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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Події
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Все про:Генштаб ЗС (396) Зеленський (2009) обстріл (5302) Донбас (12444)

 Спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у нормандської форматі, - Зеленський про обстріл біля Гранітного

Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове". Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала.

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл у Гранітному розцінюю як спробу зірвати Мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у Нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна", – наголосив Зеленський.

Глава держави доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родині воїна, який загинув, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.

Читайте також: Під час обстрілу автомобіля ЗСУ під Гранітним неподалік був глава Донецької ОблВЦА Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136828
 
 
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Голова Верховної Ради України Андрій Парубій на своїй сторінці у фейсбук відреагував на рішення президента Зеленського відмінити військовий парад 24 серпня:

Учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням.
Чи буде парад - не їм вирішувати.
«Для патріотів України - День Незалежності - головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших ********** - кращих доньок і синів України, загинули за Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п´ятий рік»
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Голова пагубий со справкой это крутой моральный авторитет не так ли?!
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Парубій закінчив історичний факультет і аспірантуру Львівського Університету.
А ти курси ФСБ. Спеціалізація: «розповсюдження дезінформації.»
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Нічого, Пуйло навчить Зєлю як Україну любити і мокшів ненавидіти. Навіть ведмедя можна навчити їздити на велосипеді. А Зєля відчув силу манії величі, попав із грязі да в князі, і тому гостро реагуватиме, що другий Вовік буде робити з нього лоха.
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ну так давайтє пагаварім Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандской формате, - Зеленский об обстреле в Гранитном - Цензор.НЕТ 5616 а, владімір владіміровіч
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5 копійок
Лісапет зламався?
Гірше - з головою не дружить - рівновагу втратив...
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"Надапростаприкратитьстрилять" Так, ЗЁліку?
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бачив як жорстко поставив Годунка Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандской формате, - Зеленский об обстреле в Гранитном - Цензор.НЕТ 3034
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Ваще красавчег. Чувак. Скоро и ***** так же! Наш **********.
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А ти як думав? Потеревениш з ****** і війна стій раз-два? )))
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він буде теревенити? А не його будуть?
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Да вы шо такое говорите.
Это уже который раз.
И что должно произойти?
Совесть проснуться или что?
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та брось ты вова, все движется к устойчивому перемирию, что можно дальше войска разводить..
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Ты, тварь вонючая, молись, чтоб тебя в день военного парада а озере с говном не утопили...
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А може це і краще що відмінив, бо військовим буде западло марширувати перед кловуном.
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Как же как же, а не сам ли господин Зеленский и его сторонники ставили в упрёк Порошенко Минские договорённости, которые по их мнению неэффективны.
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Так они не эффективные,можно сказать мертветчукские
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А данная публика стыдится упоминать в паре с кем Пэтро "минские договоренности" принимал.
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Умора с них,соеватых!Слова Зеленского, что ""Президент - не икона, не идол", поэтому его портреты не должны висеть в кабинетах чиновников, пусть лучше они повесят фотографии своих детей"- шокировали Петерасов.Как же ж так Педро за свой портрет 7-м лет кичи требовал и это был самый ПЕтраотичный ПЕтраот,а ЗЕля хочет его будку разрушить?Даёшь-не пройдёшь-ссцаря хотим взад!!!
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брехливий зебіл знову розсмердівся?
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Показательно, шо данный зебил - по совместительству трампоид.
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чмо спитайся у Людини якій клеїли 7 років за портрет ..свині парашенка ..який порвав його
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Стаття про Зеленського.
Чи моржовим, все одно?
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"Президент - каждый украинец, заявил Зеленский: не только 73%, которые проголосовали за него, но все 100% украинцев. А значит, ответственность за построение новой, успешной и счастливой страны - это дело каждого."
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Степушко, не ты на меня в 2016 жалобы на СФ строчил за оскорбления персоны Рыжего?
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"Учора Президент Зеленський оголосив про скасування традиційного військового параду до Дня Незалежності України. Прикро вражений таким рішенням.
Чи буде парад - не їм вирішувати.
Для патріотів України - День Незалежності - головне свято! За Самостійність і Державність віддали своє життя багато поколінь українців. Тисячі наших ********** - кращих доньок і синів України, загинули за Незалежність у новітній війні з імперською Росією, яка триває вже п'ятий рік.
