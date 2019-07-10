EN|RU|UK
Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України, Фоторепортаж
  8933  123
Матеріали за темою:
Все про:вибори (4150) опитування (377) рейтинг (262)

 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Якби вибори до Верховної Ради відбувалися найближчим часом, то до парламенту пройшли б партії "Слуга народу", "Опозиційна платформа - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина".

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 23 червня, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, лідирує партія "Слуга народу", за яку планували віддати голоси 34% від усіх опитаних: 38% серед тих, хто планує голосувати і 50% серед тих, хто визначився і має намір голосувати.

Прохідний бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (8% від усіх опитаних, 9% серед тих, хто планує голосувати, 12% серед тих, хто визначився і має намір голосувати), "Голос" (5% від всіх опитаних, 6 % серед тих, хто планує голосувати, 8% серед тих, хто визначився і має намір голосувати), "Європейська Солідарність" (5% від всіх опитаних, 5% серед тих, хто планує голосувати, 7% серед тих, хто визначився і має намір голосувати ) і "Батьківщина" (4% від усіх опитаних, 5% серед тих, хто планує голосувати, 6% серед тих, хто визначився і має намір голосувати).

Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 01
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 02
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 03
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 04
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 05
Слуга народу, ОП - За життя, Голос, Європейська Солідарність і Батьківщина долають 5% барєр, - опитування Рейтингу 06

Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).

Читайте також: Понад 1/3 українців не знають, кого хочуть бачити прем'єром, інші віддали перевагу Бойку, Тимошенко та Гройсману

Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старших, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт охоплення респондентів - 61,8%.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136790
 
 
 Топ коментарі
 
Зеленський - лідер симпатій українців, Порошенко очолює антирейтинг - КМІС

https://www.pravda.com.ua/news/2019/07/10/7220492/
 показати весь коментар
 
Жодного дня без результатів соцопитувань...
"Слуга народа", "ОП - За життя", "Голос", "Европейская Солидарность" и "Батькивщина" преодолевают 5% барьер, - опрос "Рейтинга" - Цензор.НЕТ 6395
 показати весь коментар
Коментувати
Сортувати:
у вигляді дерева
за датою
за ім’ям користувача
за рейтингом
Рада форумчанПравила форума
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
 
Правильно,может хоть стриптиз возле трибуны изобразит.Даешь зрелища для народа,ведь хлеба на всех не хватит.
 показати весь коментар
 
 
E. Efremova
Лично я буду голосовать за "Слугу народа".


 показати весь коментар
 
ОКРУГ ЗАВЖДИ НАЗИВАЙТЕ.
щоб не шукати.

і порада.Всім.

у першу чергу всіх "самовисуванців " -На..уй.


таким чином покажем,що думаємо про мажоритарку.
.
далі.На..уй всі партії І ДЕПУТАТІВ ,що голосували за її збереження -зокрема ЄС(БПП) ...
 показати весь коментар
 
 
В харьковском мажоритарном округе №168, охватывающем Шевченковский район города, пока зарегистрировались 9 кандидатов - 7 самовыдвиженцев и 2 кандидата от партий.
(*** поспівчував би харківянам,але..Кожен заслуговує на такий вибір,який заслуговує "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 9616 )

Большинство из них - технические кандидаты, которых с Харьковом не связывает вообще ничего. Таков, например, безработный Дмитрий Приходкин, проживающий, согласно данным ЦИК, в Донецке (!)
В своей программе он написал, что "в парламенте украинцев должны представлять не бизнесмены, олигархи, бывшие чиновники или их прихвостни, а люди из народа, потому что именно они знают, как он живет". Ничего, кроме желания сделать Харьков "городом благополучия и комфортной жизни" не связывает с "первой столицей" и менеджера из столичного пригорода Крюковщина, уроженку Луганщины Светлану Падаеву.
Вероятно, самый влиятельный на округе кандидат - действующий нардеп Валерий Писаренко. Он еще в 2002 году принял присягу адвоката Украины и получил свидетельство о праве на занятие адвокатской деятельностью, после чего начал делать стремительную карьеру. Писаренко долгое время был связан с "Блоком Юлии Тимошенко", но затем стал "тушкой" и перешел в Партию регионов. В Раде последнего созыва он является заместителем главы депгруппы "Видродження", имеющей тесные связи с мэром Харькова Геннадием Кернесом. Также Писаренко причисляют к неформальной и очень влиятельной группе "юристов Портнова".
Другой самовыдвиженец по 168 округу, Николай Зеленский, явно решил использовать узнаваемую фамилию, да еще и лозунг у президента позаимствовал - обещает согражданам "обеспечить достойную жизнь".
Среди кандидатов, которые пошли на выборы в Раду по округу самостоятельно, оказался и ученый - академик, председатель совета директоров и научный руководитель НТК "Институт монокристаллов" НАН Украины Владимир Семиноженко.
Ранее он дважды избирался народным депутатом Украины (II и III созыва), трижды занимал должность вице-премьер министра (в правительствах Пустовойтенко, Кинаха и Азарова). Считается одним из основателей Партии регионов.
Среди выдвиженцев от партий на округе пока зарегистрировались только начальник юротдела местного университета радиоэлектроники Даниил Чулков (его выдвигает "Батькивщина") и преподаватель педуниверситета им. Сковроды Галина Куц, которую выдвинула Европейская солидарность - они, скорее всего, "погоды" на округе не сделают.
 показати весь коментар
 
"Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019)."
Хлопці, вже місяць минув, як ви опитували
 показати весь коментар
 
 
Я НЕ ГОЛОСУВАТИМУ - 7%
ВАЖКО ВИДПОВИСТЫ - 23%
Т.Е. 30% (!!!) ПОТОМ БУДУТ СТОНАТЬ, ЧТО ИХ МНЕНИЕ НИКТО НЕ СПРОСИЛ, ЛИБО ГОВОРИТЬ "Я НЕ ИНТЕРЕСУЮСЬ ПОЛИТИКОЙ". НУ-НУ....
 показати весь коментар
 
 
Без махинаций с бюллетенями Порошенко и Тимошенко - на свалку?

 показати весь коментар
 
вірю у те,що рейтинг реалістичний..
тому що Юлєчка наблизилась до 6-ти відсотків..)

6 відсотків -це залізобетонний РЕЛІГІЙНИЙ лохторат ВОНОЇ.
 показати весь коментар
 
 
Майбутня правляча коаліція (найвірогідніша) - СН, Оппо, Бтквщн.

МОжлива коаліція людей а не малоросів (маловірогідна) - СН, ЄС.
 показати весь коментар
 
при рейтингу СН У 45 % СН ДОСТАТНЬО БУДЕ в коаліцію взяти 1 партію.
Для формування уряду.
елементарна арифметика

70\30 це буде голос
а не старі пердуни-партфункціонери Юлєчки..


хоча ні...99 відсотків точно не Юлєчка.
Зе клоун,але не ідіот..Взяти такого премєра собі на погибель
 показати весь коментар
 
Знову маніпуляції на замовлення ,за які заслуги росте рейтинг у Слуги народу ?Так звана партія яка створина за остані два місяці ,яка немає: ні стратегії ,ні програми, ні особистостей,до якої запитань більше чим відповідей такий рейтинг.
 показати весь коментар
 
 
це не рейтинг зе росте..
це крнкуренти зе пі..арасять власні рейтинги "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 2713
 показати весь коментар
 
"Европейская солидарность" наверное лучшая партия по своему составу, среди всех партий.
Порох туда набрал действительно хороших людей.
Я не порохобот, а нейтральный пишу из за границы.
 показати весь коментар
 
Заграницей не транслируется Г+Г для телезомби, оттого и результаты голосования заграницей противоположны внутриукраинским.
 показати весь коментар
 
Как можно воспринимать эту лапшу от приспешников Бени Коломойского!!!! Их 'рейтинги" потом почему-то не сходятся с результатами экзитполов!!! Они и перед первым туром рисовали выход вместе с Зеленским,Ромащенко и Бойко!!! Но не совпало!!!! Полный бред!!!! Беня домой на землю обетованную!!! Здесь Украина и Бвндеры!!!!
 показати весь коментар
 
 
Щось не віриться що за партію Зеленського проголосує більше 20% виборців... Вже всі побачили наскільки в нього тупенька команда...
 показати весь коментар
 
 
Як написала у ФБ одна панянка: " Ні ні, це ще не повна срака, ще треба піти та проголосувати за "Слугу народа".
 показати весь коментар
 
 
вот печалька Радикальная партия соснула как же теперь без Олежки скучно будет"Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу" - Цензор.НЕТ 7556
 показати весь коментар
 
Не, "Рейтинг" зашварился на президентских выборах. Я более-менее доверяю только КМИСу.
 показати весь коментар
Сторінка 2 з 2
<<<1 2
Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА
 
 
 
 
 
 вгору