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Теми дня: Парламентські вибори-2019 Телеміст з агресором Звільнення Загребельської Обирай свідомо
 Політика України
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Все про:вибори (4150) напад (640) Береза Борислав (104) Шарій Анатолій (20)

 "Це були люди, яких найняв Шарій", - Борислав Береза ​​про напад на нього під час зустрічі з виборцями на окрузі

На позафракційного народного депутата Борислава Березу скоєно напад в Києві, поліцейські затримали підозрюваного.

У коментарі УНІАН Береза ​​уточнив, що інцидент стався 9 липня, а нападника затримали сьогодні, 10 липня, вночі, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора була спроба вчинити напад, але її припинили, намагалися забризкати мене сльозогінним газом", - заявив він. За словами Берези, в результаті інциденту він не постраждав. Він стверджує, що на нього намагалися скоїти напад "найманці Шарія". "Уже є матеріали допиту (нападника. - Ред.). Це були люди, яких найняв Шарій, а от хто наймав Шарія для цього - це дуже цікаво, і я сподіваюся, що правоохоронці зможуть дати відповідь на це питання", - сказав депутат.

"Вчора з'явилися провокатори, які намагалися забризкати мене газом..." - розповів Береза ЛігаБізнесІнформ.

За словами депутата, провокаторів було декілька. Він також уточнив, що зловмисники сказали, що "працюють на Шарія".

Раніше в поліції повідомили, що нардепу під час зустрічі з виборцями в Києві розпорошили в обличчя сльозогінний газ.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136781
 
   
 Топ коментарі
 
бабла у нефте-газо колонки немеренно..
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Это та Берёза которая послала кадыркина, перед которым зелёная сопля звынялась? "Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе - Цензор.НЕТ 9142
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датышо! при этом нападки Шария исключительно на Порошенко&Ко, при чем перед выборами вся ЗеБратия кипятком писяла от видосов Шарика, рассылали ссылки на него в стиле "Посмортите на своего алкаша Порошенко".
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бабла у нефте-газо колонки немеренно..
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Предвыборные технологии - сам все организовал.
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Мертвечук сьогодні полетів до Х**ла. На інструктаж.
"Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе - Цензор.НЕТ 3550
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А при циничном барыге кум Ху.ла не стеснялся летал на прямую, не через Беларусь.
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Он летает личным бортом. Какой коридор дали таким и полетел. А ты идиот.
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То есть при циничном барыге коридор давали, а сейчас нет?
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Вам же ответили - "А ты идиот". Пытаетесь подтвердить правильность диагноза?
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Коридор зависит не от Президента, а от воздушной обстановки, атмосферных фронтов, времени суток. Короче, не задавай тупых вопросов.
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Не, ну ты таки дибил! Воздушные коридоры находятся в подчинении Украероруха. Он летел не через Белорусь, а через воздушное пространство Беларуси. И кто тебе сказал, что до этого он летал другим маршрутом?
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Зелебобики, почему "петин партнёр" до сих пор не сидит а курирует освобождение пленных?
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Проснись и пой ни чего он не курирует, это при циничном барыге он курировал.
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ты не патриций, ты зебилонутый на всю голову плебей
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В перший раз, чи шо? Особливо добре в нього виходило натравляти своїх провокаторів на ультраправих в Києві на 9 травня... Добре хоч останнім часом вони порозумнійшали...
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больше всех Борислава Березу ненавидит парочка пропагандонов Скабеевых, скорее всего это их заказуха "Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе - Цензор.НЕТ 6944
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Могут действовать они не прямиков: шасть к Берёзе - и притворились Шариём...(с)
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Він не Береза, він Борух Бляхер!
Я так бачу, що незабаром івріт учити доведеться!
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Борисла́в Ефи́мович Берёза ( Борисла́в Юхи́мович Бере́за), некоторое время носил двойную фамилию ***́хер-Берёза.
Родился 13 июня 1974 года в Киеве, проживает там же.
Еврей, отлично владеет украинским, русским, английским и иврит
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Та у кацапоидов от нашего Берёзы истерика до всирачки .
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И это говорит человек выбравший Зе и Колоиойшу.
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Береза решил попиарить Петушария, можно же было просто сказать "одним бомжоватого вида педофилом сидящим на подсосе у Кремля".
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Соевый уже заспамили этот комент, палятся не подетски.
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Півенькуля (Пєтушарій) - то таке шкварне живітне, що дивитися його означає ґавтоматично зафоршмачитися. Скажу у віршах:

