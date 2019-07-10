 У вихователів дитсадків буде така сама відпустка, як у вчителів, 56 календарних днів, - Міносвіти

Відповідну постанову Кабмін затвердив сьогодні, 10 липня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу Міністерства освіти.
"На сьогодні тривалість щорічної основної відпустки вихователів дитсадків - 42 календарні дні. Це значно менше, ніж у їхніх колег, наприклад, учителів. Хоча насправді робота з маленькими дітьми не легша і передбачає вищу міру відповідальності дорослого за життя і здоров'я дитини. Таким чином, ухвалена сьогодні постанова передбачає, що нарешті вихователі також отримають відпустку 56 календарних днів", - зазначила міністр освіти і науки Лілія Гриневич.
Постанова набирає чинності з 1 січня 2020 року.
И это касается не только воспитателей и учителей!
Неужели сантехник или токарь устаёт меньше, чем педагоги?
П.С. В Южной Корее пока всё не вылезали отпуск был в одну неделю и 3 дня надо было отработать на благоустройстве города, а только потом -сделали 2 недели...
Зато мы гуляем месяцами и живем в полной клоаке....
А в клоакі ми живемо не скільки через те, що багато відпочиваємо, а через наш совковий менталітет "як платять так і робимо", коли всі чекають коли ж "президент" (прем'єр, директор заводу і т.д) нам підніме зарплату. Замість того, щоб самому підняти зад і пошукати кращу роботу, чи попрацювати на 2-х роботах. Коли наші громадяни зрозуміють, що тільки вони самі творці свого "щастя", а не "держава" чи хтось інший. Тоді і виберемся з цієї клоаки.
П.С. У меня жена педагог, но я считаю, что такие оплачиваемые отпуска - непомерная роскошь!
Особенно умиляют переработавшиеся трудовик и физрук....