EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Події
  4845  158
Матеріали за темою:
Все про:Генштаб ЗС (396) Зеленський (2009) обстріл (5302) Донбас (12454)

 Спроба зірвати мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у нормандському форматі, - Зеленський про обстріл біля Гранітного

Обстріл автомобіля Збройних сил України у селі Гранітне – це спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у Нормандському форматі.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

Інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове". Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала.

"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл біля Гранітного розцінюю як спробу зірвати мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна", – наголосив Зеленський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Найманці РФ із ПТРК обстріляли КрАЗ ЗСУ під Гранітним: один боєць загинув, ще один дістав поранення

Глава держави доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.

Володимир Зеленський також висловив співчуття родині воїна, який загинув, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.

Читайте також: Під час обстрілу автомобіля ЗСУ під Гранітним неподалік був глава Донецької ОблВЦА Кириленко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136828
 
 
 Топ коментарі
 
Я даже не знаю, как обратиться к тебе… Президент Украины? Номинально - да. Но даже мой кот Марик уже знает, что президент ты только на бумаге. Номинальный такой себе президентик в мятой рубашке и с безумными, блуждающими по потолку глазами. Уровень - шаурмы поесть и по фонтанам побегать.
Верховный Главнокомандующий? Угу… Де-юре - да. А де-факто? После того, как ты прогулял войну! Кстати, мой кот… да-да, тот самый Марик, провёл со мной на фронте ровно на 180 дней больше чем ты. И для него Гиацинт и гладиолус - это не одно и то же. После этого он не прячется от фейерверков. А ещё у нас был пёс по кличке Фриц. Он погиб под обстрелом…
Короче. Слушай сюда, чувак в мятой рубашке с булавой, которую тебе дали временно подержать… Скажи нам всем, (тебя сейчас слушают сотни тысяч бойцов). Чем армия заслужила такое твое унизительное отношение к себе? Знаешь, Володя… Ведь именно эти парни ежесекундно рисковали жизнью, чтобы ты вкусно ел и сладко спал в перерывах между боями на полях богемной жизни. Ну, а если по простому, то они прикрывали твою жопу и задницы твоего квартала уклонистов в тот момент, когда вы сообща ноги вытирали об Украину и кинишку снимали для россиян.
И теперь ты решил отменить ежегодный парад, кинув взамен каждому из нас кость? Ты, Володенька, действительно считаешь, что всё в этой жизни продаётся и покупается? И вот в твоей личной системе финансов солдатская честь стоит ровно столько - тысячу гривен? Богомолец с тобой. Но тогда у всех нас возникает вполне резонный вопрос… Сколько стоишь ты?
Парад мы проведём и без сопливых! Для нас это дело чести и дань памяти перед погибшими побратимами. А ты можешь пока шаурмы пожрать. Могу оплатить тебе пять порций… Или семь!
С презрением к тебе, ничтожество мурчащее,
лейтенант ВСУ Алексей Петров. Участник войны с россией. Первая волна мобилизации.
 показати весь коментар
 
Парубій закінчив історичний факультет і аспірантуру Львівського Університету.
А ти курси ФСБ. Спеціалізація: «розповсюдження дезінформації.»
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
коментар відмічено як спам  
 
Потому что они идиоты.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Тупые идиоты
 показати весь коментар
 
жалко шо Зеленский инкогнито в том авто не проехался с Богданом. и военные были бы живы-здоровы, и Украине польза...
 показати весь коментар
 
 
Темники уже написаны! Не загружай народ.... у них и так с мозгами туго!
Накинулись на то что Зеленский вычитал мэра....
А аргументировать что в этом плохого НИКТО не может!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Посмотри, как там Зе отчитывал какого то чинушу за чистки ставков и какие тупые соевые отмазки лепил тот чинуша. Это просто за гранью
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
По порохоботски - президент по Конституции не имеет права влиять на исполнительную власть!
Хотя кто сказал что обругать - это ВЛИЯНИЕ!
Хотя шо это я..... искать логику в гов-не порохоботов ........ совсем мозги поплыли!
 показати весь коментар
 
 
Так никто и не говорит, что это плохо. Он же вычитал Юлькино прихвостня, которые еще и голосовал за Зеро. Это очень даже хорошо и смешно.
 показати весь коментар
 