Щоб вшанувати безсмертний подвиг українських героїв, закликаю усіх, хто боровся і воював за Волю України - учасників Революції Гідності, ветеранів російсько-української війни, волонтерів, військових - 24 серпня 2019 року вийти на Хрещатик і разом пройти парадом Незалежності.
Беріть свої бойові знамена, піднімайте прапори, з якими ми боронили Україну, щоб з гаслом «Слава Україні!» і нашим військовим маршем «Зродились ми великої години!» пройти колонами головною вулицею країни.
Я буду там разом з вами!
До зустрічі на Хрещатику у День Незалежності України!"
А. Парубій.
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вісно, Президент як Головнокомандувач вирішує, проводити військовий парад на День Незалежності чи ні. Це його право.
Але ми воююча держава, яка 6 рік стримує найпотужнішу, найжорстокішу і найпідступнішу армію на континенті. Так, ми не налякаємо ворога, він знає, що сильніший за нас. Але ми щороку демонстрували, що не боїмося його і готові дати відсіч. Ми демонстрували, що наша сила - в готовності відбивати його атаки попри все, ми впевнені у своїх силах та своєму дусі, тому наше воїнство крокує столицею з високо піднятими головами!
Парад - це також можливість продемонструвати нашу вдячність своєму війську. Щороку батьки могли привести дітей на Хрещатик або посадити біля телевізора і показати їм, що нас є кому захистити, показати, завдяки кому ми в безпеці.
Так виховується гідність, повага і честь. Так формується ідеологія, так виховується політична нація.
Гонор. Це слово, на превеликий жаль, має чомусь неоднозначну конотацію в Україні. Гонор є в британців, є в поляків, є в грузинів. Є він, звичайно, і в українців, але, на жаль, не в усіх…
І саме такі речі як гімн, прапор, золоті медалі на міжнародних змаганнях, військові паради гартують гонор, якого так бракує після століть принижень.
300 мільйонів на премії - гарна ідея. Підтримую. Аби лиш не вийшло як із чотирма тисячами доларів зарплати вчителям і зменшенням комуналки.
Проте гордість народу за його героїв і вдячність - безцінні. Не треба ставити премії та гордість на терези. Це знецінює друге. Невимовно боляче, що знову мусимо це пояснювати.
Можна безкінечно порівнювати нас з успішними західними країнами і апелювати до непопулярності там парадів, відсутності проблеми мови, архаїчності нашої боротьби за власну церкву… Але успішні країни такі саме тому, що вже давно мають цей набір життєво важливих основ. Держава - це не про одноразові премії військовим, хоч і вони, безумовно, важливі.
Держава починається з гідності, гордості та поваги.
Але не всі це можуть збагнути…
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Володимире - пряника даунбасіти не зрозуміють.. Вони звикли до батога.. Уже один бігав п'ять років тому зі своїм "безальтернативним мирним планом" - не уподоблюйся йому, підеш за ним.. Треба перекривати КПП на лінії розмежування з ордло в таких випадках, перекривати постачання води в лоханськ, перестати мріяти про швидкий мир - ця війна надовго з таким сусідом.. Треба давати по зубах..
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Я даже не знаю, как обратиться к тебе… Президент Украины? Номинально - да. Но даже мой кот Марик уже знает, что президент ты только на бумаге. Номинальный такой себе президентик в мятой рубашке и с безумными, блуждающими по потолку глазами. Уровень - шаурмы поесть и по фонтанам побегать.
Верховный Главнокомандующий? Угу… Де-юре - да. А де-факто? После того, как ты прогулял войну! Кстати, мой кот… да-да, тот самый Марик, провёл со мной на фронте ровно на 180 дней больше чем ты. И для него Гиацинт и гладиолус - это не одно и то же. После этого он не прячется от фейерверков. А ещё у нас был пёс по кличке Фриц. Он погиб под обстрелом…
Короче. Слушай сюда, чувак в мятой рубашке с булавой, которую тебе дали временно подержать… Скажи нам всем, (тебя сейчас слушают сотни тысяч бойцов). Чем армия заслужила такое твое унизительное отношение к себе? Знаешь, Володя… Ведь именно эти парни ежесекундно рисковали жизнью, чтобы ты вкусно ел и сладко спал в перерывах между боями на полях богемной жизни. Ну, а если по простому, то они прикрывали твою жопу и задницы твоего квартала уклонистов в тот момент, когда вы сообща ноги вытирали об Украину и кинишку снимали для россиян.
И теперь ты решил отменить ежегодный парад, кинув взамен каждому из нас кость? Ты, Володенька, действительно считаешь, что всё в этой жизни продаётся и покупается? И вот в твоей личной системе финансов солдатская честь стоит ровно столько - тысячу гривен? Богомолец с тобой. Но тогда у всех нас возникает вполне резонный вопрос… Сколько стоишь ты?
Парад мы проведём и без сопливых! Для нас это дело чести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмы пожрать. Могу оплатить тебе пять порций… Или семь!
С презрением к тебе, ничтожество мурчащее,
лейтенант ВСУ Алексей Петров. Участник войны с россией. Первая волна мобилизации.
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" Чем армия заслужила такое твое унизительное отношение к себе?" - тем что проголосовала за это зеленое чмо . Теперь наслаждайтесь этим ничтожеством , его 95 м кварталом и " Сватами ".
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Наживается зеленый клоун на войне . Однозначно . Иначе прекратил бы , как обещал зебилам .
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Не смейтесь над Зеленским по поводу парада.
Просто он мнит себя Садатом.
"Тот, кто не может изменить саму ткань своих мыслей, никогда не сможет изменить реальность" - Анвар Садат
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Военный парад надо тогда когда победил врага,а так как делал Пеца с белозубым хенералом во время Иловайского котла то это цинизм
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Минского процесса уже не будет пока не закончится война до последнего украинца
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Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Зеленский об обстреле возле Гранитного - Цензор.НЕТ 1669

