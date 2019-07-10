 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 23 червня, передає Цензор.НЕТ.
За даними опитування, лідирує партія "Слуга народу", за яку планували віддати голоси 34% від усіх опитаних: 38% серед тих, хто планує голосувати і 50% серед тих, хто визначився і має намір голосувати.
Прохідний бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (8% від усіх опитаних, 9% серед тих, хто планує голосувати, 12% серед тих, хто визначився і має намір голосувати), "Голос" (5% від всіх опитаних, 6 % серед тих, хто планує голосувати, 8% серед тих, хто визначився і має намір голосувати), "Європейська Солідарність" (5% від всіх опитаних, 5% серед тих, хто планує голосувати, 7% серед тих, хто визначився і має намір голосувати ) і "Батьківщина" (4% від усіх опитаних, 5% серед тих, хто планує голосувати, 6% серед тих, хто визначився і має намір голосувати).
Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).
Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старших, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.
Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт охоплення респондентів - 61,8%.
Лично я буду голосовать за "Слугу народа".
щоб не шукати.
і порада.Всім.
у першу чергу всіх "самовисуванців " -На..уй.
таким чином покажем,що думаємо про мажоритарку.
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далі.На..уй всі партії І ДЕПУТАТІВ ,що голосували за її збереження -зокрема ЄС(БПП) ...
(*** поспівчував би харківянам,але..Кожен заслуговує на такий вибір,який заслуговує )
Большинство из них - технические кандидаты, которых с Харьковом не связывает вообще ничего. Таков, например, безработный Дмитрий Приходкин, проживающий, согласно данным ЦИК, в Донецке (!)
В своей программе он написал, что "в парламенте украинцев должны представлять не бизнесмены, олигархи, бывшие чиновники или их прихвостни, а люди из народа, потому что именно они знают, как он живет". Ничего, кроме желания сделать Харьков "городом благополучия и комфортной жизни" не связывает с "первой столицей" и менеджера из столичного пригорода Крюковщина, уроженку Луганщины Светлану Падаеву.
Вероятно, самый влиятельный на округе кандидат - действующий нардеп Валерий Писаренко. Он еще в 2002 году принял присягу адвоката Украины и получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, после чего начал делать стремительную карьеру. Писаренко долгое время был связан с "Блоком Юлии Тимошенко", но затем стал "тушкой" и перешел в Партию регионов. В Раде последнего созыва он является заместителем главы депгруппы "Видродження", имеющей тесные связи с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Также Писаренко причисляют к неформальной и очень влиятельной группе "юристов Портнова".
Другой самовыдвиженец по 168 округу, Николай Зеленский, явно решил использовать узнаваемую фамилию, да еще и лозунг у президента позаимствовал - обещает согражданам "обеспечить достойную жизнь".
Среди кандидатов, которые пошли на выборы в Раду по округу самостоятельно, оказался и ученый - академик, председатель совета директоров и научный руководитель НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины Владимир Семиноженко.
Ранее он дважды избирался народным депутатом Украины (II и III созыва), трижды занимал должность вице-премьер министра (в правительствах Пустовойтенко, Кинаха и Азарова). Считается одним из основателей Партии регионов.
Среди выдвиженцев от партий на округе пока зарегистрировались только начальник юротдела местного университета радиоэлектроники Даниил Чулков (его выдвигает "Батькивщина") и преподаватель педуниверситета им. Сковроды Галина Куц, которую выдвинула Европейская солидарность - они, скорее всего, "погоды" на округе не сделают.
Хлопці, вже місяць минув, як ви опитували
ВАЖКО ВИДПОВИСТЫ - 23%
Т.Е. 30% (!!!) ПОТОМ БУДУТ СТОНАТЬ, ЧТО ИХ МНЕНИЕ НИКТО НЕ СПРОСИЛ, ЛИБО ГОВОРИТЬ "Я НЕ ИНТЕРЕСУЮСЬ ПОЛИТИКОЙ". НУ-НУ....
тому що Юлєчка наблизилась до 6-ти відсотків..)
6 відсотків -це залізобетонний РЕЛІГІЙНИЙ лохторат ВОНОЇ.
МОжлива коаліція людей а не малоросів (маловірогідна) - СН, ЄС.
Для формування уряду.
елементарна арифметика
70\30 це буде голос
а не старі пердуни-партфункціонери Юлєчки..
хоча ні...99 відсотків точно не Юлєчка.
Зе клоун,але не ідіот..Взяти такого премєра собі на погибель
це крнкуренти зе пі..арасять власні рейтинги
Порох туда набрал действительно хороших людей.
Я не порохобот, а нейтральный пишу из за границы.