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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, За кордоном
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Все про:Бойко (237) Медведєв (1038) Медведчук (432) обєднана опозиція (1)

 Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії. ФОТО

У будівлі "Єдиної Росії" в Москві відбувається зустріч прем'єр-міністра Росії Дмитра Медведєва з членами "Опозиційної платформи - За життя" Юрієм Бойком і Віктором Медведчуком.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".

Кум Путіна Медведчук заявив, що питання про мир на сході України "лежить в основі парламентської кампанії в країні".

Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії 01

"Це було і в основі президентської кампанії, і люди, які проголосували за чинного президента пана Зеленського, вірили в те, що цей мир настане. Зараз це в основі і парламентської кампанії", - сказав Медведчук на зустрічі в Москві.

Він запевняв, що "без співпраці з Росією досягти миру на Донбасі неможливо".

Як повідомляє видання, він також виступив за налагодження міжпартійних контактів з РФ. "Це ланка мирного діалогу", - сказав Медведчук.

Разом із Медведчуком на зустрічі присутній співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.

Крім того, як повідомляє "Риа Новости", в зустрічі беруть участь співголова "ОП - За життя" Вадим Рабінович і член політради партії, власник каналу NewsOne Тарас Козак.

Козак зазначив, що українсько-російський телеміст відбудеться в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".

"Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - сказав власник каналу NewsOne Козак.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136804
 
 
 Топ коментарі
 
Вот сейчас их Баканов и арестует после возвращения...наконец-то... Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 6957
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Зеля , будь мужиком ! Хотя , о чём я ?
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Та прописувалися б вже у Кремлі. А в Україну літали б у командировки. І не грохнеться їх літак об руську зємлю.
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Ненаказанные преступники наглеют еще больше. Спасибо *****!
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Молодцы ребята, сейчас отпустят моряков и "За життя" получат на выборах под 20% Хорошее подспорье народному президенту для реформирования Украины! Но вот и конечный результат майдана с чем всех и поздравляю! Страна моя, москва моя, ты самая любимая! Бррр!
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Приветствуем готовность Зеленского начать диалог с Путиным, - МИД Франиции. Ну-ну.
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Вы слышали о Всемирном потопе ?

так вот, спасибо за это Пэдро !!! Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії - Цензор.НЕТ 4506
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Я вот одного только не пойму, если бы например, в ВМВ берия и молотов так запросто летали бы к фюреру на чай,перетереть за жизнь, долго бы протянули?
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В том -то, и дело... Гитлер не прикидывался "братом", не говорил о "братских народах", а просто захватывал территорию и говорил о "лебенсрауме"...
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БЛИН.... 42-43 год всякая шушера как на срачку ездит к Гитлеру а на это никто не обращает внимание ...
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еще и Гитлер предлагает "ласты склеить" и стать одним наРОТОМ
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42-43 а войну еще никто не объявил не Германия не СССР. Дипломатические отношения не разорваны. Граждане СССР ездят в Германию на заработки А через СССР из Германии в Японию идет транзит газа.
Продолжать аналогии?
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Набере, як тільки досмокче кошерку Коломойського. Тьху, рошенку Вальцмана.
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Вот сейчас их Баканов и арестует после возвращения...наконец-то... Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 6957
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В попу им подует баканов - вкусно, по малоросски!
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Зеля , будь мужиком ! Хотя , о чём я ?

После 21 посмотрим, что и как. А пока - готовые кандидаты для показательного суда.
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Я всегда относился к романтикам как к детям . Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 6740
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все....
теперь когда Бойко и Медведчук вернутся, то Зе даст команду СБУ их арестовать за гос.измену....
Удобный момент, правда зе-бобы...?
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Чья бы ********* мычала. При Мародере Мертвечук с Бойком постоянно из Киева в Мацкву летали. Мародер тогда не заподозрил состава преступления Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 6047
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Alex Surov 3d90a6e3 - ну так мы все знаем, что барыга коллаборант.., но ведь Клоун не такой же..

Или ты не согласен?
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Ну и где ето наше СБУ? Чтобы по приезду етих предателей сразу с трапа самолета в атозак посадить Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 7469
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- А чо сразу Баканов? Чуть-что, сразу Баканов, Баканов.
))
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А їм нічого поятись. Бо Закону про кримінальну відповідальність за невизнання кацапії агресором така патріотична ВР на чолі з БПП і НФ так і не прийняла за 5 років.
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вставай
А
їм нічого поятись. Бо Закону про кримінальну відповідальність за
невизнання кацапії агресором така патріотична ВР на чолі з БПП і НФ так і
не прийняла за 5 років
А якби прийняла, то б блаЗня вже посадили?

