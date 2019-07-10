 Під час перевірки рейсового автобуса на Донеччині нацгвардійці затримали трьох найманців РФ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.
На одному з блокпостів, розташованому на трасі Маріуполь - Донецьк, під час огляду міжміського рейсового автобуса і перевірки документів пасажирів, військовослужбовці Національної гвардії звернули увагу на осіб, які поводилися нервово і підозріло.
Перевірка громадян у пошуковій базі ситуаційного центру показала, що троє жителів Донецька причетні до незаконних збройних формувань найманців РФ.
Затриманих передали співробітникам правоохоронних органів.
Чи ти вже забув, як ти тут верещав (і про що) в квітні?
І ти з ними трошки.
За що забанили, Гарсіа?
В борисполе один тоже сегодня нервничал, обидные слова говорил.. С ним как?
Интересно, только я один подумал, за какую пособницу в заголовке имеется ввиду? 😁😁
А как же демократия и все такое?
Богдан пакует передачку на СИЗО,
Разумков поставил свечку на стене вконтакте,
а узеленский отправил телек на тюрьму, шоб хоть "сватов" смотрели.