Фото - это в прошлом году. Я так понимаю, что на какое-то время - "последний" парад.
На фото - коробка ветеранов АТО. Там тогда была красивая история, когда всем ветеранам выдали береты "их" цветов принадлежности. И они пошли в единой коробке с разными беретами, символизируя единство. Да…
Так вот, я принимал участие в подготовке парадов с 2015 года. И каждый год же были разговоры про "дороговизну" парада, что всегда было враньем.
Форма, денежное содержание, питание - это ведь и так дается. За счет того, что часть участников находились в режиме командировки, дополнительные расходы можно было бы оценить в несколько миллионов гривен. И то с большим запасом. А топливо для техники - боевая подготовка с отработкой для водителей режима передвижения в колонне, в городских условиях и так далее. И вот премии. Все эти годы премии и так платились.
Я общался с большим количеством участников парадов. И всегда слышал слово "честь".
Честь - пройти с побратимами по главной улице страны.
Честь - быть на параде по случаю главного праздника.
Честь - слышать овации всех зрителей.
Теперь этого не будет. Будут премии. Как и были раньше - теперь, возможно, всем военным. А парада не будет.
1000 гривен на нос. Цена чести?
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А вот из блога Владимира Батищева:

Как кадровый офицер и участник в свое время трех парадов считаю, что парад не нужен.
Я считаю, что деньги, которые могли бы быть потрачены на проведение парада, должны быть использованы по двум направлениям:
1. Денежная помощь семьям военнослужащих, которые погибли за независимость Украины.
2. Закупка протезов для скорейшей реабилитации раненных.
Надеюсь, что такое использование денежных средств ни у кого не вызовет претензий на всей территории Украины.
Слава Украине! Источник: https://censor.net.ua/b3136661
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И вот ответ Забродского.
Это вне политики и без политики. Это про нас, про нашу армию, про ветеранов и волонтеров, про семьи и про патриотов.
Это про наш день Независимости.
И про Михаила Забродского, который будет идти с нами.
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Нас обстреливает Путин с ухмылочкой убивает граждан Украины а мы сидим и считаем количество взрывов говорим о разных форматах переговоров кто придумал эту тактику и зачем...Вероятно и очевидно что это тупик.
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Ой, петики, а чего же Зеля говорит: "Жестко реагировать"? Ведь должен: "Не стрелять" Поправьте его.
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эти попытки каждый день может это не попытки, а форма ведения диалога, и пока их не будите гасить они будут только наглеть
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Зеленский приторно-блевотным голосочком с придурковатым кривляньем типа улыбки, как с рекламы золотого века, сказал, что парада на День Независимости не будет.
Малороссам не нужна Независимость. Они не знают, что с ней делать.
Там, где Независимость, там не продашь "сватов"-малороссов.
* * *
А если серьезно, то такие решения как парад принимаются не по настроению и не с кондачка. Это результат обсуждений. Это принятое решение является мировоззренческой моделью людей, тех, которые это обсуждали.
Зеленский, Богдан, Шефиры, Разумков, советники всякие, его ближайшее окружение, они все считают, что военные будут больше рады деньгам, чем параду. Парад же на хлеб не намажешь. Зеленский он же сейчас ничего не делает, чтобы не навредить имиджу "своего парня" перед парламентскими выборами. Он по-прежнему делает то, что, по его мнению, нравится большинству.
Для его окружения парад не представляет никакой ценности. Они не понимают, зачем это нужно. Никакой политики, просто в нашей стране сейчас правят жлобы-малороссы, пропустившие мимо себя события последних 6 лет. Им некогда было. Сьемки, корпоративы. выступления, сериалы. Они перекладывают свою модель жизни на государство.
Знаете, я вот каждый день выискиваю в поступках Зеленского хоть что-то, что могло бы мне подсказать, что он - нормальный человек. Что он - Украинец, что он не бабки пришел зарабатывать, а реально переживает за страну. Что он не на словах, а на деле хочет что-то изменить к лучшему. Я хочу в это верить. Потому что 5 лет жить в таком кошмаре невозможно. Я ищу хоть какое-то подтверждение. Вот как ребенок, который узнал, что деда мороза не существует, но так хочется найти назло всем этим взрослым хоть какое-то подтверждение, что он все-таки есть.
Но не-а, деда мороза не существует, а у власти в Украине малоросы-заробитчане.
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Тупая зелебобка, договорился с ****** о мире?
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Говорят, Зеленского заметили на крыше. Типа записывает новое видео.