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Де він заперечував агресію? Поки що підтримує договорняки, на які ****** погодився.
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ой, звиздиш, зебіл. Договорняк (якщо так можна назвати домовленості Порошенка), наприклад, по припиненню права голосувати парашинській делегації в ПАРЄ твій клован, навпаки ліквідував...
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Я не стільки, зебіл, тобі заперечував, як показував твою дебільну "аргументацію" для інших. Ти не зрозуміло - ну і фіг з тобою.
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Там есть куча статей за шо!
Бойко уж точно! Только луцик сказал - "чист аки ангел!
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Та це звісно. Криміналу на обох за що є - купа. Тільки то ж партнери і папутчікі. А літати в кацапію і робити такі заяви по Закону можна. Відповідальності немає.
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Ой я вас умоляю...... Надьке дуре ведь дело сшили.....
Можно по прилету в прямой кишке найтиМедведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії - Цензор.НЕТ 1229
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Так папутчікі ж і незамінні переговорщики були. Знайшли з ким порівнювати.
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зебіл, знову брешеш. Луценко вимагав офіційного повідомлення (читай: доносу) в ГПУ (чи СБУ) з конкретними фактами, які можна трактувати як порушення Закону. В тебе є ("есть куча статей за шо")? - давай, пиши, і не під логіном, а від свого імені з реальною адресою.
А деякі нардепи (такі, як твій зебільний Купрій, чи Добродомов) заставляли через суд ту ж саму прокуратуру (чи МВС) відкривати справи - даю наводку. Проконсультуйся.
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Та ні, краще нехай сидять в зРаді. Бо в АТО/ООС - лише добровольці-контрактники. А ці - підпишуть контракт з )(уйлом...
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Дааа и это в воюющей стране И этих иуд мы называем элитой
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Да нехай стрекочуть!Надо усилить контр пропаганду .Лузеры.Они тока могуть создать неформальную оппозицию с Мальдивским.Потихоньку лишать наворованного бизнеса.Пусть живут на депутатские.ЮВТ с ними на одном гектаре не сядет.Мажоритарку надо контролировать,там ватокриминала идёт не меряно!.
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Це просто наруга над усіма українцями. кум ботоксного плювати хотів на державу Україна, на українські ЗС, на загиблих у російсько-українській війні.
Шкода що не має Бука на їхній літак.
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ИЗ МОСКВЫ НЕ ВЫЛАЗЯТ, НУ А ВЫ ГОЛОСУЙТЕ... Медведчук и Бойко снова проводят встречу с Медведевым в России - Цензор.НЕТ 5131 НИЧО ВАТУ НЕ УЧИТ. ПРИ ЧЕМ, ВЫШИВАТУ ТОЖЕ.
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Хех! Це тут відомо, а совки дивляться в ящик шо їм звідти скажуть.
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Звідки партнер Медведчука Козак взяв гроші, щоб купити декілька телеканалів?Навіщо взагалі домішувати політику туди, де все впирається в банальний кримінал? (Мовою оригіналу):

В истории с телеканалом NewsOne и его несостоявшимся пропагандистским телемостом больше всего удивляет, что все борются со следствием, а не с причиной. То есть, призывают как-то надавить на телеканал NewsOne.
Но любая борьба с телеканалами и их информационной политикой будет подаваться Медведчуком как наезд на свободу слова, угрозы журналистам и расправа с независимыми СМИ. И в целом будет иметь малую эффективность. Идти нужно другим путем.
Корень проблемы не в самих телеканалах. Каналы - просто инструмент. Давайте-ка лучше посмотрим на их номинального владельца.

