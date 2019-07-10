EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
  1837  50
Все про:коаліція (240) опитування (377) Батьківщина (334) Слуга народу (108) Голос партія (33) Сила і Честь (8)

 Українці хочуть бачити в коаліції зі "Слугою народу" партії "Голос", "Батьківщина" і "Сила і честь", - опитування

Молодь і люди середнього віку надають перевагу коаліції "Слуга народу" з "Голосом", респонденти старше 51 року хотіли б бачити в коаліції "Батьківщину" або "Силу і честь".

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.

Опитані хотіли б бачити в майбутній парламентській коаліції зі "Слугою народу" такі політичні сили: "Голос" - 24%, ВО "Батьківщина" - 20%, "Сила і честь" - 18%, "Опозиційна платформа - За життя" - 17 %, "Громадянська позиція" - 10%, "Українська стратегія Гройсмана" - 7%, "Європейська солідарність" - 7%, "Опозиційний блок" - 7%, Радикальна партія - 6%, ВО "Свобода" - 4%. Іншу партію хотіли б бачити 5%, одну зі згаданих вище - 8%, не змогли відповісти - 17%.

Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 12 по 23 червня методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старших, які мають право голосувати. Допустима похибка не перевищує 2%.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Однопартійна більшість - загроза нової Ради, тому що в Україні завжди був баланс політичних сил, який допомагав "триматися берегів", - Ірина Геращенко

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136802
 
 
 Топ коментарі
 
В 2000 году против Смешко было возбуждено уголовное дело за предательство Родины в форме шпионажа. Но когда в 2003 году он стал главой СБУ, все материалы по этому уголовному делу исчезли. 😎
 показати весь коментар
 
Только Юля. Слава не по плыколу гуляет, Смешкун не пролезет.
 показати весь коментар
 
Лучше бы слуга народа набрала в парламенте однопартийное большинство - вся ответственность должна лежать на этой партии, Зеленском и на тех, кто их выбрал. Это было бы справедливо.
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
 
В 2000 году против Смешко было возбуждено уголовное дело за предательство Родины в форме шпионажа. Но когда в 2003 году он стал главой СБУ, все материалы по этому уголовному делу исчезли. 😎
 показати весь коментар
 
 
Голос - да. Батькивщина - это «те же лица», а Смешко после интервью - очень вряд ли.
 показати весь коментар
 
 
Главное - чтобы действовали в интересах Украины, а не грантоеды и барыги.
 показати весь коментар
 
Только Юля. Слава не по плыколу гуляет, Смешкун не пролезет.
 показати весь коментар
 
 
это лишнее.
СН сформируем монокоалицию
 показати весь коментар
 
 
))) не говори гоп...
Итоги могут вас расстроить...наивных ЗЕбобиков)))
 показати весь коментар
 
 
О пошли засаленые речи с президентских выборов😀
 показати весь коментар
 
Нет пункта "я хотел бы всех видеть ..."
 показати весь коментар
 
 
Лучше бы слуга народа набрала в парламенте однопартийное большинство - вся ответственность должна лежать на этой партии, Зеленском и на тех, кто их выбрал. Это было бы справедливо.
 показати весь коментар
 
 
Чем ближе до выборов, тем больше они знают шо хотят пересічні))
 показати весь коментар
коментар відмічено як спам  
 
Да так оно и будет, уже было обьявлено что с Мертвячуком и Поросенко коалиции не будет точно.
 показати весь коментар
 
 
сначала саму юлю нужно посадить, далее медведчука с бойком,
 показати весь коментар
 
 
Единственная реальная коалиция! Тем более судя по спискам, и там и там - регионалы.
 показати весь коментар
 
Трепология... ЧТО за ними стоит? Кроме "Бтькивщины" и "Солидарности"?... Балаболящие пустозвоны? Они хоть сами понимают, ЧТО ТАКОЕ - "Верховная Рада"? Сомневаюсь... Основная масса воспринимает это, как своеобразный "пиар"... А потом "охреневают", когда ими же принятые законы, "бьют их по попе"...
 показати весь коментар
 
