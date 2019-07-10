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Все про:дитячий садок (81) Кабмін (2938) відпустка (37) Міносвіти (471)

 У вихователів дитсадків буде така сама відпустка, як у вчителів, 56 календарних днів, - Міносвіти

Кабмін збільшив відпустки вихователям дошкільних установ із 42 календарних днів на рік до 56.

Відповідну постанову Кабмін затвердив сьогодні, 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.

"На сьогодні тривалість щорічної основної відпустки вихователів дитсадків - 42 календарні дні. Це значно менше, ніж у їхніх колег, наприклад, учителів. Хоча насправді робота з маленькими дітьми не легша і передбачає вищу міру відповідальності дорослого за життя і здоров'я дитини. Таким чином, ухвалена сьогодні постанова передбачає, що нарешті вихователі також отримають відпустку 56 календарних днів", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.

Читайте також: На підвищення зарплат педагогів потрібно 19,5 млрд гривень, - Гриневич

Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136787
 
   
 Топ коментарі
 
Если трудовик с физруком вовремя вьійдут на работу из 56-дневного отпуска - их надо премировать, наградить грамотами и ценньіми подарками, и снимать в блоге на ютубе "Я смог - и тьі тоже сможешь"
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вас не поймеш - нічого не роблять - погані,шось роблять - підкуп. не купляйтесь, як на квіти на 8 березня.
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Ну, походу единственным ********* тут оказался ты... Им отпуск больше делают. Я тебе открою секрет, он оплачивается)))
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Я о тебе говорил... Хотя никто тебе не запрещает пообщаться с правительством штатов и рассказать им свое ведение... они то тебя точно выслушают)))
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так то если можно заробить гроши, а каким образом можно это сделать работая в садике?
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Как в стране полного бардака можно что-то сдвинуть с места имея такие длительные оплачиваемые отпуска???
И это касается не только воспитателей и учителей!
Неужели сантехник или токарь устаёт меньше, чем педагоги?
П.С. В Южной Корее пока всё не вылезали отпуск был в одну неделю и 3 дня надо было отработать на благоустройстве города, а только потом -сделали 2 недели...
Зато мы гуляем месяцами и живем в полной клоаке....
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В Південній Кореї не будували комунізм 70 років. Да і взагалі вузькоглазики (корейці, японці, китайці) пашуть так на роботі, що нам і не снилося. По 20 разів на день на перекур ніхно не бігає і до 10 ранку каву ніхто не п'є. Ви ще забули сказати, що в них 6-ти денна робоча неділя була, зараз це типу не обов'язково, але все одно більшість працює 6 днів.
А в клоакі ми живемо не скільки через те, що багато відпочиваємо, а через наш совковий менталітет "як платять так і робимо", коли всі чекають коли ж "президент" (прем'єр, директор заводу і т.д) нам підніме зарплату. Замість того, щоб самому підняти зад і пошукати кращу роботу, чи попрацювати на 2-х роботах. Коли наші громадяни зрозуміють, що тільки вони самі творці свого "щастя", а не "держава" чи хтось інший. Тоді і виберемся з цієї клоаки.
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Несправедливо приравнивать маленьких деток до дебильньіх бешенньіх девятикласников.
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Это, как доярку и телятницу?
П.С. У меня жена педагог, но я считаю, что такие оплачиваемые отпуска - непомерная роскошь!
Особенно умиляют переработавшиеся трудовик и физрук....
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Если трудовик с физруком вовремя вьійдут на работу из 56-дневного отпуска - их надо премировать, наградить грамотами и ценньіми подарками, и снимать в блоге на ютубе "Я смог - и тьі тоже сможешь"
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Ну на рахунок вчителів тут спірне питання, що їм робити в школі коли дітей немає? Кошти держава хоч так, хоч так їм заплатить, економії немає. Доданої вартості вони не сворюють. Ну буде фізрук ходити в школу і просто шаритись по ній. Якщо різати відпустки вчителям, то треба комплексно перебудовувати весь навчальний процес, щоб вони були задіяні додатково ще один місяць літа. Не обов'язково це можуть бути уроки, але тупо ходити в школу я сенсу не бачу.
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А лікарям (крім сімейників), які рятують життя і здоров"я та к і залишите 5.000 грн зарплати і 24 дні відпустки? Половина райполіклінік на літо роз"їжджається на польові роботи до Польщі, Швеції, Данії, Прибалтики. Агов, хто може чує??
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А у родителей детей тоже сделаете отпуск 56 дней??
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А зарплаты такие же? тоже по 4000 долларов? У вихователів дитсадків буде така сама відпустка, як у вчителів, 56 календарних днів, - Міносвіти - Цензор.НЕТ 4177
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Когда в бедной Украине будет справедливость в назначении отпусков ? Ведь педагоги и так не работают с детьми во время зимних и весенних каникул? Таких отпусков наверное нет даже у шахтеров? Пусть отпуска свыше 24 дней не оплачиваются.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУ вихователів дитсадків буде така сама відпустка, як у вчителів, 56 календарних днів, - Міносвіти
 
 
 
 
 
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