Как известно, официальным хозяином телеканалов ZIK, 112 и NewsOne является партнер Медведчука - народный депутат Тарас Козак. А откуда деньги у этого господина? Каким образом народный депутат смог купить сразу несколько популярных, рейтиговых телеканалов?
И тут начинается самое интересное. Потому что с 1993 по 2003 год Тарас Козак работал в налоговой, а с 2003 по 2010 - на таможне. Потом несколько лет побыл депутатом Львовского облсовета, а с 2014 является народным депутатом Украины.
Откуда взялись сотни миллионов у человека, почти 20 лет проработавшего на госслужбе? Он что, с официальной зарплаты их откладывал? В купонах наверно еще начинал копить, в 1994 году, да? Одних только слов «налоговая» и «таможня» нам достаточно, чтобы понять, что перед нами обыкновенный вор. Коррумпированная скотина, которая годами сидела на жирных потоках ворованных денег, раздуваясь, как клещ.
Достаточно просто взглянуть в его декларацию, чтобы понять, что партнер Медведчука никогда не жил на зарплату. Например, еще в 2009 году, когда Тарас Козак занимал должность заместителя главы Государственной таможенной службы, у него появился земельный участок в Крыму стоимостью в 17,4 млн грн. На тот момент эта сумма равнялась 2 млн долларов.
Впрочем, это мелочь, потому что после ухода из таможни «внезапно» выяснилось, что Тарас Козак является совладельцем сигаретного бизнеса на миллиарды гривен. Какой сюрприз, да? Высокопоставленный таможенник и сигареты… Кто бы мог подумать? Партнер Медведчука владеет частью крупнейшего украинского дистрибютора сигарет - компании «Тедис» (бывший "Мегаполис"), которая засветилась в ряде коррупционных скандалов. В том числе уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах и была оштрафована за это на 300 млн грн.
То есть, имеем ситуацию, когда бывший госслужащий, 17 лет официально проработавший в госструктурах, после увольнения внезапно оказывается владельцем довольно скандального, мутного бизнеса и становится миллиардером, который может спокойно потратить сотни миллионов гривен на покупку телеканалов.
Одному мне кажется, что это, кхм, немного странно? В любой цивилизованной стране такая «история успеха» была бы тщательно расследована и закончилась бы для фигуранта тюремным сроком. А у нас этот фантастический жулик не только не имеет проблем с законом, но и продолжает спокойно скупать СМИ, где на украденные у граждан деньги рассказывает этим же гражданам, как правильно лечь под Россию.
И самое смешное, что сначала предыдущая, а теперь уже нынешняя власть носится с криками «Ах, российская пропаганда наступает, что же делать!», созывает заседания РНБО, комично грозит в Фейсбуке Медведчуку страшными карами, вместо того, чтобы банально расследовать источники обогащения бывшего госслужащего Козака, хлопнуть его за коррупцию и конфисковать все три телеканала в пользу государства вместе с остальными активами.
Зачем вообще примешивать политику там, где все упирается в банальное воровство?

Денис Казанський, журналіст.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/denyskazanskiy/zvidki-partner-medvedchuka-kozak-vzyav-groshi-shchob-kupiti-dekilka-telekanaliv-608715.html
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У жінки Мертвечука нафтовий бізнес в паРашці..
😁
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ну і що з того? Бізнес - законий, по всім світовим правилам. Раптом що, зробити його persona non grata в Україні - падає рейтинг Doing Business та й всі інші рейтинги...
Нє, треба шукати інші зацепки.
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А доводити й не потрібно,якщо він буде мертвий...досить гратись в благородство з покидьками,їх тре вбивати разом з родинами
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Ну, це до тих, хто здатен був, наприклад, замочити Бузину, і погодиться на переслідування Закону за це...
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Наверное потому что они все повязаны и бизнесом и взглядами и деньгами и компроматами друг на друга.
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Медвечук - это частное лицо, хотя мразь великая, А вот по Бойко - это действительно вопрос.
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Ну ладно эти дятлы в Москве, нотнеужели некому в Киеве хоть Пиховшику начистить рыло?
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Энтони Вильямс
Ну ладно эти дятлы в Москве, нотнеужели некому в Киеве хоть Пиховшику начистить рыло?


Бо, як він сам свого часу заявив (цитата приблизна в українському перекладі): "Я для одних покидьок, а для інших - герой!" Виходить інших наразі більше... Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії - Цензор.НЕТ 1353

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Лишить гражданства Украины ублюдков предателей и не пускать в Украину .
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Телемост РФ - Украина проведут на российском телевидении.Украино-российский телемост пройдет в пятницу на российском телевидении. Об этом заявил член политсовета партии «Оппозиционная платформа - За жизнь» депутат Рады Тарас Козак, владелец украинского телеканала NewsOne на встрече с премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым в Москве, передает «Интерфакс».

