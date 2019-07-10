 Найманці РФ із ПТРК обстріляли КрАЗ ЗСУ під Гранітним: один боєць загинув, ще один дістав поранення

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.
"У результаті поцілення протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець дістав поранення середньої тяжкості. Пораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Здійснено евакуацію потерпілого в одну з медичних установ", - йдеться в повідомленні.
Погибшему светлая и вечная память....... Пусть покоится с миром........
Раненому скорейшего выздоровления........
В последнее несколько недель медиа-пространство периодически взрывают громкими заявлениями за авторством соратников или советников президента Зеленского. Мирные инициативы, мирные планы по прекращению огня. Некоторые уже обсуждают суммы на восстановление Донбасса, который еще никто не освободил. При этом очень характерный момент - сам Зеленский как раз разного рода мирные планы с конкретикой не озвучивает. Только общие формулировки - в стиле «украинцы устали от войны и хотят мира». Ну, кто бы спорил? Кто же не хочет мира? Вопрос - какой ценой?
Кирило Сазонов, Політичний оглядач, повністю: https://censor.net.ua/b3136502