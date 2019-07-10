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 Найманці РФ із ПТРК обстріляли КрАЗ ЗСУ під Гранітним: один боєць загинув, ще один дістав поранення

Сьогодні близько 15:00 в районі південної околиці Гранітного ворожий ПТРК поцілив вантажний автомобіль КрАЗ одного з підрозділів Об'єднаних сил, у результаті чого загинув український боєць.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє прес-центр ОС у Facebook.

"У результаті поцілення протитанкової керованої ракети в кузов вантажного автомобіля один військовослужбовець загинув. Ще один військовослужбовець дістав поранення середньої тяжкості. Пораненому військовослужбовцю надано медичну допомогу. Здійснено евакуацію потерпілого в одну з медичних установ", - йдеться в повідомленні.

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Найманці РФ із ПТРК обстріляли КрАЗ ЗСУ під Гранітним: один боєць загинув, ще один дістав поранення 01

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136814
 
 
 Топ коментарі
 
шо зеля это и есть разведение сторон? и шо отвечать не можно?
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Это просто😡
Погибшему светлая и вечная память....... Пусть покоится с миром........
Раненому скорейшего выздоровления........
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...и отвести войска - как в Станице Луганской
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Нужно срочно организовать Телемост и "пагаварить " !!!!
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Потрібно навести понтонний міст біля Станиці Луганської і пустити танки за підтримки піхоти поговорити з терористами.
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Зелена шмаркля чортів ганяє - йому ніколи , фекалії в озері ...
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Это просто😡
Погибшему светлая и вечная память....... Пусть покоится с миром........
Раненому скорейшего выздоровления........
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шо зеля это и есть разведение сторон? и шо отвечать не можно?
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и это на фоне поездок мышебратьев в мааацкву Наемники РФ из ПТРК обстреляли КрАЗ ВСУ под Гранитным: один боец погиб, еще один получил ранения - Цензор.НЕТ 5158
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Сьогодні якась ковбаса приїхала у Харків, ментів повно вздовж вулиць....
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Один каратель хунты перестал стрелять. Сказано Зеленским.
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Мирний план соратників Зеленського схожий на капітуляцію
В последнее несколько недель медиа-пространство периодически взрывают громкими заявлениями за авторством соратников или советников президента Зеленского. Мирные инициативы, мирные планы по прекращению огня. Некоторые уже обсуждают суммы на восстановление Донбасса, который еще никто не освободил. При этом очень характерный момент - сам Зеленский как раз разного рода мирные планы с конкретикой не озвучивает. Только общие формулировки - в стиле «украинцы устали от войны и хотят мира». Ну, кто бы спорил? Кто же не хочет мира? Вопрос - какой ценой?



Кирило Сазонов, Політичний оглядач, повністю: https://censor.net.ua/b3136502
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А як той КрАЗ опинився в зоні досяжності ворожого вогню?
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скоріш за все дрг рогатих!! щоб кляті ті, маскавіти подохли!!!!
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Співчуття родині полеглогр Героя України ((((( Смерть расіянсько-фашиським окупантам!!!! щоб палала у вогні клята масковія!!!!
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Так звана "команда Зеленського" ще ніяк не зрозуміла, що бути спеціалістами - критиканами це далеко від вміння керувати державою ...
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Цензор.НЕТНовиниПодіїНайманці РФ із ПТРК обстріляли КрАЗ ЗСУ під Гранітним: один боєць загинув, ще один дістав поранення
 
 
 
 
 
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