 
Саме вчасно модернізувати декілька українських прислів'їв. На Мінськ надійся, а сам не тормози. Дурень Мінськом багатіє. Носиться з тим Мінськом, як курка з яйцем. Одним Мінськом ситий не будеш. Кому, що, а Зєлєнскому - Мінськ.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Браво!
Тільки залишилось єдине питання:
а хто ж той "Мінськ" нав'язав п'ять років тому і в парі з ким?
 показати весь коментар
 
 
Ги. Прикольно.
10.07.19 19:20 Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Порошенко й об обстреле возле Гранитного
 показати весь коментар
 
Головне, що у його потужній заяві не прозвучало а ні путін, а ні росія...і це вже обнадійливо...(для путіна і росії, звичайно)...
 показати весь коментар
 
 
И опять не назвал виновного - Мордор.
Невнятное, размазанное "провокаторы".

Где твоя крутизна, преЗедент?
 показати весь коментар
 
 
Оно и так понятно,только что оно даст
Если сильнейшие лидеры европы и америки не смогли или не захотели надавить на путинга-фюрера,то что может сделать молодой украинский президент
 показати весь коментар
 
 
А за часів Порошенка і могли, і хотіли, і тисли...
 показати весь коментар
 
 
По его заявлениям не понятно. Про "там наши люди" на днях говорил, а по поводу всех обстрелов - "провокаторы".
Молодой украинский президент должен делать однозначные заявления с указанием виновника. Напоминать гарантам об их обязательствах и требовать реакции и наказания оккупанта.
Если он не хочет этого делать, то чужим президентам это не нужно и подавно.
 показати весь коментар
 
 
Если молодой презЕдент не в состоянии надавить на лидеров Европы, зачем он шел в президенты? Чтобы сдать Украину путину много ума не надо.
 показати весь коментар
 
 
Надо договариватсо, главное , что бы не гибли пацаны, нужно перестать стрелять. Отводите войска, миру мир... Кацапы хохочут над дураками.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Хохочуть з обдовбаних пораженків,що до корита рвуться.
 показати весь коментар
 
 
Перед выборами - Минские соглашения - зрада, нада дагаваривацца пасредине.
После выборов - минские соглашения хорошие, а россияне их хотят сорвать, гады.
Неаккуратненько как-то.
Впрочем, 74% биомасса и не такое дерьмо схавает.
 показати весь коментар
 
 
Так в том-то и дело, что о россии он даже не заикается.
У него виноваты какие-то провокаторы.
Может это марсиане?
 показати весь коментар
 
 
Естественно не заикается. Коломойскому отчаянно нужна ручная Рада. Если ее не будет - то все многолетние вливания в Зе - коту под хвост.
Поэтому Зе деоает все чтобы понравиться вате.
 показати весь коментар
 
 
Что тут неясного,провокаторы они и есть провокаторы
 показати весь коментар
 
Vetus miles Ruscianorum🇺🇦‏ @GlennARathn 17 мин.17 минут назад

ЗєР гут, Вальдемар! Зер гут!: "В 79 мажоритарном округе (Запорожская область) партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты Юлию Яцык, которую одни избиратели знают как юриста, а другие - как представителя криминального авторитета Евгения Анисимова."
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Коли навесні 2014го пуйло пригрозив, що захопить всю Україну, то в/о міноборони Коваль заявив пуйлу, що роздасть населенню зброю і пуйло сів на жопу. Російський шпигун Порошенко, звісно, цей крок проігнорував. А що заважає Вовіку озброїти армійською зброєю тероборону? З усіма застереженнями, регламентами і перевірками? І тоді нехай сміливо їде домовлятись. Може навіть там пуйла послати кудись подалі, пуйло піде. Що тобі заважає дати людям зброю, Вовік?
 показати весь коментар
 
 
Российский шпион Порошенко ? Когда клоун сдаст пол Украины, вы еще попросите Порошенко вернуться, да поздно будет.
 показати весь коментар
 
 
людям, которые даже такого дела как проголосовать не за разбойника и то не могут, давать зброю?
 показати весь коментар
 
 
Не треба добровольців робити ідіотами. Це - квіт нації. А російський шпигун Порошенко понищив цього квіту тисячі-тисячі у підставах і штучних казанах.
 показати весь коментар
 
 
Порошенко уже нет, теперь Зеленскому никто не мешает начать наступление на рашку по
всем фронтам и наконец-то, закончить войну, как он и обещал. Правда, Ванек? Так все и будет?
 показати весь коментар
 
