 Медведчук і Бойко знову проводять зустріч із Медведєвим у Росії. ФОТО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "ТАСС".
Кум Путіна Медведчук заявив, що питання про мир на сході України "лежить в основі парламентської кампанії в країні".
"Це було і в основі президентської кампанії, і люди, які проголосували за чинного президента пана Зеленського, вірили в те, що цей мир настане. Зараз це в основі і парламентської кампанії", - сказав Медведчук на зустрічі в Москві.
Він запевняв, що "без співпраці з Росією досягти миру на Донбасі неможливо".
Як повідомляє видання, він також виступив за налагодження міжпартійних контактів з РФ. "Це ланка мирного діалогу", - сказав Медведчук.
Разом із Медведчуком на зустрічі присутній співголова "Опозиційної платформи - За життя" Юрій Бойко.
Крім того, як повідомляє "Риа Новости", в зустрічі беруть участь співголова "ОП - За життя" Вадим Рабінович і член політради партії, власник каналу NewsOne Тарас Козак.
Козак зазначив, що українсько-російський телеміст відбудеться в п'ятницю, передає "Інтерфакс-Україна".
"Сьогодні вранці дивився, що він у п'ятницю відбудеться на російському телебаченні", - сказав власник каналу NewsOne Козак.
так вот, спасибо за это Пэдро !!!
На початку 2-гої Світової війни Сралін та Гітлер були союзниками.
Продолжать аналогии?
После 21 посмотрим, что и как. А пока - готовые кандидаты для показательного суда.
Зеля , будь мужиком !
теперь когда Бойко и Медведчук вернутся, то Зе даст команду СБУ их арестовать за гос.измену....
Удобный момент, правда зе-бобы...?
Или ты не согласен?
))
А
їм нічого поятись. Бо Закону про кримінальну відповідальність за
невизнання кацапії агресором така патріотична ВР на чолі з БПП і НФ так і
не прийняла за 5 років
А якби прийняла, то б блаЗня вже посадили?
Бойко уж точно! Только луцик сказал - "чист аки ангел!
Можно по прилету в прямой кишке найти
А деякі нардепи (такі, як твій зебільний Купрій, чи Добродомов) заставляли через суд ту ж саму прокуратуру (чи МВС) відкривати справи - даю наводку. Проконсультуйся.
Шкода що не має Бука на їхній літак.
В истории с телеканалом NewsOne и его несостоявшимся пропагандистским телемостом больше всего удивляет, что все борются со следствием, а не с причиной. То есть, призывают как-то надавить на телеканал NewsOne.
Но любая борьба с телеканалами и их информационной политикой будет подаваться Медведчуком как наезд на свободу слова, угрозы журналистам и расправа с независимыми СМИ. И в целом будет иметь малую эффективность. Идти нужно другим путем.
Корень проблемы не в самих телеканалах. Каналы - просто инструмент. Давайте-ка лучше посмотрим на их номинального владельца.
Как известно, официальным хозяином телеканалов ZIK, 112 и NewsOne является партнер Медведчука - народный депутат Тарас Козак. А откуда деньги у этого господина? Каким образом народный депутат смог купить сразу несколько популярных, рейтиговых телеканалов?
И тут начинается самое интересное. Потому что с 1993 по 2003 год Тарас Козак работал в налоговой, а с 2003 по 2010 - на таможне. Потом несколько лет побыл депутатом Львовского облсовета, а с 2014 является народным депутатом Украины.
Откуда взялись сотни миллионов у человека, почти 20 лет проработавшего на госслужбе? Он что, с официальной зарплаты их откладывал? В купонах наверно еще начинал копить, в 1994 году, да? Одних только слов «налоговая» и «таможня» нам достаточно, чтобы понять, что перед нами обыкновенный вор. Коррумпированная скотина, которая годами сидела на жирных потоках ворованных денег, раздуваясь, как клещ.
Достаточно просто взглянуть в его декларацию, чтобы понять, что партнер Медведчука никогда не жил на зарплату. Например, еще в 2009 году, когда Тарас Козак занимал должность заместителя главы Государственной таможенной службы, у него появился земельный участок в Крыму стоимостью в 17,4 млн грн. На тот момент эта сумма равнялась 2 млн долларов.
