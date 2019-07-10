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 Політика України, За кордоном
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 Україна обурена статтею в Los Angeles Times, в якій окупований Крим назвали "російським" і розхвалювали його курорти

Міністерство інформаційної політики відправило офіційний лист з позицією України в редакцію Los Angeles Times, яке опублікувало хвалебний матеріал про "російський" Крим. Автор статті стверджує, ніби не знав, що порушив закон, і каже, що "подорожі поза політикою".

Копія листа Мінінформу є в розпорядженні "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.

"Україна п`ять років поспіль після незаконної окупації Криму засвідчує спробу російської сторони легалізувати статус Криму як власної території всупереч міжнародному праву, зокрема інструментами гібридної війни. Коли свобода слова підміняється свободою брехні, маніпуляцій та викривлень", - сказано в листі.

Міністерство інформаційної політики просить видання "врахувати позицію України та цивілізованого світу щодо статусу півострова та тієї репресивної дійсності, яку турист навряд чи відчує, відвідавши Крим"

Автор матеріалу, мандрівник Джефф Опдайк стверджує, що дізнався про незаконність в’їзду до Криму через РФ вже після публікації своєї статті. При цьому він, за його ж словами, в цього року побував у Криму щонайменше 5 разів.

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"Так, я порушив закон України — але я про нього і гадки не мав. Мандруючи, я шукаю лише інформацію про візи, які мені потрібні для подорожі, і після цього — авіаквитки. Зазвичай, я не дивлюсь, чи існують будь-які закони, що можуть завадити моїй мандрівці", — сказав Джефф Опдайк.

"Як ми маємо знати, що якийсь закон існує? Чи нам треба гуглити "закони, про які мені слід знати, коли я їду в країну Х?" Це могло б трапитись в ідеалістичному світі, але в реальному — ніколи. Коли мені повідомили про існування українського закону, я додав виправлення до статті", - додав він.

За словами Опдайка, він назвав Крим російським "не з політичної точки зору", а тому, що Росія технічно контролює півострів.

У самій редакції Los Angeles Times сказали, що не бачать у публікації статті порушення професійних стандартів.

"Ми шкодуємо, що оригінальна версія розповіді про поїздку до Криму не враховувала відповідну інформацію про українське законодавство та чинні рекомендації Державного департаменту США, який не рекомендує громадянам США подорожувати до Криму "через російську окупацію території України і зловживання з боку окупаційних органів влади.

Ми оновили історію, щоб надати додаткові настанови тим, хто бажає відвідати Крим, і підтверджуємо, що виклад цієї історії відповідає нашій журналістській етиці", - йдеться у відповіді редакції.

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Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136777
 
 
 Топ коментарі
 
Они смотрят "Сватов" на 1+1 ?
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влепить ихнему редактору по закону парубия 5 лет с конфискацией майна
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За 250 млн. долларов он мог бы купить всю газету.
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влепить ихнему редактору по закону парубия 5 лет с конфискацией майна
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Это американский Шарий. Подрабатывает.
Помнится мне какой-то наш политик заказал статью в американской газете за 250 млн. долларов.
Полагаю,здесь тоже самое.
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За 250 млн. долларов он мог бы купить всю газету.
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Тираж 600 449 ежедневно Цена номера - 2 доллара.
901 119 в воскресенье[2]
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Тираж 600 449 ежедневно Цена номера-2 доллара.
901 119 в воскресенье[2]
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Когда кто-то куда-то вкладывает деньги, он смотрит не только на текущее состояние, но еще и на перспективу. А перспективы у печатной прессы по мнению большинства аналитиков не очень хорошие.
P.S. В 2013 году Джефф Безос (владелец Amazon) как раз за 250 млн. долларов купил Washington Post (тоже далеко не самая последняя газета в США).
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Т.е. а США не знают, что Крым оккупирован РФ? Точнее в издательстве газетенки. Ну это же бред. Причем тут наше законодательство.
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Разглашение заведомо неправдивой информации.
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Ему нужно было указать, что полуостров оккупирован.
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Не розголошення, а поширення. Розголошувати можна лише секретні дані. Якось так.
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Вот вам и либералы на которых вы там молитесь.
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А министерство информационной политики проинформировало президента о своем письме? А то он опять из интернета узнает
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"Украина пять лет подряд после незаконной оккупации Крыма свидетельствует попытку российской стороны" - судя по тексту не только проинформирован, но и грибов отсыпал писакам из Мининформполитики...
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что одно и тоже..я правильно понял..вообще то да Трамп и Зеля похоже друг на дружку...
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Pered okupacijej krym byl izvesni svojimi kurortami,teper tam nikto nejedit .Teper turisty v Odesu jedut
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Ну вот ,теперь вся Калифорния ломанется в Крым!
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Полный бред, у известного путешественника за пять посещений ни разу не возник вопрос почему в Крым нет прямых рейсов международных авиакомпаний? Взял бабло в кремле и строчит пропаганду.
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Я думаю у него возник вопрос, почему нет рейсов из Киева ? А из Москвы есть.
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расciя оплатила редактору денег за фейк,он пропустил статейку, деньги не пахнут.
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Жах....Не знание Закона не освобождает об ответственности. Пиндосовец Джефф Опдайк дурку гонит. Усэ прогресивнэ свитовэ суспильство знаэ пропысны истыны, шо Крым цэ Украина, а вин типа 5 разив не знав. У буцигарню Джефф Опдайк !!!! Срочно командируваты у сышиа под редакцию издания Los Angeles Times наших активиздив с фаерами, шо под ньюс ваном тусуються, потим з своими сепарамы розберемося, никуды не динуться.
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Хохол, не оскорбляй из за одного ******, всю страну. Не нравится обращение? Думай, когда людей оскорбляешь...
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«10.07.2019 Російська Федерація в черговий раз показала своє справжнє обличчя та, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря. Так, незважаючи на Прибережне Повідомлення для мореплавців щодо закриття району для проведення міжнародних навчань «Sea Breeze 2019», корабель Чорноморського флоту РФ «Сметливый» близько 8 години ранку 10.07.2019 зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, провокуючи на небезпечну ситуацію»

