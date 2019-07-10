 Найманці РФ із ПТРК обстріляли КрАЗ ЗСУ під Гранітним: один боєць загинув, ще один дістав поранення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.

"У результаті поцілення протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець дістав поранення середньої тяжкості. Пораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Здійснено евакуацію потерпілого в одну з медичних установ", - йдеться в повідомленні.

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