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Парад будет! Толпы граждан выйдут проводить на нары «Лидера Нации»
https://is.gd/sxz7Oy

😁
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Порохоботы, например я бы вас, имея полномочия, переработал на корм животным....но что сделает Зеленский с панамскими патриотами, знает только он....вы как бы не стого начали, злите человека, ответку просите...будет ответка, не сомневайтесь. Всегда удивлялся дыбилам которые напрашиваются, раз пронесет, второй отгребут, не жизнь блть а зебра!
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Зе!Люди - Зе!Боти. Ви бачите їх тут за оботою!
08.07.2019 newseditor 0--- електорат Зеленського, зеботи, зелюди, наркоман, Ужгород
Джон Смит
Хай вас не дивує, що зєлєботи вже кинулись відмазують явного наркомана. Типу "то не наркоман на відео отходняки ловить, а просто устал мальчік". Приїхав з Канади, інший часовий пояс, а ви, тварі, накинулись, на єдінственного і нєповторімого.
От тільки був він в Канаді пару днів і не встиг би акліматизуватись, щоб зміну часового поясу по поверненню так відчути. Але то таке.
Зелєботи - це організовані з єдиного центру люди. Організовані з єдиною метою - відмазувати зеленого наркомана. Це не вигадані радником Путіна "порохоботи", котрими росіяни обізвали всіх (а наші підхопили), хто не повівся на зрадопропаганду, і яких, до речі, так ніхто і не знайшов. В команді Зеленського є спеціальна людина, яка відповідає за пропаганду в інтернеті, прикриваючи це дурнею про "діджиталізацію". Цей Міхаіл Федоров в цьому інтерв'ю дав всі покази. Будь-ласка:
"А ряд людей мы объединили в проект Зе!Люди. Там можно подписаться на определенную рассылку. Подписалось 5000 человек. Когда есть какой-то важный фейк (будь-яка інфа проти їхнього клоуна), мы отправляем на него ссылку в чат и пишем: «Ребята, есть вот такой пост, поддержите нас, выскажите свою позицию».
5000 організованих тобою людей, яким ти кидаєш посилання, і вони серуть в комментах, - це не боти. Фуух. Ну слава Богу.
Ось це їхні методи. Методи молодої команди нових ліц.
Тому знайте: організовані цим Федоровим защітнікі наркоші - це реальна ботоферма. Їхнє існування доведено з моменту їхнього створення. І тому термін "зелебот" можете сміливо використовувати для їхнього означення.
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Я почав писати про скасування параду, насилу стримуючи лють.
А потім зрозумів - писати нічого не треба. Я минулорічне відео покажу.
Зняте за день до Параду та Дня Незалежності.
Там коротко, але все сказано. Навіщо нам цей парад. Що ми відчуваємо.
Про те, що він потрібен не тільки нам - він потрібен всім, як мільйонам частинок України.
І про необхідність розуміння цього "навіщо" тими, хто далекий від війни.
Шкода, почули мене не всі.
Особливо деякі особи. Особливо останню частину.
P.S. Спроба купити нас тисячею гривень на людину говорить про жахливу дріб'язковість, духовну мізерність і повну відсутність гідності. України в них немає.
А парад у нас буде. Свій і без них. #Наш_Парад2019
Зроби репост. Дай почути це всім. І "їм" особливо.
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Мы за иловайские жертвоприношения,а вы?
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почему соевые шакалы не обращают внимание на предпоследний абзац статьи？
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Саме вчасно модернізувати декілька українських прислів'їв. На Мінськ надійся, а сам не тормози. Дурень Мінськом багатіє. Носиться з тим Мінськом, як курка з яйцем. Одним Мінськом ситий не будеш. Кому, що, а Зєлєнскому - Мінськ.
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Ги. Прикольно.
10.07.19 19:20 Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Порошенко й об обстреле возле Гранитного
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСпроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у нормандської форматі, - Зеленський про обстріл біля Гранітного
 
 
 
 
 
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