 "Це були люди, яких найняв Шарій", - Борислав Береза ​​про напад на нього під час зустрічі з виборцями на окрузі

У коментарі УНІАН Береза ​​уточнив, що інцидент стався 9 липня, а нападника затримали сьогодні, 10 липня, вночі, передає Цензор.НЕТ.

"Вчора була спроба вчинити напад, але її припинили, намагалися забризкати мене сльозогінним газом", - заявив він. За словами Берези, в результаті інциденту він не постраждав. Він стверджує, що на нього намагалися скоїти напад "найманці Шарія". "Уже є матеріали допиту (нападника. - Ред.). Це були люди, яких найняв Шарій, а от хто наймав Шарія для цього - це дуже цікаво, і я сподіваюся, що правоохоронці зможуть дати відповідь на це питання", - сказав депутат.

"Вчора з'явилися провокатори, які намагалися забризкати мене газом..." - розповів Береза ЛігаБізнесІнформ.

За словами депутата, провокаторів було декілька. Він також уточнив, що зловмисники сказали, що "працюють на Шарія".

Раніше в поліції повідомили, що нардепу під час зустрічі з виборцями в Києві розпорошили в обличчя сльозогінний газ.

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