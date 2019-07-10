 Українці хочуть бачити в коаліції зі "Слугою народу" партії "Голос", "Батьківщина" і "Сила і честь", - опитування

Такими є результати опитування, проведеного соціологічною групою "Рейтинг", повідомляє Цензор.НЕТ.
Опитані хотіли б бачити в майбутній парламентській коаліції зі "Слугою народу" такі політичні сили: "Голос" - 24%, ВО "Батьківщина" - 20%, "Сила і честь" - 18%, "Опозиційна платформа - За життя" - 17 %, "Громадянська позиція" - 10%, "Українська стратегія Гройсмана" - 7%, "Європейська солідарність" - 7%, "Опозиційний блок" - 7%, Радикальна партія - 6%, ВО "Свобода" - 4%. Іншу партію хотіли б бачити 5%, одну зі згаданих вище - 8%, не змогли відповісти - 17%.
Опитування проводилося соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 12 по 23 червня методом особистого інтерв'ю вдома у респондента. Всього було опитано 2400 жителів України віком 18 років і старших, які мають право голосувати. Допустима похибка не перевищує 2%.
СН сформируем монокоалицию
Итоги могут вас расстроить...наивных ЗЕбобиков)))
😁
А Вакарчук може не пройти. А Юля відмовиться, бо з Пєтєю Юля бути не захоче. Власне Вовік Юлі і не запропонує.
www.pravda.com.ua/news/2019/07/10/7220492/
1) Он не "мой" (я в 1-м туре за него не голосовал и не буду голосовать за "ЕС" сейчас) и не "отец нации", но тем не менее он пока лучший Президент Украины. Все остальные (Кравчук, Кучма 2 раза и Ющенко) ему в подмётки не годятся. За Хама и Зелю я вообще молчу- я их за людей не считаю, не то, что за кого-то ещё.
2) То, что 70% ненавидят лучшего Президента Украины, говорит только о том, что они зебилы, что и подтверждают результаты 2-го тура. Для таких зебилов что Хам, что Зеля, что тётя Маня из ближайшей пивнухи, что тётя Юля или дядя Бойко от Ху*ла- все сгодятся. Главное, чтобы не мешали им спокойно жить в навозе и тихо жрать говно.
А почему не включили в опрос- сколько % вообще не хотят видеть "слугу урода" в Раде, а не то, что в правящей коалиции?
За це замовники не заплатять...