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 Правляча партія Італії намагалася отримати у Кремля $65 млн, - Buzzfeed

Політики крайньої правої партії "Ліга Півночі" віце-прем'єра Італії Маттео Сальвіні намагалися домовитися з Кремлем про постачання нафти зі знижкою. Завдяки цьому партія отримала би близько $65 млн.

Аудіозапис зустрічі італійців із росіянами в Москві опинився в розпорядженні видання Buzzfeed, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ""Радіо Свобода".

За даними видання, під час візиту віце-прем'єра Сальвіні в Москві в жовтні 2018 року разом із ним приїхав його помічник Джанлука Савойні, який організував зустріч із неназваними високопосадовцями Кремля. На вечерю в московському готелі "Метрополь" також прийшли ще двоє соратників Савойні з "Ліги Півночі".

Записи розмов вказують, що італійці намагалися домовитися про постачання російської нафти впродовж одного року вартістю 1,5 мільярда доларів. 4 відсотки від загальної вартості контракту нібито мала отримати безпосередньо "Ліга Півночі" за посередництва російської філії італійського банку Intesa. За словами Савойні, в цьому банку в Москві у партії була "людина на прізвище Машеті". Італієць був колишнім членом "Ліги Півночі".

Всього, за підрахунками видання, партія віце-прем'єра Сальвіні розраховувала отримати близько 65 мільйонів доларів за допомогою цих операцій. Під час розмови італійці кілька разів підкреслювали, що поставки потрібно реалізувати якомога швидше через "майбутні вибори". Очевидно, йдеться про вибори в Європарламент, які відбулися наприкінці травня цього року.

Контракти про поставки повинні були укласти компанії "Роснефть" і "Лукойл", з одного боку, і італійська державна нафтова компанія Eni, з іншого. Представники останньої заявили виданню Buzzfeed, що держкомпанія не причетна до фінансування політичних партій, а самі поставки ніколи не мали місця.

Buzzfeed стверджує, що про операції знали вищі чиновники, як із російської, так і з італійської сторони. Розмова, до аудіозапису якої отримали доступ журналісти, нібито відбулася на наступний день після зустрічі Сальвіні з віцепрем'єр-міністром Росії Дмитром Козаком. На цю зустріч як про сигнал схвалення співпраці під час розмови нібито вказували російські партнери італійських ультраправих політиків. Козак при цьому заперечує, що такі переговори були. Сальвіні інформацію про зустріч не спростував.

Партія "Ліга Півночі" підтримує в Італії проросійські погляди, а сам Сальвіні раніше заявляв, що санкції Євросоюзу щодо Росії "безглузді з економічних, соціальних і культурних причин". Записи розмов членів партії в Москві в "Лізі Півночі" відмовилися коментувати.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136812
 
 
 Топ коментарі
 
Занадто висока конкуренція з ЄС в цілому
Правящая партия Италии пыталась получить у Кремля $65 млн, - Buzzfeed - Цензор.НЕТ 184
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Кто сомневался в том, что "Италия - шлюха Европы"? Достаточно вспомнить, как она "попой вертела", с первых дней ХХ века...
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Неудивительно. Параша десятилетиями прикармливала всякий правый маргинальный сброд. Тоже мне новость.
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Занадто висока конкуренція з ЄС в цілому
Правящая партия Италии пыталась получить у Кремля $65 млн, - Buzzfeed - Цензор.НЕТ 184
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Благодаря этому партия получила бы около $65 млн.Источник: https://censor.net.ua/n3136812

Вот ПАССЕ можно ,а итальянцы рыжие? Или там Шредер, или Ли Пен... Капитализм. Все продается и все покупается.... ,
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Неудивительно. Параша десятилетиями прикармливала всякий правый маргинальный сброд. Тоже мне новость.
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Вспомнил фильм с Дэнни Хоппером, когда он рассказывает боссу сицилийской мафии как его бабушку тра*ал негр.
"Давайте вспомним, что случилось с Сицилией много лет назад. Тогда мавры захватили Сицилию, а мавры - это те же негры. Сицилия покорилась им. Сицилийцы в то время были, как выходцы из северной Италии: ...Белокурые и голубоглазые. Но потом... ...Пришли мавры. И они изменили страну. Они так долго тра*али сицилиек... И ваша пра-пра-пра-пра-прабабушка тра*алась с нигером. Это исторический факт"
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Это фильм Торантино "Настоящая любовь" Классный эпизод.
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Там еще "Я сицилиец, мой отец был чемпионом мира по вранью в тяжелом весе."
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С одним уточнением. Партия "Лига Севера" никогда небыла правящей.
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Чему тут удивляться, если у СССР на довольствии были сотни режимов. Думаю, что и рашисты придерживаются таких же принципов.
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Кто сомневался в том, что "Италия - шлюха Европы"? Достаточно вспомнить, как она "попой вертела", с первых дней ХХ века...
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Нет денег нет поддержки. Утром деньги вечером поддержка. Классика жанра. Привет Путе от Оси.
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І ця нація судить Марківа за те, що він не робив Правящая партия Италии пыталась получить у Кремля $65 млн, - Buzzfeed - Цензор.НЕТ 9340
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Обычный откат, Петя этим все время занимался.
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Как тебе сегодняшний либерализм от Зеленского? Правляча партія Італії намагалася отримати у Кремля $65 млн, - Buzzfeed - Цензор.НЕТ 1576
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послал нахер мутака? Ничто человеческое нам не чуждо.
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Евроляди как они есть. Людоедские лакеи! Тля позорная.
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Парашка во все времена покупала и спонсировала маргинальные партии,-не только радикально-правые но и радикально-левые! Особенно это проявлялось во времена "коминтерна".То есть,поддерживая экстремальные,маргинальные,радикальные фланги политического спектра,они показывают что воюют против людей центральной области политического спектра. А это означает,что поддерживая маргиналов,они воюют против НОРМАЛЬНЫХ средне-статистических людей всех стран!
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Цензор.НЕТНовиниЗа кордономПравляча партія Італії намагалася отримати у Кремля $65 млн, - Buzzfeed
 
 
 
 
 
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