смотриш пєтушарія́ -
одразу відсмоктав зуя́
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Шария поймать и сделать из него оперного певца ! Шмара - петушарий уже закумарил .
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А не много ли последнее время стало этого Шария?
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датышо! при этом нападки Шария исключительно на Порошенко&Ко, при чем перед выборами вся ЗеБратия кипятком писяла от видосов Шарика, рассылали ссылки на него в стиле "Посмортите на своего алкаша Порошенко".
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Любому здравомыслящему человеку понятно что если бы Петушарий пиарил Барыгу то это шло бы ему во вред, а так как Ху.ло ставил на мальдивского дезертира, что все парашные говносми нападали на него поднимая рейтинг. Потому что если бы хотели что бы циничный барыга проиграл то его бы пиарили и говорили что это лучший выбор украинского народа. Но что бы это понять надо иметь мозг.
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Та не, шобы до такого додуматься я столько не выпью. Или это кокс?
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Отрицание очевидного первый признак психического заболевания, обратитесь к психиатру пока не поздно.
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Ну, тут скорее к психиатру тебе надо, ибо тот бред, который рождает твое сознание будет интересен исключительно ему и исключительно с профессиональной точки зрения.
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Повторяю еще раз отрицание очевидного первый признак психического заболевания. В придачу Ху.ло в интервью Стоуна уже окончательно подтвердил что играл на барыгу, захватив моряков.
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Диагноз Александра Рема (17-06) окончательно подтвержден.
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Не ваше стадо недавно верещало, шо злобный Пэдра обматерил шариковцев, а злые биндеры учинили поножовщину красным шарикам?
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Мне как то пофиг на этого бомжеватого педофила сидящего на подсосе у кремля, но почему то он пиарит циничного барыгу и больше ни кого. Как известно любой пиар хорош, даже негативный.
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Ну, тогда 1+1 получается пиарил Порошенко круглосуточно, особенно Дубинский - главный пиарщик Порошенко. Ну та ладно, у меня вопрос - прикидываться идиотом это хобби, или игра на публику?
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Не смотрю телевизор, так что ни чего по этому поводу сказать не могу. Но если говорили значит пиарили.
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Главное - шарик во всем согласен с клоуном.
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Не ищите логики в словах ЗеДебилов - там все плохо...
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Неправда. На Бляхера охотится как минимум целое ФСБ, не сомневайтесь.
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А ещё анунаки наняли агентов межгалактической разведки для обработки препаратами, добывающимися из недр биотуалетов, не сомневайтесь 😁
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Это та Берёза которая послала кадыркина, перед которым зелёная сопля звынялась? "Это были люди, которых нанял Шарий", - Борислав Береза о нападении на него во время встречи с избирателями на округе - Цензор.НЕТ 9142
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Сопля вона така, зазвичай зелена,а якщо Бакланов рядом то й секретаря може нашугати.
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Та по факту й не нашугав,секретар його подалі послав.
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той самий
Єврей, але зебіл йому не рівня. Зебіл не доріс ні в прямому, ні в переносному. До речі, Береза до депутатства входив в ПС, був в Яроша заступником.
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От-от...Вискочив на Правому Секторі...Поки тугодумні яроші не встигали за подіями,хитрий єврей Бляхєр терміново став українським націоналістом Березою і бігав по всім каналам...Добігався до нардепства,і навіть дехто з наших олігархренів закинув пару мільйонів зелені на його кандидатство на мера Києва...Про Правий Сектор він давно забув,навіть відхрещується,падло...
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Громкое разоблачение Березы-Бляхера: двойное гражданство, купленный диплом и осужденный помощник-педофил
https://polygraf.net/1623-gromkoe-razoblachenie-berezybljahera-dvojnoe-grazhdanstvo-kuplennyj-diplom-i-osuzhdennyj-pomoschnikp
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Больно уж мудрено. Скальпель Оккама пока никто не отменял.
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без палева ) решили Шария подставить ? и кто Береза у которого мозгов как у гулюшки
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Мозгов и мужества хватило, что би гебнявое жулье внесло его имя тебе в методичку, **********!
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Типу шарій геній? Людина не змогла навіть журналістську освіту отримати...
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шмариевские устрицы считают себя очень умными, шарик их приучает к такой мысли )))
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конечно и у вас доказы есть ? аа.... нет наверное.. так просто Патрицый балабол
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Эта информация со слов родной сестры Толи педофила, зачем ей наговарить.
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Вот такая она жизнь.... То храбро на дуэль на танке, то в обмороке от попытки забрызгать....
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Берёза так кацапов классно обламывал . что у них на него истерическая реакция . да козломордый ?
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От бедняжка Борислав ,напали на него ,от беда то беда ,похоже пора в Израиль лыжи вострить .. "Це були люди, яких найняв Шарій", - Борислав Береза ​​про напад на нього під час зустрічі з виборцями на окрузі - Цензор.НЕТ 8140
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Давай Боря, тащи этого Шарика в Украину.
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Да шо ж такое. Нет шариям, да Вакарчуку в Раде!
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Вибори, вибори - кандидати... (с) як тільки вибори, так когось, обов'язково, як не підірвуть, так побють... І всіх тільки за політичні переконання... "Це були люди, яких найняв Шарій", - Борислав Береза ​​про напад на нього під час зустрічі з виборцями на окрузі - Цензор.НЕТ 1451
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От цікаво, хто бабки в шарія вкидає? Тому що аби суд спочатку прийняв рішення про перегляд реєстрації ЦВК (хоча всі знають, що шарій втік звідси ще в 2011 і він сам це неодноразово каже), мабуть потрібно занести немалі бабки. тепер оця партія і тд...
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Ну то хай би Береза поїхав з кількома підкачаними помічниками у Європу, зайшов би до шарія та популярно пояснив би йому, що так робити не треба... Тільки відео треба і рейтинг Берези до небес злетить!
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Самопіар,швидше всього.Чого б добилися зловмисники,побивши ДІЮЧОГО ,відомого депутата ? Тільки симпатії виборців на 213 окрузі ( Троєщина,хе-хе.-специфічний район). Звичайно замовника не знайдуть,а на Пєтушаріка валити можна (на Троєщині зацінять).
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Береза решил на Шарике на шару рейтинг поднять. "Це були люди, яких найняв Шарій", - Борислав Береза ​​про напад на нього під час зустрічі з виборцями на окрузі - Цензор.НЕТ 795
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А,что никто не может отследить этих шариевских сявок?Когда выступали против его депутатства они были на Майдане?Были.Видео этих рож уверен есть.Затрымка за малым...
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Не поклонник шария, но слабо верится, что это он.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"Це були люди, яких найняв Шарій", - Борислав Береза ​​про напад на нього під час зустрічі з виборцями на окрузі
 
 
 
 
 
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