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 Політика України
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 Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів. ІНФОГРАФІКА

21 липня 2019 року відбудуться позачергові вибори до Верховної Ради України. Усі партії та депутати вже зареєстровані, хоча до 8 липня ще можуть відкликати свою реєстрацію та відмовитися від участі у виборах. Навряд чи хтось із крупних політичних сил скористається цим правом — навпаки, вірогідніше за все, що напружена боротьба між провідними політичними партіями буде продовжуватися до самого дня Х. Чим вона закінчиться — оцінили аналітики Parimatch.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів 01

Хто потрапить до парламенту

Лідером на даний момент цілком очікувано є "Слуга Народу". З великою ймовірністю пропрезидентська політична партія легко здолає п’ятипроцентний бар’єр та займе значущу долю в парламенті країни. Питання лише в тому, яку. Аналітики Parimatchдають 50% на те, що "Слуга Народу" набере більше 41,5% голосів, а на момент другого з засідання ВР депутати партії будуть складати більшість у парламенті.

Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів 02
Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів 03

Крім того, п’ятипроцентний бар’єр скоріше за все пройде "Європейська солідарність" П. Порошенка. Фінальні результати партії очікуються на рівні трохи вище 7,5%, і поки що важко сказати, чи буде в составі ВР більше 37 депутатів від "Європейської солідарності" та чи зможе партія сформувати гідну противагу "Слузі Народу".

Позиція "Опозиційної платформи", яка, згідно КМІС, соціологічній групі "Рейтинг" та центру "Социс" знаходиться у лідерах прийдешнього голосування, за версією аналітиків Parimatch не виглядає дуже міцною. 50% вони дають на те, що "ОП" не набере більше 13,5% голосів. Більше того — з 60% вірогідністю партія навіть не здолає п’ятивідсотковий бар’єр, так само як і деякі інші активні учасники передвиборчих перегонів — наприклад, "Українська стратегія" Гройсмана, Радикальна партія Олега Ляшка, політична партія "Самопоміч" Садового та ін. Партія Святослава Вакарчука "Голос", за оцінками аналітиків, проходить п’ятипроцентний бар’єр та скоріше за все набере більше 7,5% голосів.

Шанси мажоритарних кандидатів

Змішана виборча система дає шанс пробитися до парламенту не лише анонімним партійним спискам, але й окремим кандидатам від округів — за мажоритаркою. Серед таких кандидатів є декілька відомих осіб. Так, по 118 округу (Львів) балотується футболіст Артем Федецький, проте шансів попасти до парламенту в нього небагато. Така ж сама ситуація і в актора та коміка Сергія Сивохо, який балотується по 49 округу (Донецька область). Окреме питання — про кандидатів по столиці. По 222 мажоритарному округу йдуть відразу декілька кандидатів від різних партій: Роман Грищук зі "Слуги Народа", самовисуванці Дмитро Андрієвський та Володимир Василевич, а також Володимир Назаренко від "Свободи". Максимальний шанс потрапити до Ради — у Грищука, однак Андрієвський поступається йому зовсім трохи і також може опинитися в парламенті.

Явка виборців

Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів 04


Явка на вибори в Україні рік від року знижується. Проте 2019 рік має всі шанси поправити цю статистику, як вже сталося з виборами президента країни. Нагадаємо, тоді явка склала 62,09% виборців на території України (в 2014 — 60,29%). За оцінками аналітиків Parimatch, на парламентських виборах 2019 року проголосує понад 56,5% виборців (у 2014 — 52,42%). Можлива навіть явка понад 60%, що востаннє траплялося більше 10 років тому — в далекому 2006 році.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136833
 
