 "Ми знаємо цю проблему", - Гройсман призупиняє перевірки екоінспекції в портах країни

Про це заявив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман на засіданні Кабміну 10 липня, відповідаючи на запитання представника Президента при Кабінеті міністрів Андрія Геруса про законність перевірок, які проводить Державна екологічна інспекція в портах і корупційних ризиків, які існують зараз у цій сфері, передає Цензор.НЕТ, із посиланням на Обозреватель.

"Ми знаємо цю проблему, до нас теж надходять сигнали про корупцію під час таких перевірок. Тому сьогодні буде проведено нараду під головуванням першого віце-прем'єра (Степана Кубіва. - Ред.) із залученням екологів і бізнесу, ми розберемося, яка там ситуація. Є доручення підготувати відповідні рішення на наступне засідання уряду, щоб врегулювати цю проблему", - заявив Гройсман.

Також прем'єр повідомив, що до розгляду нового порядку Кабмін призупиняє перевірки в портах. "Доти, доки ми ухвалимо рішення, перевірки в портах, накладення санкцій буде зупинено, щоб уникнути зловживань", - підкреслив він.

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Крім того, Гройсман підкреслив, що правоохоронні органи відтепер більше уваги приділятимуть повідомленням про корупцію в діях Держекоінспекції.

"Там, де є корупційні ризики, щодо кожного випадку прошу негайно звертатися в антикорупційні органи або в Національну поліцію. Я дав доручення Нацполіції всі такі сигнали брати в роботу, порушувати за ними справи і допитувати. Якщо бізнес скаржиться - значить, хтось на них тисне, хтось у них вимагає хабара. І цих людей треба затримувати - і чистити всю цю історію", - зазначив прем'єр.