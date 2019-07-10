 "Слуга народу", "ОП - За життя", "Голос", "Європейська Солідарність" і "Батьківщина" долають 5% бар'єр, - опитування "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи "Рейтинг", проведеного з 13 по 23 червня, передає Цензор.НЕТ.

За даними опитування, лідирує партія "Слуга народу", за яку планували віддати голоси 34% від усіх опитаних: 38% серед тих, хто планує голосувати і 50% серед тих, хто визначився і має намір голосувати.

Прохідний бар'єр також долають "Опозиційна платформа - За життя" (8% від усіх опитаних, 9% серед тих, хто планує голосувати, 12% серед тих, хто визначився і має намір голосувати), "Голос" (5% від всіх опитаних, 6 % серед тих, хто планує голосувати, 8% серед тих, хто визначився і має намір голосувати), "Європейська Солідарність" (5% від всіх опитаних, 5% серед тих, хто планує голосувати, 7% серед тих, хто визначився і має намір голосувати ) і "Батьківщина" (4% від усіх опитаних, 5% серед тих, хто планує голосувати, 6% серед тих, хто визначився і має намір голосувати).













Дослідження проводилося Соціологічною групою "Рейтинг" на замовлення Міжнародного Республіканського Інституту (IRI).

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Опитування проводилося по всій Україні (крім окупованих територій Криму і Донбасу) з 13 по 23 червня 2019. Всього було опитано 2,400 жителів України віком 18 років і старших, які мають право голосувати. Вибірка є репрезентативною за статтю, віком, регіоном та розміром населеного пункту.

Допустима похибка не перевищує 2.0%. Коефіцієнт охоплення респондентів - 61,8%.