 
Не медведчука, а порошенка. От побачите.
А Вакарчук може не пройти. А Юля відмовиться, бо з Пєтєю Юля бути не захоче. Власне Вовік Юлі і не запропонує.
 показати весь коментар
 
Порошенко красава у него рейтинг растёт 1% в неделю.
 показати весь коментар
 
 
А почему не включили в опрос- сколько % вообще не хотят видеть "слугу урода" в Раде, а не то, что в правящей коалиции?
 показати весь коментар
 
 
Я тебя расспамил, чтобы ответить:
1) Он не "мой" (я в 1-м туре за него не голосовал и не буду голосовать за "ЕС" сейчас) и не "отец нации", но тем не менее он пока лучший Президент Украины. Все остальные (Кравчук, Кучма 2 раза и Ющенко) ему в подмётки не годятся. За Хама и Зелю я вообще молчу- я их за людей не считаю, не то, что за кого-то ещё.
2) То, что 70% ненавидят лучшего Президента Украины, говорит только о том, что они зебилы, что и подтверждают результаты 2-го тура. Для таких зебилов что Хам, что Зеля, что тётя Маня из ближайшей пивнухи, что тётя Юля или дядя Бойко от Ху*ла- все сгодятся. Главное, чтобы не мешали им спокойно жить в навозе и тихо жрать говно.
 показати весь коментар
 
Да, забыл сказать вот что: мой отец за Черновола голосовал (я тогда ещё не имел права голоса). Так вот: такие зебилы тогда его и прокатили на выборах, а их "слуги" его и убили.
 показати весь коментар
 
Igor Parkanskyy
А почему не включили в опрос- сколько % вообще не хотят видеть "слугу урода" в Раде, а не то, что в правящей коалиции?

За це замовники не заплатять... Украинцы хотят видеть в коалиции со "Слугой народа" партии "Голос", "Батькивщина" и "Сила и честь", - опрос - Цензор.НЕТ 8073
 показати весь коментар
 
 
Після 21 липня "мнение" малоросів буде нікому не цікаве.
 показати весь коментар
 
 
Ці партії Зе нічого не обіцяли і мають зовсім іншу програму, де нема пунктів продажу ***** України.
 показати весь коментар
 
Коалиция "Слуги народа" скорее всего будет с Жопоблоком "За жизнь".
 показати весь коментар
 
 
Чтоб видеть, нужно, сначала, проголосовать так, чтобы они вошли в ВР.
 показати весь коментар
 
Прелесть моя, если бы ты знал, как ненавидит народ (общество, тобой ненавидимое) педро и всех его прихвостней. Те жалкие проценты, готовые за него голосовать - прикормленное им, развращённое чиновничье стадо, которому есть что терять.
 показати весь коментар
 
 
Тупе малоросійське люмпенізоване би.о ненавидить Порощенка. І це зрозуміло..бо Порох відрвав Україну від кремлівського концтабору. Бид.у це не подобається. Воно хоче бути в стійлі і щоб завжди була шара..
 показати весь коментар
 
 
ПЄСу "сивочолого гетьмана та батька нації" , якщо він все-таки якось пролізе до ВР , доведеться сидіти разом з медведчуком-бойко в півнячому кутку нікчемної опозиції.. петя і петін протеже останніх п'яти років - медведчук, створять в новообраній Раді об'єднану опозицію.. Що й не дивно - обоє вони є зло для України..
 показати весь коментар
 
 
А буде Слуга урода в коаліції з За жиддя і мажоритарним ригами..
 показати весь коментар
 
 
голос явно не в тему. это порошенковский проект, они с ПЕСами будут в компашке
 показати весь коментар
 
Галаперидол прими, малорос зебильный.
 показати весь коментар
 
Хто взагалі ці "українці", які хочуть бачити "слугу" в Раді?
 показати весь коментар
 
Боже бережи Україну, обмежені на всю голову.
 показати весь коментар
Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїнці хочуть бачити в коаліції зі "Слугою народу" партії "Голос", "Батьківщина" і "Сила і честь", - опитування
 
 
 
 
 
 вгору