 Спроба зірвати мінський процес і поставити під загрозу відновлення переговорів у нормандському форматі, - Зеленський про обстріл біля Гранітного

Про це заявив президент України Володимир Зеленський, коментуючи обстріл, під який потрапив автомобіль ЗСУ, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.
Інцидент стався 10 липня на виїзді з села Гранітне в бік КПВВ "Гнутове". Автівка голови Донецької ОДА, що стояла неподалік, не постраждала.
"Цей зухвалий напад чітко показав, хто саме насправді не хоче миру на Донбасі. Обстріл біля Гранітного розцінюю як спробу зірвати мінський процес та поставити під загрозу домовленості про відновлення переговорів у нормандському форматі. Але розрахунки провокаторів не справдяться. Наша відданість дипломатичним рішенням – незмінна", – наголосив Зеленський.
Глава держави доручив начальнику Генерального штабу – Головнокомандувачу Збройних сил України Руслану Хомчаку максимально посилити активність підрозділів ЗСУ з виявлення та знешкодження диверсійних груп і миттєво та жорстко реагувати на будь-які інші спроби збройних провокацій проти українських мирних громадян і військовослужбовців.
Володимир Зеленський також висловив співчуття родині воїна, який загинув, та побажав швидкого одужання пораненому захисникові.
Накинулись на то что Зеленский вычитал мэра....
А аргументировать что в этом плохого НИКТО не может!
Хотя кто сказал что обругать - это ВЛИЯНИЕ!
Хотя шо это я..... искать логику в гов-не порохоботов ........ совсем мозги поплыли!
Тільки залишилось єдине питання:
а хто ж той "Мінськ" нав'язав п'ять років тому і в парі з ким?
10.07.19 19:20 Попытка сорвать Минский процесс и поставить под угрозу возобновление переговоров в нормандском формате, - Порошенко й об обстреле возле Гранитного
Невнятное, размазанное "провокаторы".
Где твоя крутизна, преЗедент?
Если сильнейшие лидеры европы и америки не смогли или не захотели надавить на путинга-фюрера,то что может сделать молодой украинский президент
Молодой украинский президент должен делать однозначные заявления с указанием виновника. Напоминать гарантам об их обязательствах и требовать реакции и наказания оккупанта.
Если он не хочет этого делать, то чужим президентам это не нужно и подавно.
После выборов - минские соглашения хорошие, а россияне их хотят сорвать, гады.
Неаккуратненько как-то.
Впрочем, 74% биомасса и не такое дерьмо схавает.
У него виноваты какие-то провокаторы.
Может это марсиане?
Поэтому Зе деоает все чтобы понравиться вате.
ЗєР гут, Вальдемар! Зер гут!: "В 79 мажоритарном округе (Запорожская область) партия "Слуга народа" выдвинула кандидатом в народные депутаты Юлию Яцык, которую одни избиратели знают как юриста, а другие - как представителя криминального авторитета Евгения Анисимова."
всем фронтам и наконец-то, закончить войну, как он и обещал. Правда, Ванек? Так все и будет?
гадине нужно перед отправкой за решетку не забыть удалить зловонные информационные органы...
Очень хотель бы повторить в адрес Порошенко все, что сказал грузинский журналист Георгий Габуния в адрес Путина...
Да еще и добавить пару слов от себя...
Жаль, депутатка Богомолец не позволяет...
Но, думаю, слова - "Порошенко - лживая гадина" - под репрессии депутатки Богомолец не подпадают...
Так что, так и оставляем: - "Порошенко - лживая гадина"...
Почему вдруг такой наезд?
Все очень просто...
Следите за руками:
9 июля Владимир Зеленский заявил о том, что он отменяет проведение военного парада в Киеве...
Потому что дорого и ваще...
Вечером того же дня лживая гадина прискакала в одну из своих телевотчин - канал "Прямой" - где изобразила испуганного скунса...
А скунсы, как вы знаете, в момент опасности пускают из своих подхвостных желез зловонные струи бутилселеномеркаптана...
Причем, настолько токсичные, что противник при попадании жидкости в глаза, может и ослепнуть...
Причем, дальность скунсового "выстрела" может длостигать шести метров...
Так и гадина...
Прискакала в вотчину и с криками: - Щас я вам покажу божью росу, - начала рассеивать по эфиру свой информационный бутилселеномеркаптан...
Т.е. сперва гадина заявила, что кролики, это не только ценный мех...
Т.е., - "Военный парад - это не только время и событие, когда армия отчитывается перед народом о дистанции, которую она прошла за год с предыдущего парада"...
А потом, чуя нутром, что скоро у следователей, помимо остальных трепетных тем, могут возникнуть вопросы и по поводу расходования денег на парады, перешла к оправдашкам:
- "Я намеренно все дорогие удовольствия отменил. В том числе воздушный парад, где нужно было большое количество авиационного топлива"...
Про "дорогие удовльствия" - это от души...
Это по-мальдивски...
Интересно, а очередной солдат из президентского батальона, упавший в обморок от перегрева на солнце на параде из-за барских прихотей, это из каких удовольствий?..
А дальше гадина, чисто по Фрейду, и вовсе проболталась насчет того, о чем ее никто пока спрашивал: -
"Форму, которую выдавали на парад, выдавали все равно, это предусмотрено в условиях обеспечения"...
Видимо помнит, что его неоднократно обвиняли в том, что после парадов у воинов отбирали красивую форму, в которой они маршировали перед гадиной по Крещатику...
Так что насчет формы записываем отдельно...
Но вернемся к воздушному параду, который гадина типа отменила для "экономии авиационного топлива"...
Вот вам цитата из информационного сообщения официального государственного информационного агентства "Укринформ" о параде от 24.08.2018: "Над Крещатиком пролетели истребители, штурмовики, транспортные самолеты и вертолеты"...
Что характерно, 27 видов самолетов и вертолетов, один из которых собственного производства завода ГП «Антонов «Ан-178».
Не говоря еще и о том, что пролеты были и на репетициях...
Да и соответствующего видео в ютубе просто за гланды...
Если это не авиация, или все это летело, заправленное исключительно пальмовым маслом из закромов "Рошена", тогда звиняйте...
Кстати, интересно, а на что это гадина вместе со своей фельдмаршальской обслугой так внимательно смотрела?
Для чего держать граждан Украины за беспамятных зомби, рассказывая о событиях, которые были меньше года назад, это вопрос к гадинскому холуятнику...
Кстати, в местах природного обитания, скунсов содержат и в домашних условиях...
Для чего им просто удаляют железы-стрелялки...
Эта же практика применяется и при содержании скунсов за решеткой в зоопарках...
Так что, гадине нужно перед отправкой за решетку не забыть удалить зловонные информационные органы...
Капустин Андрей
🤗
ІQ своє перевір!; таку хню шняжити...
(C)
@slevo4kin
😄
"Ми про цю особистість нічого не знаємо, крім того, що він абсолютно непридатний до професійного виконання функцій президента нашої країни. Це очевидно! У нього ні освіти, ні підготовки, ні компетентності, ні, нарешті, відчуття своєї приналежності до цієї країни. Це не його країна! Він тут на гастролях. Він - московський шоубізнесмен, виплеканий московським бізнесом. Він не знає цієї країни, він її не відчуває. Це все - величезне шоу! Ми - всередині цього реалітішоу, з якого не можемо вийти".
Забужку обережно вінечком на совочок і з дому на двір, щоб не смерділа