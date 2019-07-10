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Все про:Держекоінспекція (36) порт (162) Гройсман (3496)

 "Ми знаємо цю проблему", - Гройсман призупиняє перевірки екоінспекції в портах країни

Гройсман закликав Нацполіцію розслідувати випадки хабарництва в Держекоінспекції. На засіданні Кабміну, яке відбудеться вже в наступну середу, 17 липня, уряд розгляне новий порядок взаємодії держорганів щодо захисту природного середовища в портах.

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабміну 10 липня, відповідаючи на запитання представника Президента при Кабінеті міністрів Андрія Геруса про законність перевірок, які проводить Державна екологічна інспекція в портах і корупційних ризиків, які існують зараз у цій сфері, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Обозреватель.

"Ми знаємо цю проблему, до нас теж надходять сигнали про корупцію під час таких перевірок. Тому сьогодні буде проведено нараду під головуванням першого віце-прем'єра (Степана Кубіва. - Ред.) із залученням екологів і бізнесу, ми розберемося, яка там ситуація. Є доручення підготувати відповідні рішення на наступне засідання уряду, щоб врегулювати цю проблему", - заявив Гройсман.

Також прем'єр повідомив, що до розгляду нового порядку Кабмін призупиняє перевірки в портах. "Доти, доки ми ухвалимо рішення, перевірки в портах, накладення санкцій буде зупинено, щоб уникнути зловживань", - підкреслив він.

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Крім того, Гройсман підкреслив, що правоохоронні органи відтепер більше уваги приділятимуть повідомленням про корупцію в діях Держекоінспекції.

"Там, де є корупційні ризики, щодо кожного випадку прошу негайно звертатися в антикорупційні органи або в Національну поліцію. Я дав доручення Нацполіції всі такі сигнали брати в роботу, порушувати за ними справи і допитувати. Якщо бізнес скаржиться - значить, хтось на них тисне, хтось у них вимагає хабара. І цих людей треба затримувати - і чистити всю цю історію", - зазначив прем'єр.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136830
 
 
 Топ коментарі
 
почему-то смешно. Сеня уже делал это, но вы же и вернули взад))
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Крупные перевозчики отказываются работать с украинскими портами из-за поборов экологов, погранцов и таможни !!!! А грося все пытается ! Один заход в Одессу судовладельцам обходится минимум в 2500 - 3000 зеленых денег !!!! В наших портах еще хуже, чем в Африке!!!
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Хуже Африки - факт. Но про крупных перевозчиков недопонял. А какие тут работают? Мелкие? Маерск или ONE это мелкие? СМА CGM, Хапаг Лойд и прочие ЗИМы? Работают, просто в ставку фрахта это гавнище закладывается, что оплачивают укр хозяева грузов. Ну и позорище на весь мир несусветное. Просрать собственную морскую отрасль, и заниматься восточным попрошайничеством с приличных людей. На уровне государства, прошу заметить!!
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почему-то смешно. Сеня уже делал это, но вы же и вернули взад))
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не треба про Сеню по цій темі. підтверджую, що в кінці 14, початку 15 екологи хабарiв не вимагали, та й судна проводжали хлопці з СБУ, про всяк випадок.
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"Мы знаем эту проблему, к нам тоже поступают сигналы .... Наличные .
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Мероприятия по искоренению коррупции не объявляются в СМИ, а обсуждаются тихо, поздно вечером, в кабинете следователя за день до непосредственного начала борьбы. Уроды все, шоб вы здохли.
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Крупные перевозчики отказываются работать с украинскими портами из-за поборов экологов, погранцов и таможни !!!! А грося все пытается ! Один заход в Одессу судовладельцам обходится минимум в 2500 - 3000 зеленых денег !!!! В наших портах еще хуже, чем в Африке!!!
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Хуже Африки - факт. Но про крупных перевозчиков недопонял. А какие тут работают? Мелкие? Маерск или ONE это мелкие? СМА CGM, Хапаг Лойд и прочие ЗИМы? Работают, просто в ставку фрахта это гавнище закладывается, что оплачивают укр хозяева грузов. Ну и позорище на весь мир несусветное. Просрать собственную морскую отрасль, и заниматься восточным попрошайничеством с приличных людей. На уровне государства, прошу заметить!!
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Мусор из-за экологов не могли сдать на берег в Николаеве. Коррупция вернулась
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Цензор.НЕТНовиниПодії"Ми знаємо цю проблему", - Гройсман призупиняє перевірки екоінспекції в портах країни
 
 
 
 
 
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