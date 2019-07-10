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 Політика України
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 Кабмін більше не планує розглядати питання про звільнення голів ОДА, - Гройсман

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявив, що уряд більше не планує розглядати питання, що стосуються подань на звільнення глав обласних державних адміністрацій (ОДА), призначених за п'ятого президента Петра Порошенка.

"Всі кадрові питання на нинішній момент урядом та Офісом президента реалізовано так, як ми планували. Додаткових якихось рішень із цього питання ми не плануємо", - сказав Гройсман журналістам у Харкові в середу, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Як повідомлялося, 10 червня президент України Володимир Зеленський заявив, що всі діючі глави ОДА мають бути замінені.

Згодом він звільнив або відсторонив від посади голів 15 облдержадміністрацій. Пізніше президент звільнив ще кількох керівників ОДА.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": "Та хоч на природу", - Зеленський попросив перенести Київську ОДА зі столиці в область

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136819
 
 
 Топ коментарі
 
Кабмін треба міняти, він невчений
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Звільняти спочатку треба старих, а потім нових некомпетентних керівників. Таким чином у Зе буде лише 95 квартал.
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Пане Ігоре, я пропоную вам проковтнути свою комп'ютерну мишу, якщо у тюрму ніхто не піде з означених вами персонажів. Ви готові?
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Кабмін це виконавчий орган, він буде робити те що передбачене законом! Якщо Президент подасть подання на звільнення, Кабмін буде розглядати і погоджувати! Скоро всі ці персонажі з Кабміну та ОДА підуть на смітник історії і прямо в тюрму!
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А потім нові в тюрму і на смітник історії. І так все це буде без кінця, аж поки не почне керувати *****.
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поки нарешті не почнуть керувати достойні.
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Пане Ігоре, я пропоную вам проковтнути свою комп'ютерну мишу, якщо у тюрму ніхто не піде з означених вами персонажів. Ви готові?
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Він спочатку повинен її кусати. а потім із задоволення проковтнути.
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Та будьте еоблажливігі, Алі-ага. ☺ Нехай вже ковтає без задоволення. 😁
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А хто там у нас (в Україні) призначає/звільняє Кабмін?
Отож.
І байдуже тому Кабміну на усіх окрім Верховної ради (за Конституцією України).
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Спасайся кто может!... Сейчас Барыга начнет вопить и его друзья...
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У вас ще однієї букви S невистачає. Знаєте де? Можу підказати якщо не здогадуєтесь🤪.
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Спасайся кто может!... Сейчас Барыга начнет вопить и его друзья...
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Теперь будут планировать менять Кабмин.
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Его только на водку можно поменять,да и то не факт,что согласяться.
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Бредит великий управленец.
Ничего, скоро на базар, там поправится
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Звільняти спочатку треба старих, а потім нових некомпетентних керівників. Таким чином у Зе буде лише 95 квартал.
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У Зе буде перший у світі уряд з кухарок і таксистів.
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Откровения того бобика который голосовал за зе а сегодня получил зе-быдло

Кабмин больше не планирует рассматривать вопросы об увольнении глав ОГА, - Гройсман - Цензор.НЕТ 7452
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Можна взяти за зразок, потім тільки прізвища міняти.
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Матьківщина пропонує підтримку, агітує за зЕ. Ті, хто голосують за бабюлю, ви голосуєте за зЕ. Ті, хто голосуе за "слугу народа", ви голосуєте за бобюлю. КАроче. Це одна шобла
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сама за жопу? вони знають як зупинити війну.Впєрьод
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниКабмін більше не планує розглядати питання про звільнення голів ОДА, - Гройсман
 
 
 
 
 
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