Впрочем, это мелочь, потому что после ухода из таможни «внезапно» выяснилось, что Тарас Козак является совладельцем сигаретного бизнеса на миллиарды гривен. Какой сюрприз, да? Высокопоставленный таможенник и сигареты… Кто бы мог подумать? Партнер Медведчука владеет частью крупнейшего украинского дистрибютора сигарет - компании «Тедис» (бывший "Мегаполис"), которая засветилась в ряде коррупционных скандалов. В том числе уклонялась от уплаты налогов в особо крупных размерах и была оштрафована за это на 300 млн грн.
То есть, имеем ситуацию, когда бывший госслужащий, 17 лет официально проработавший в госструктурах, после увольнения внезапно оказывается владельцем довольно скандального, мутного бизнеса и становится миллиардером, который может спокойно потратить сотни миллионов гривен на покупку телеканалов.
Одному мне кажется, что это, кхм, немного странно? В любой цивилизованной стране такая «история успеха» была бы тщательно расследована и закончилась бы для фигуранта тюремным сроком. А у нас этот фантастический жулик не только не имеет проблем с законом, но и продолжает спокойно скупать СМИ, где на украденные у граждан деньги рассказывает этим же гражданам, как правильно лечь под Россию.
И самое смешное, что сначала предыдущая, а теперь уже нынешняя власть носится с криками «Ах, российская пропаганда наступает, что же делать!», созывает заседания РНБО, комично грозит в Фейсбуке Медведчуку страшными карами, вместо того, чтобы банально расследовать источники обогащения бывшего госслужащего Козака, хлопнуть его за коррупцию и конфисковать все три телеканала в пользу государства вместе с остальными активами.
Зачем вообще примешивать политику там, где все упирается в банальное воровство?
Денис Казанський, журналіст.
Повний текст читайте тут: https://glavcom.ua/columns/denyskazanskiy/zvidki-partner-medvedchuka-kozak-vzyav-groshi-shchob-kupiti-dekilka-telekanaliv-608715.html
😁
Нє, треба шукати інші зацепки.
😁
Ну ладно эти дятлы в Москве, нотнеужели некому в Киеве хоть Пиховшику начистить рыло?
Бо, як він сам свого часу заявив (цитата приблизна в українському перекладі): "Я для одних покидьок, а для інших - герой!" Виходить інших наразі більше...
Шоу «Надо поговорить» покажут 12 июля в 18:00.
Козак отметил, что «доля российского телевидения на Украине тоже есть, есть спутниковые тарелки, и люди смотрят».
1943 рік - в Берліні зустрічаються Гебельс та Молотов .
В ответ @BorisenkoBoris
СБУ Украины, может вы в курсе от чьего имени проводятся такие встречи??? Кто такой Медведчук с Бойко чтобы проводить эти встречи? В стране есть законно избранный президент. Это его инициатива? И хотелось бы знать... когда закончится этот бардак???
А.СентЭкзюпери)
СБУ, ау!
Климкин своей самостоятельностью довел президента до истерики а на это никакой реакции.
Бойко на нары, медведчука ликвидировать, он ******.
Мы находимся в логове Медведчука, это нефтеперевалочная база возле пгт Смыга. А там находится перевалочный пункт нефтепровода «Дружба», который был отдан с 2015 года Медведчуку в пользование для контрабанды дизельного топлива. … Здесь сейчас каждые несколько минут проезжает машина с нефтепродуктами и это идет на финансирование покупки новых и новых телеканалов и медиа-активов, на подкуп политиков и т.д. Экономическая основа «Оппозиционного блока» тут».
--- https://inforesist.org/ekonomicheskaya-osnova-rossijskogo-revansha-nardep-pokazal-logovo-medvedchuka/
НЕ чіпав падлюк, викохував та відгодовував!
Повторюсь:
Каждый день гибнут и калечатся воины ВСУ. Фактически война только набирает в последнее время обороты. В то же время ************ подонки из ОП ЗЖ регулярно встречаются то с медведевым, то с миллером, то с предводителями террористов из банд днр и лнр. За гранью! Все равно, что с гитлером встречатся по поводу проведения мостов с жителями Рейха во время Второй МВ!
А презик наш Владимир 1-й Криворожский Службу безопасности на секретаря Бориспольской Рады нацеливает...