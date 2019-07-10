 Вітаємо готовність Зеленського почати діалог з Путіним, - МЗС Франції

Про це йдеться у заяві прес-секретаря МЗС Франції, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Франція вітає готовність Президента України Володимира Зеленського розпочати діалог з президентом Росії з метою врегулювання кризи між двома країнами", – відповіли в міністерстві на запитання щодо пропозиції Зеленського про запровадження нового формату переговорів щодо ситуації на Донбасі за участі РФ, України, Німеччини, Великої Британії та США.
При цьому в МЗС Франції нагадали, що "зустрічі у Нормандському форматі (Франція, Німеччина, Росія, Україна) мають на меті сприяти виконанню зобов’язань сторін в рамках Мінських домовленостей, які є узгодженою базою для врегулювання конфлікту на сході України".
"Ці зустрічі не виключають інших дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети і, зокрема, доповнюють переговори, що відбуваються в рамках Тристоронньої контактної групи під егідою ОБСЄ", – йдеться у повідомленні.
Нагадуємо, Зеленський 8 липня записав відеозвернення в якому звернувся до Путіна з пропозицією провести переговори про врегулювання ситуації на сході України з лідерами країн-підписантів Будапештського меморандуму та країн Нормандського формату.
Це теж те саме, тільки в іншій ситуації і з іншими персонажами.
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La France a déjà ****** comment ses bottes russes bottes?
дебілівпана Зеленського - давай, зроби щось сам - дуй у Мінськ: "Ці зустрічі не виключають інших дипломатичних зусиль, спрямованих на досягнення цієї мети і, зокрема, доповнюють переговори, що відбуваються в рамках Тристоронньої контактної групи під егідою ОБСЄ". Було би смішно - та це ж в особі цього блазня будуть Україну посилати. ПідсрачникІмпічмент" - непоганий варіант. Не даром пан Зеленський вужом крутиться, а Закон про імпічмент не підписує. Але це - потім. Спочатку добре було би чітко зрозуміти - цей блазень є тепер уособленням України на міжнародні арені. Добре аби то дійшло до його виборців - хай їм легенько гикнеться. Все, що він наробить - впаде, зокрема, і на голову його виборцям. То ж треба не дати цьому блазню і його Андрюхам розгулятися "на всю". Для початку, на виборах у Верхову Раду можна виправити ситуацію і не віддати Раду на поталу цим "новим злиднямобличчям"
Нафига нам такой ЕС.
Нужно прекратить транзит газа в ЕС через Украину, щоб знали следующий раз.
Все понятно.
Хочет что бы ей вернули Крым и прекратили войну на Донбассе.
Для этого нужно было не входить во всевозможные ОБСЕ,не подписывать договора о сокращении обычных видов вооружений в европе и не отказываться от ядерного статуса.
Мелкое и нищее государствивешко Северная Корея,но даже Президент США вынужден с ними считаться.
сила сытого Запада, которому есть что терять.Отсюда- любые действия, лишь бы
избежать войны. Любой ценой: откупиться, сделать вид, что не знают, не понимают,
пойти на компромиссы, - под лозунгом разговоров о защите демократии и об "крайней обеспокоенности".
На переговорах"нормандской четверки" в Минске Германия и Франция пожертвовали Украиной ради экономических интересов своих государств.А если прижмет окончательно -
могут в ходе очередного "Минск-3,4.."сдать не только Украину,но и Прибалтику(если
Россия станет угрожать ядерным оружием). Они не обязаны помогать. Помогают тем,
кто сам борется до последнего. Ставка на собственную мобилизацию и собранность.
Плюс искусство дипломатии добиться от союзников максимума возможного.
Германия и Франция воспользуется перемирием как поводом не делать ничего.
То, что Путин сделает с Зюзей на переговорах-не покажут в немецких порнофильмах, из-за цензуры.
Вони і не дорого вартують. Так вони "вітали" полонених американців в Парижі:
Американских пленных ведут по Парижу летом 1944. Французы в них плюют, пытаются ударить, кидают всякой хренью. Те самые французы, которые вскоре окажутся среди победителей нацизма.