 
 Топ коментарі
 
Чомусь згадалась тема "ставок букмекерів" , котру так потужно намагались юзати прихильники петі на тутешньому форумі.. Сподіваюсь, багато з них зробили свої ставки на всі свої заощадження, та зараз насолоджуються прибутками зі своїх ставок.. Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 1125
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После цирка на последних выборах Президента вообще непонятно, зачем на выборы из бюджета тратиться. Состав ВР должны определять букмекеры, владельцы ломбардов, салонов игральных автоматов и шаурмячных. Потому что почти все выбранные им подстать. Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 3881
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Петики всегда любили Пари-матч. Букмекеры предложили ставки на результат парламентских выборов - Цензор.НЕТ 4171
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Пари Матч забашлял за рекламу жулье ворье кидалы разводилы и аферисты
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После цирка на последних выборах Президента вообще непонятно, зачем на выборы из бюджета тратиться. Состав ВР должны определять букмекеры, владельцы ломбардов, салонов игральных автоматов и шаурмячных. Потому что почти все выбранные им подстать.
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Наперсточников забыл!) Гепе -- аж обидно стало...
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Там бери выше. Тех в налоговую и в АМКУ. Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 7091
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Чомусь згадалась тема "ставок букмекерів" , котру так потужно намагались юзати прихильники петі на тутешньому форумі.. Сподіваюсь, багато з них зробили свої ставки на всі свої заощадження, та зараз насолоджуються прибутками зі своїх ставок..
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На всі 100 впевнений, що ніяких ставок вони не робили, бо точно знали, що сивочолому нічого на виборах не світить...
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Робили , робили.. Сплатили податки і зараз насолоджуються життям багатіїв - ви ж бачите як багато ветеранів жагучої гріховної пристрасті до петі покинули форум.. Тепер все більше нульові рвуть свої дупи за петю - мабуть теж мріють казково розбагатіти..
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"Героїчний рятувальник України та українців шановний Петро Олексійович покладе Зеленського на лопатки ще в першому турі і набере більше 50%" Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 6767
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Перед другим туром ще була тема "порошенко приготував нокаут для Зеленського" ( сенс такий, неохота ритись в архівах для відшукування точної назви) - під якою в коментарях сцялась окропом від щастя вся петяна срать на тутешньому форумі.. Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 1820
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Ссорі ! Петрик мальдівський . напередодні другого туру . не подавав своїх представників у дільничі комісії (щоб не оплачувати . ) Бо знав .що пролітає ! Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 9389
..БАРИГА Є БАРИГА !!
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Букмеккеры ставли в первом туре Порошенко - Зеленский 50:50. Яво не попали.
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Ещё как попали. Впереди коалиция Порошенко - Зеленский 50:50.
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В политической силе президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа» допускают возможное создание коалиции в новом созыве парламента с политической силой бывшего главы государства Петра Порошенко «Европейская Солидарность».

Об этом сказал журналистам издания «Апостроф» глава штаба «Слуги народа» Александр Корниенко.

При этом он подчеркнул, что обсуждать и комментировать более конкретно можно будет только после проведения выборов в Верховную Раду Украины, которые состоятся 21 июля 2019 года.
Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/314392-partii_zelenskogo_i_poroshenko_mogut_sozdatj_koalitsiju_v_parlamente__smi
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да ну?
Зеля выигрывал, причем уверенно. У Антиколорадоса обосрались на предмет: букеров купил Путин, ко-ко-ко. Потом обосрались еще раз во втором туре Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 967
Сам Антиколорадос обосрался шо бегемот.
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збс..запрещенные Законом Украины букмекеры принимают ставки у лошья ..
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Слуги не наберуть 41,5. З кожним днем стає менше їхніх прихильників.
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а вот посмотрим! сольем пэпу в унитаз! ему в Раде делать нечего! его место - на нарах!!!
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ЄС набере своїх 7%. А у Слуг народу не буде більше 35%. Далі юля забере владу у вашого президента і все для нього закінчиться.
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Ты же уже пророчествовал, что ПиПа будет на второй срок. А теперь Юльку приплел... Не надоело? Для того чтобы быть Вангой надо вначале ослепнуть. Готов?
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ты.
по воплям видно что не в порядке....
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Когда президент Клоун, можно делать ставки и на парламентский Цирк .
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Явка прогнозируемо будет ниже, чем на президентских, потому что выехавшие из страны долгосрочно ведь не вернулись, а сейчас лето, к ним присоединилось много сезонников. Плюс (или минус для явки) часть людей в этот день будет в отпуске, у студентов отпуск, если они прописаны в общаге и уехали к родителям, мгут не проголосовать, если не заморочились изменением адреса голосования, кто-то наоборот приехал в город поступать, и может не захотеть уезжать для голосования.
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Что касается ставок, в этом нет удивительного, во всем мире букмекеры принимают ставки на политику. Например, в William Hill сейчас можно поставить на то, кто следующий выйдет из ЕС, на выборы в США в 2020 году и другое.
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можно поставить на то, кто следующий выйдет из ЕС\\\\\\\\\


интригуем-с.
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Лахто, здай пляшки і купи календар. Який зараз місяць?
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вот фсе афигеют когда Саакашвили с "Рухом новых сил" большинство в Раде возьмет.
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Для чого тут реклама кацапського грального віртуального казино ? як сильно свербить -рекламуйте хоч своє-Фаворит-спорт,тим більше ,коефіцієнти не сильно відрізняються.https://www.favorit.com.ua/uk/bets/#event=20568323&preset=1514
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Если перевести нашу политическую ситуацию на другие языки, то она вполне сойдет быть изданной под названием "Откровение Павианна Бредослова".

с рекомендацией - на ночь не читать, а то потом Ира Луценко приснится.... о б*же(( Букмекери запропонували ставки на результат парламентських виборів - Цензор.НЕТ 68
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Не народ выбирает,а соцопрос и букмекеры.
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схоже в планах коаліція нових облич. дві ключові посади прем'єра і спікера розділять відповідно між "слугою народу" і "голосом".
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