейсового автобуса на Донеччині нацгвардійці затримали трьох найманців РФ

Вчора, 9 липня, під час огляду автобуса військовослужбовці Нацгвардії затримали трьох жителів Донецька, причетних до незаконних збройних формувань.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

На одному з блокпостів, розташованому на трасі Маріуполь - Донецьк, під час огляду міжміського рейсового автобуса і перевірки документів пасажирів, військовослужбовці Національної гвардії звернули увагу на осіб, які поводилися нервово і підозріло.

Перевірка громадян у пошуковій базі ситуаційного центру показала, що троє жителів Донецька причетні до незаконних збройних формувань найманців РФ.

Затриманих передали співробітникам правоохоронних органів.

Читайте також: "Просто їхав оформляти український закордонний паспорт", - дружина пособника окупантів Резуника скаржиться на його незаконне затримання на КПП "Каланчак". ФОТО

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136834
 
   
 Топ коментарі
 
Заробітчани повертаються додому.
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Швидш за все. Просто вони впевнені що з 21. 05. Україні кінець, але Україна просто зав'язує берці.
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Скоро все вернутся. Еще и в Раде будут сидеть. Кто там у них в лугандонии?
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Моторило в ліфті з цигаркою пукнув, Гіві зробив те ж саме в тісній кімнаті без вентиляції. У Захарченка так ріс мозок, що голова вибухнула.
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А ти коли вже під прапором Польщі тут відпишешся?
Чи ти вже забув, як ти тут верещав (і про що) в квітні?
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Верещать собаки та кошки.
І ти з ними трошки.
За що забанили, Гарсіа?
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Раньше их называли вжопучленцы, а теперь бунтари...
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А потом плел про повстанцев "в смысле бунтарей"...
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Після виборів можуть десь губєрамі ще стати.
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канешна,канешна,баран редкостный махровый,такие только на рф водятся...
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Так выборы ж. Может чуваки в раду баллотируются..
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При Порохе сепары такого себе не позволяли.
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А может тебе уткина - "вагнера" напомнить, героя раисси, которому парашенка оформил отпуск на родине. Отменно сволочь отдохнула, мать проведала...
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При порохе даже не собирались проверять, вот и не отлавливали. Пол Киева в этих "обдраченцах"
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...обратили внимание на лиц, которые вели себя нервно и подозрительно.

В борисполе один тоже сегодня нервничал, обидные слова говорил.. С ним как?
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З тим нарколог на зоні буде розбиратися.
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Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Пособница террористов "ДНР" Пугачева задержана на блокпосту под Волновахой. ФОТО Источник: https://censor.net.ua/n3136834

Интересно, только я один подумал, за какую пособницу в заголовке имеется ввиду? 😁😁
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Їхали для голосування за Слуг народу?
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Швидш за все. Просто вони впевнені що з 21. 05. Україні кінець, але Україна просто зав'язує берці.
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Спочатку їм треба ордени і медалі від нової влади. А потім їх розстріляють, щоб не годувати.
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Тупые орки, думали повоевали, стволы скинули - и чистенькие теперь?
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Поторопились они...Надо было полгодика подожлать... зебобик им по персональному авто выделит...и по ордену даст...
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Давай свинорыл расскажи как при Мародере сепары в Киеве в ресторанах отдыхали и их никто не трогал. А еще ихние детки в Киевских ВУЗах учатся и вы визжали что дети за родителей не в ответе и не нужно шатать лодку атопутиннападэ
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все началось с убийства аваковым Сашка Музычко.
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А ничем. И я на него не молюсь как вы на своего Мародера.
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А зебобик что тронет？ Он им еще и премию выпишет..и медаль даст...😀
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А в списки партии вносит...считай депутами ВР их делает уже прям счас..
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А говорил Вован-🤡 - повстанцы ,оказалось - наемники РФ 🇷🇺 💰
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Едут пенсии оформлять и биометрические паспорта. Скоро и одноногие и безрукие ампутанты потянутся оформляться на Ахметовских и Медвечуковских заводах как потерявшие здоровье при нещасных случаях на производстве чтобы инвалидность оформить и льготы
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Задерживают "слуг наріда" перед выборами??
А как же демократия и все такое?
Богдан пакует передачку на СИЗО,
Разумков поставил свечку на стене вконтакте,
а узеленский отправил телек на тюрьму, шоб хоть "сватов" смотрели.
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А вот при Парашенку не задерживали!!!
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ще й як затримували. гугл у помічь, клоуноботе.
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В офісі прєзіка кадровий голод. Йому відловлюють "новиє ліца"
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"Вывести бы их в чистое поле, поставить лицом к стенке и пустить пулю в лоб." - как говорил один прапорщик СА.
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Их нельзя судить!!!.Нельзя судить их по "подмахнутыми" соглашениями в Минске никого не представлявшим Кучмой (парламентом его легитимность не подтверждена)..Нужно оздоравливать этих замечательных парней упражнениями в беге ..Просто собирать табуны из таких "подлежащих амнистии" и устраивать ими забеги по ими же заминированным территориям
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