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Все про:Росія (18643) телеміст (40) Козак (5) Newsone (46)

 Українсько-російський "телеміст" проведуть 12 липня на російському ТБ, - власник NewsOne Козак на зустрічі з Медведєвим у Москві

Член політради партії "Опозиційна платформа - За життя", власник телеканалу "NewsOne" Тарас Козак заявив, що українсько-російський телеміст відбудеться у п'ятницю.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Интерфакс", про це сказав Козак на зустрічі з прем'єр-міністром РФ Дмитром Медведєвим у середу в Москві.

"Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - заявив Козак.

Згідно з телепрограмою на сайті "Росії 1", шоу "Треба поговорити" покажуть у п'ятницю, 12 липня, о 18:00.

На сайті зазначають, що запросили російських і українських учасників скасованого українською стороною телемосту в студію телеканалу "Росія 1".

Читайте також: Таким людям, як Медведчук, не дамо монополізувати наше українське телебачення. Ми мусимо із цим розбиратися, - Зеленський

Як повідомлялося, у будівлі "Єдиної Росії" в Москві 10 липня відбувається зустріч прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з членами "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком, співголовою "ОП - За життя" Вадимом Рабиновичем і членом політради партії Тарасом Козаком.

Нагадаємо, український телеканал із медіаімперії кума Путина, одіозного політика і бізнесмена, глави політради партії "Опозиційна платформа - За життя" Віктора Медведчука NewsOne і пропагандистський державний телеканал "Россия 1" анонсували на 12 липня спільний телемарафон "Треба поговорити".

Пізніше телеканал скасував телеміст із каналом Кисельова "через прямі загрози".

Читайте: Ексспівробітники телеканалу ZIK звернулися до Зеленського, СБУ та Нацради ТРВ через "повзучу інтервенцію Росії в український медіапростір"

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136811
 
 
 Топ коментарі
 
Лишить лицензии сегодня и сжечь к чертям тот клоповник
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Туда выпустить а назад арест в кайданки и в камеру тест Зеленскому
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СБУ и новая власть, давайте дружно им дизлайков наставим, это максимум на что вы способны.
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СБУ и раньше только дизлайками обходилась, да и власть тоже никого не трогала, хотя очень много персонажей постоянно каталось на ихние типа "шоу".... Или они выполняли важные секретные задания?
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Каждый день гибнут и калечатся воины ВСУ. Фактически война только набирает в последнее время обороты. В то же время ************ подонки из ОП ЗЖ регулярно встречаются то с медведевым, то с миллером, то с предводителями террористов из банд днр и лнр. За гранью! Все равно, что с гитлером встречатся по поводу проведения мостов с жителями Рейха во время Второй МВ!
А презик наш Владимир 1-й Криворожский Службу безопасности на секретаря Бориспольской Рады нацеливает...
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А кто там будет изображать "граждан Украины"? Все та же беглая шантрапа - завсегдатаи Орда-брехун-ТВ: Янук, Азаров, Олыйник, Кот, Ищенко, Корнилов и т.д. А в отчете в брехун-СМИ будет все, как в песне:"Там были девочки - Маруся, Роза, Рая,\И с ними вместе - Васька-шмаровоз!"
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Экономическая основа российского реванша: Нардеп показал «логово» Медведчука (Видео)

Мы находимся в логове Медведчука, это нефтеперевалочная база возле пгт Смыга. А там находится перевалочный пункт нефтепровода «Дружба», который был отдан с 2015 года Медведчуку в пользование для контрабанды дизельного топлива.
Здесь сейчас каждые несколько минут проезжает машина с нефтепродуктами и это идет на финансирование покупки новых и новых телеканалов и медиа-активов, на подкуп политиков и т.д. Экономическая основа «Оппозиционного блока» тут».

--- https://inforesist.org/ekonomicheskaya-osnova-rossijskogo-revansha-nardep-pokazal-logovo-medvedchuka/
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Телемост в одной студии?)) Ну и чем эта шняга будет отличаться от стандартных, еженедельных кацапских полит-шоу?
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По приїзді всіх учасників цього шабашу до буцигарні. Без суду.
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Напевно буде справжній українець кацапська шльондра В.Корнілов, і орангутанг Погребінський.
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эти твари, упорно продолжают испытывать наше терпение...
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Медведчук воюет с Порошенко и Зеленским исключительно ради голосов в Раду. Закончатся выборы и все резко успокоятся. СМИ будут погавкивать вяло друг на друга, как это было все 20 лет.
Олигархи договорятся с Зеленским (как они всегда это делают) и народ будет загнивать дальше.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїнсько-російський "телеміст" проведуть 12 липня на російському ТБ, - власник NewsOne Козак на зустрічі з Медведєвим у Москві
 
 
 
 
 
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