 Спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у нормандської форматі, - Зеленський про обстріл біля Гранітного

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове". Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала.

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна", – наголосив Зеленський.

Глава держави доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родині воїна, який загинув, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.

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