 
Ні, так не буде. Просто закінчаться штучні казани, підстави і висаджені у повітря арсенали. І військовики будуть відчувати себе людьми, якими опікується керівництво, а не тими, на яких забили хрен.
 показати весь коментар
 
 
Текст опять украли у Порошенко - провокация!!!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Текст просто отпадный: "За кремлевские деньги они нам нанимают таких выб*ядков", - выкрикнул Порошенко в микрофон, указывая на своих оппонентов.
 показати весь коментар
 
 
Вопрос идиотам (сторонникам минского договорняка) - как за пять лет минский ( Нормандский) формат поспособствовал освобождению оккупированных территорий? И какие требования к России в тексте минских "соглашений"?
 показати весь коментар
 
 
Твои предложения: что делать, когда каждый день убивают несколько десятков украинских солдат из мордорского оружия и мы каждый день теряем территории ? Хочу услышать эту универсальную альтернативу минским соглашениям.
 показати весь коментар
 
 
Донбас можуть звільнити лише ЗСУ. Мінські угоди - це план Путіна, це капітуляція України.
 показати весь коментар
 
ну задай вопрос Зеленскому, он же плачется что провокаторы срывают минские договоренности, значит считает их хорошими.
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
С облегченьецем!
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
ПРО ЛЖИВОГО ПОРОШЕНКО И ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ СКУНСОВ ЗА РЕШЕТКОЙ
гадине нужно перед отправкой за решетку не забыть удалить зловонные информационные органы...
Очень хотель бы повторить в адрес Порошенко все, что сказал грузинский журналист Георгий Габуния в адрес Путина...

Да еще и добавить пару слов от себя...

Жаль, депутатка Богомолец не позволяет...

Но, думаю, слова - "Порошенко - лживая гадина" - под репрессии депутатки Богомолец не подпадают...

Так что, так и оставляем: - "Порошенко - лживая гадина"...

Почему вдруг такой наезд?

Все очень просто...

Следите за руками:

9 июля Владимир Зеленский заявил о том, что он отменяет проведение военного парада в Киеве...

Потому что дорого и ваще...

Вечером того же дня лживая гадина прискакала в одну из своих телевотчин - канал "Прямой" - где изобразила испуганного скунса...

А скунсы, как вы знаете, в момент опасности пускают из своих подхвостных желез зловонные струи бутилселеномеркаптана...

Причем, настолько токсичные, что противник при попадании жидкости в глаза, может и ослепнуть...

Причем, дальность скунсового "выстрела" может длостигать шести метров...

Так и гадина...

Прискакала в вотчину и с криками: - Щас я вам покажу божью росу, - начала рассеивать по эфиру свой информационный бутилселеномеркаптан...

Т.е. сперва гадина заявила, что кролики, это не только ценный мех...

Т.е., - "Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада"...

А потом, чуя нутром, что скоро у следователей, помимо остальных трепетных тем, могут возникнуть вопросы и по поводу расходования денег на парады, перешла к оправдашкам:

- "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного топлива"...

Про "дорогие удовльствия" - это от души...

Это по-мальдивски...

Интересно, а очередной солдат из президентского батальона, упавший в обморок от перегрева на солнце на параде из-за барских прихотей, это из каких удовольствий?..

А дальше гадина, чисто по Фрейду, и вовсе проболталась насчет того, о чем ее никто пока спрашивал: -

"Форму, которую выдавали на парад, выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения"...

Видимо помнит, что его неоднократно обвиняли в том, что после парадов у воинов отбирали красивую форму, в которой они маршировали перед гадиной по Крещатику...

Так что насчет формы записываем отдельно...

Но вернемся к воздушному параду, который гадина типа отменила для "экономии авиационного топлива"...

Вот вам цитата из информационного сообщения официального государственного информационного агентства "Укринформ" о параде от 24.08.2018: "Над Крещатиком пролетели истребители, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты"...

Что характерно, 27 видов самолетов и вертолетов, один из которых собственного производства завода ГП «Антонов «Ан-178».

Не говоря еще и о том, что пролеты были и на репетициях...

Да и соответствующего видео в ютубе просто за гланды...

Если это не авиация, или все это летело, заправленное исключительно пальмовым маслом из закромов "Рошена", тогда звиняйте...