Шоу «Надо поговорить» покажут 12 июля в 18:00.

Козак отметил, что «доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят».
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Без студии в Киеве какой это мост? Площадка для тусни ватных пропагандонов
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Я не знаю как они планируют это делать, но статья о телемосте с обеда висит на Росбалте.
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Зеленский на выборах хамил пороху. А слабо арестовать этих двоих явных агентов фсб?
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Закрийте їм в'їзд в Україну,нехай цілують х@йла в пи@зду моржову
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Чому вони до сих пір не заарештовані СБУ?
1943 рік - в Берліні зустрічаються Гебельс та Молотов .
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Рита‏ @pitocha444 47 мин.47 минут назад

В ответ @BorisenkoBoris

СБУ Украины, может вы в курсе от чьего имени проводятся такие встречи??? Кто такой Медведчук с Бойко чтобы проводить эти встречи? В стране есть законно избранный президент. Это его инициатива? И хотелось бы знать... когда закончится этот бардак???
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Вот куда надо савченко, с её миномётами
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Опять Зеленский послал Медведчука и Бойка в кремль - "если звезды зажигают, значит это кому нибудь нужно! "
А.СентЭкзюпери)
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Почему они ещё на свободе и когда закроют ихнюю партейку???
СБУ, ау!
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Пятая колонна получает инструкции в Москве. Арестовать их на границе или лет на 30 закрыть въезд в Украину.
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Шеф, всё пропало! Нужна новая заготовка, для поддержания полит-штанов. Путен!..памаги!!!
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Кто им давал полномочия на переговоры с Миллером,Путиным,теперь с Медведевым?
Климкин своей самостоятельностью довел президента до истерики а на это никакой реакции.
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Поехали на поклон эти два ушлепка предателя...к свои хозяевам в кремель, за новыми за инструкциями..
Бойко на нары, медведчука ликвидировать, он ******.
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Ну Зеля, давай з хрипотцой в голосі... Зробиш заяву про арешт россйських найманців Медведчука і Бойко!!! Всі карти в руки.
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Зебеня алло .... До Ростова можешь не добежать...
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Экономическая основа российского реванша: Нардеп показал «логово» Медведчука (Видео)

Мы находимся в логове Медведчука, это нефтеперевалочная база возле пгт Смыга. А там находится перевалочный пункт нефтепровода «Дружба», который был отдан с 2015 года Медведчуку в пользование для контрабанды дизельного топлива. … Здесь сейчас каждые несколько минут проезжает машина с нефтепродуктами и это идет на финансирование покупки новых и новых телеканалов и медиа-активов, на подкуп политиков и т.д. Экономическая основа «Оппозиционного блока» тут».

--- https://inforesist.org/ekonomicheskaya-osnova-rossijskogo-revansha-nardep-pokazal-logovo-medvedchuka/

Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії - Цензор.НЕТ 1000
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Все це відрижка голов🐷 та його ОПГ!
НЕ чіпав падлюк, викохував та відгодовував!
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"Он уверял, что "без сотрудничества (!!!) с Россией достичь мира в Донбассе невозможно"-?!! Без сотрудничества с гитлеровским Рейхом достичь мира во ВМВ невозможно! Что с субъектами, заявившими ТАКОЕ, сделал бы Сталин, или там Черчилль?

Повторюсь:
Каждый день гибнут и калечатся воины ВСУ. Фактически война только набирает в последнее время обороты. В то же время ************ подонки из ОП ЗЖ регулярно встречаются то с медведевым, то с миллером, то с предводителями террористов из банд днр и лнр. За гранью! Все равно, что с гитлером встречатся по поводу проведения мостов с жителями Рейха во время Второй МВ!
А презик наш Владимир 1-й Криворожский Службу безопасности на секретаря Бориспольской Рады нацеливает...
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Когда уже эти два выродка будут сидеть на нарах за госизмену ?????
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СБУ, ну хоч зараз не пропустіть свій шанс заарештувати цих падлюк прямо в аеропорту, розпочинайте слідство і т.д. і про вибори вони почують у слідчому ізоляторі.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниМедведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії. ФОТО
 
 
 
 
 
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