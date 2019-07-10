 Близько 19-20 тисяч мешканців ОРДЛО подали заявки на паспорти РФ, отримали - близько тисячі, - Тука

Таку думку висловив заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб під час чату на Главреді, передає Цензор.НЕТ.

"На Донбасі трохи людей виявляють бажання отримати російський паспорт, натовпів охочих немає. Крім того, там обмежені ресурси для реалізації цієї програми паспортизації. Хоча в окупаційних адміністрацій є плани найближчим часом розширити мережу пунктів прийому документів. Кількість виданих паспортів - дуже невелика. Але кількість прийнятих документів-заявок, за моїми оцінками, сьогодні становить близько 19-20 тисяч. Видано російські паспорти орієнтовно тисячі осіб", - повідомив він.

За його інформацією, особливий наголос робиться на найманців "у складі 1-го і 2-го армійських корпусів, а також на місцевих чиновників з числа окупаційної адміністрації".

Читайте також: ЄС готовий розглянути варіант невизнання паспортів, виданих РФ на Донбасі в порушення мінських угод, - DW

"Вся ця публіка отримує паспорти за окремою процедурою й окремими списками. Дуже багато відмов приходить людям передпенсійного і пенсійного віку. За усталеною дипломатичною практикою, причина відмови ніколи не вказується. Але, виходячи з того, що велика кількість відмов саме людям старшого і передпенсійного віку, складається стійке враження, що Росія не дуже бажає надавати своє громадянство армії пенсіонерів", - уточнив Тука.

Нагадаємо, 24 квітня президент Росії Володимир Путін підписав указ про спрощений режим видачі російського громадянства жителям так званих "ДНР" і "ЛНР".

Україна звернулася до Ради безпеки ООН у зв'язку з введенням президентом РФ Володимиром Путіним спрощеного порядку прийому в російське громадянство мешканців окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). 25 квітня Радбез ООН збирався в зв'язку з незаконною "паспортизацією" Донбасу Росією. За її підсумками Єльченко заявив, що результатом має бути не тільки стурбованість і засудження, але і більш рішучі кроки.

1 травня Путін підписав указ, яким надається право на спрощений порядок отримання громадянства РФ окремим категоріям громадян України.

У Євросоюзі розглядають можливість заборонити в'їзд на свою територію громадянам України, які отримали паспорт Російської Федерації за спрощеною процедурою.

Російські паспорти за спрощеною програмою отримала 14 червня в Ростовській області перша група жителів тимчасово окупованих Росією районів Донецької та Луганської областей.