Кстати, интересно, а на что это гадина вместе со своей фельдмаршальской обслугой так внимательно смотрела?

Для чего держать граждан Украины за беспамятных зомби, рассказывая о событиях, которые были меньше года назад, это вопрос к гадинскому холуятнику...

Кстати, в местах природного обитания, скунсов содержат и в домашних условиях...

Для чего им просто удаляют железы-стрелялки...

Эта же практика применяется и при содержании скунсов за решеткой в зоопарках...

Так что, гадине нужно перед отправкой за решетку не забыть удалить зловонные информационные органы...
Капустин Андрей
🤗
 показати весь коментар
 
 
ще один найнятий зебіл виплятк
ІQ своє перевір!; таку хню шняжити...
 показати весь коментар
 
 
оце ж дятел. тобто маніяк ріже жертву, а жертва кричить це провокація, прєкратітє! яке ж лайно вибрало 73% біомаси...
 показати весь коментар
 
 
Зеко-*****(ударение на последний слог) , и её главнокомандующий зебил обязаны отступить от линии разграничения на расстояние не доступное для обстрела, а мож это президент так зарабатыает на войне, если не может её остановить? или он зарабатывает на снятии санкций с кремля, и введение делегации рашки в ПАСЕ. АУууу, Зе..., сколько заработал на сдаче интересов Украины в ПАСЕ
 показати весь коментар
 
 
Зеленский отменяет показ Сватов, а на сэкономленное время людям предоставят передачи National Geographic.
(C)
@slevo4kin
😄
 показати весь коментар
 
 
Молодец! Но, что-то мне подсказывает, что с рашистами надо несколько построже, пожестче... Хотя могу и ошибаться, так как тактика мне Ваша, г-н президент, неизвестна, а она, тактика эта, может быть и мудреней (в хорошем смысле), чем обычным обывателям мнится. В любом случае, Вы надежда Украины. Кадима! Бо! Бэацлаха! (Извините за транслитерацию: не хотел "местных" в усмерть напужать).
 показати весь коментар
 
Зеля -самый большой позор Украины. Даже за Януковича не было настолько стыдно
 показати весь коментар
 
 
Да, Вы безусловно правы. Лишь одно маленькое, я бы даже сказал, малюсенькое уточнение, ой, опять неточно, да просто крошечное такое: Янукович Вам не платил, а свин соевый башляет по полной программе, так что дай дороги! ))
 показати весь коментар
 
 
Оксана Забужко про Володимира Зеленського:
"Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все - величезне шоу! Ми - всередині цього реалітішоу, з якого не можемо вийти".
 показати весь коментар
 
 
А вот эта Зубожко не имеет, случаем дивным, второго имени наподобие Кассандры? ))
 показати весь коментар
 
коментар відмічено як спам  
 
Противсіхша Забужко у 2010му привела Янека, коли сказала, що Юля і Янек - однакове зло, а сама дриснула скакати по європам, як геніальна(в сраку) письменниця і три роки в Україні не була майже. Янек розстріляв Майдан, здав Крим, пустив пуйла на Донбас. Але противсіхша Забужко знову привела водинтур добре відомого з 2005го пройдисвіта. Той наробив штучних казанів і підстав, повисаджував у повітря арсенали зброї, пересадив тисячі добровольців, понаводив у владу шкідників і крадунів, завів країну на перше місце в Світі по корупції і майже вбив економіку. Люди солідарно дали мародеру підсрачник на виборах. Але тут вилазить слизька забушка і знову щось там випорожнює.
Забужку обережно вінечком на совочок і з дому на двір, щоб не смерділа Спроба зірвати Мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у нормандської форматі, - Зеленський про обстріл біля Гранітного - Цензор.НЕТ 3163
 показати весь коментар
 
 
То це виходить що наші стріляли по школах? Це вони хочуть зірвати "мір"?
 показати весь коментар
 
 
Конечно наши, а кто еще может стрелять? Не повстанцы же с бунтарями
 показати весь коментар
 
 
Единственный способ поставить точку в войне на донбасе это Точка У.
 показати весь коментар
 
 
А ножкой топнуть,дать 24 часа.. Наполеон недоделанный ..
 показати весь коментар
 
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниСпроба зірвати мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у нормандському форматі, - Зеленський про обстріл біля Гранітного
 
 
 
 
 
 вгору