 Українці хочуть бачити в коаліції зі "Слугою народу" партії "Голос", "Батьківщина" і "Сила і честь", - опитування

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Опитані хотіли б бачити в майбутній парламентській коаліції зі "Слугою народу" такі політичні сили: "Голос" - 24%, ВО "Батьківщина" - 20%, "Сила і честь" - 18%, "Опозиційна платформа - За життя" - 17 %, "Громадянська позиція" - 10%, "Українська стратегія Гройсмана" - 7%, "Європейська солідарність" - 7%, "Опозиційний блок" - 7%, Радикальна партія - 6%, ВО "Свобода" - 4%. Іншу партію хотіли б бачити 5%, одну зі згаданих вище - 8%, не змогли відповісти - 17%.

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 12 по 23 червня методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старших, які мають право голосувати. Допустима похибка не перевищує 2%.

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