 Вітаємо готовність Зеленського почати діалог з Путіним, - МЗС Франції

Про це йдеться у заяві прес-секретаря МЗС Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Франція вітає готовність Президента України Володимира Зеленського розпочати діалог з президентом Росії з метою врегулювання кризи між двома країнами", – відповіли в міністерстві на запитання щодо пропозиції Зеленського про запровадження нового формату переговорів щодо ситуації на Донбасі за участі РФ, України, Німеччини, Великої Британії та США.

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При цьому в МЗС Франції нагадали, що "зустрічі у Нормандському форматі (Франція, Німеччина, Росія, Україна) мають на меті сприяти виконанню зобов’язань сторін в рамках Мінських домовленостей, які є узгодженою базою для врегулювання конфлікту на сході України".

"Ці зустрічі не виключають інших дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети і, зокрема, доповнюють переговори, що відбуваються в рамках Тристоронньої контактної групи під егідою ОБСЄ", – йдеться у повідомленні.

Нагадуємо, Зеленський 8 липня записав відеозвернення в якому звернувся до Путіна з пропозицією провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму та країн Нормандського формату.