- Командування ВМС України

Фрегат «Гетьман Сагайдачний» опитав російське судно, виявилось, що у «Сметливого» нібито були «проблеми зі зв'язком». ))))))Це вже не перша провокація росіян на маневрах. Раніше міжнародні навчання «Сі Бриз-2019» перепланували через закриття Російською Федерацією певної ділянки в Чорному морі. Також повідомлялось, що російські кораблі почали раптову бойову підготовку в Чорному морі під час Sea Breeze-2019.
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Есть птица , гипотетически , крякает как утка , ходит как утка , летает как утка , ест как утка , так кто она Украина возмущена статьей в Los Angeles Times, в которой оккупированный Крым назвали "российским" и расхваливали его курорты - Цензор.НЕТ 1905 , по закону Парубия может быть и совой , а кто не согласен, уголовная статья С таким же успехом он может назначить число Пи например 4 Украина возмущена статьей в Los Angeles Times, в которой оккупированный Крым назвали "российским" и расхваливали его курорты - Цензор.НЕТ 1413
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По-украинским законам нельзя говорить что в Крыму хорошо. Вот попал американец.
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Весь мир поддерживает Украину , а этот свинорыл решили ,что ему не нать это делать.
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Каков подлец. Только посмотрите что он понаписал.

"Представьте себе горную Калифорнию и прибрежную Ирландию, у которых есть русскоязычное дитя любви. Затем украсьте его детскую комнату древними развалинами, виноградниками, горными вершинами, обширными лесами, ущельями и водопадами, дерзко возвышающимися над морем мощными скалами, редкостными прибрежными общинами, обладающими богатейшей историей - ах, да, еще секретной базой подводных лодок, где когда-то вынашивали планы ядерного уничтожения Америки - и вы получите компактный Крымский полуостров, где все это можно посмотреть менее чем за неделю.

Я убежден, что Ялта - это российская Санта-Барбара (или Ла-Хойя). А с некоторых наблюдательных точек она чем-то напоминает Голливудские холмы."
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Я помню саму статью в LA Times - во первых сразу бросилось в глаза что аффтор побывал в Крыму 5 раз с начала года, т.е. раз в месяц на момент публикации. Даже если предположить что денег у него немеряно, то было бы просто жалко времени ездить столько раз подряд только в Крым, туда из Калифорнии часов 16 лететь, а с пересадкой ещё больше.

Второй момент в статье почти сразу после публикации обновили что Крым окулирован, задолго до нашего обращения
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Да что вы паритесь? Пусть пацаны с Лос- Анджелеса сгоняют в Крым, отдохнут по людски... Это вам не в Санта-Монике загибаться. Вот где сервис ! Да и не многолюдно....
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ему показалось, там разруха и никто не ездит, как у нас пишут)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна обурена статтею в Los Angeles Times, в якій окупований Крим назвали "російським" і розхвалювали його курорти
 
 
 
 
 
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