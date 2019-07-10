 Україна обурена статтею в Los Angeles Times, в якій окупований Крим назвали "російським" і розхвалювали його курорти

Копія листа Мінінформу є в розпорядженні "Голосу Америки", інформує Цензор.НЕТ.
"Україна п`ять років поспіль після незаконної окупації Криму засвідчує спробу російської сторони легалізувати статус Криму як власної території всупереч міжнародному праву, зокрема інструментами гібридної війни. Коли свобода слова підміняється свободою брехні, маніпуляцій та викривлень", - сказано в листі.
Міністерство інформаційної політики просить видання "врахувати позицію України та цивілізованого світу щодо статусу півострова та тієї репресивної дійсності, яку турист навряд чи відчує, відвідавши Крим"
Автор матеріалу, мандрівник Джефф Опдайк стверджує, що дізнався про незаконність в’їзду до Криму через РФ вже після публікації своєї статті. При цьому він, за його ж словами, в цього року побував у Криму щонайменше 5 разів.
"Так, я порушив закон України — але я про нього і гадки не мав. Мандруючи, я шукаю лише інформацію про візи, які мені потрібні для подорожі, і після цього — авіаквитки. Зазвичай, я не дивлюсь, чи існують будь-які закони, що можуть завадити моїй мандрівці", — сказав Джефф Опдайк.
"Як ми маємо знати, що якийсь закон існує? Чи нам треба гуглити "закони, про які мені слід знати, коли я їду в країну Х?" Це могло б трапитись в ідеалістичному світі, але в реальному — ніколи. Коли мені повідомили про існування українського закону, я додав виправлення до статті", - додав він.
За словами Опдайка, він назвав Крим російським "не з політичної точки зору", а тому, що Росія технічно контролює півострів.
У самій редакції Los Angeles Times сказали, що не бачать у публікації статті порушення професійних стандартів.
"Ми шкодуємо, що оригінальна версія розповіді про поїздку до Криму не враховувала відповідну інформацію про українське законодавство та чинні рекомендації Державного департаменту США, який не рекомендує громадянам США подорожувати до Криму "через російську окупацію території України і зловживання з боку окупаційних органів влади.
Ми оновили історію, щоб надати додаткові настанови тим, хто бажає відвідати Крим, і підтверджуємо, що виклад цієї історії відповідає нашій журналістській етиці", - йдеться у відповіді редакції.
Помнится мне какой-то наш политик заказал статью в американской газете за 250 млн. долларов.
Полагаю,здесь тоже самое.
901 119 в воскресенье[2]
901 119 в воскресенье[2]
P.S. В 2013 году Джефф Безос (владелец Amazon) как раз за 250 млн. долларов купил Washington Post (тоже далеко не самая последняя газета в США).
плюс автор матеріалу, Джефф Опдайк, раніше закликав США інвестувати у Росію
«10.07.2019 Російська Федерація в черговий раз показала своє справжнє обличчя та, нехтуючи нормами міжнародного морського права, провокувала надзвичайну ситуацію в акваторії Чорного моря. Так, незважаючи на Прибережне Повідомлення для мореплавців щодо закриття району для проведення міжнародних навчань «Sea Breeze 2019», корабель Чорноморського флоту РФ «Сметливый» близько 8 години ранку 10.07.2019 зайшов у закритий для мореплавства район, де проводились практичні стрільби корабельної артилерії морського угрупування міжнародної коаліції, провокуючи на небезпечну ситуацію»
- Командування ВМС України
Фрегат «Гетьман Сагайдачний» опитав російське судно, виявилось, що у «Сметливого» нібито були «проблеми зі зв'язком». ))))))Це вже не перша провокація росіян на маневрах. Раніше міжнародні навчання «Сі Бриз-2019» перепланували через закриття Російською Федерацією певної ділянки в Чорному морі. Також повідомлялось, що російські кораблі почали раптову бойову підготовку в Чорному морі під час Sea Breeze-2019.
"Представьте себе горную Калифорнию и прибрежную Ирландию, у которых есть русскоязычное дитя любви. Затем украсьте его детскую комнату древними развалинами, виноградниками, горными вершинами, обширными лесами, ущельями и водопадами, дерзко возвышающимися над морем мощными скалами, редкостными прибрежными общинами, обладающими богатейшей историей - ах, да, еще секретной базой подводных лодок, где когда-то вынашивали планы ядерного уничтожения Америки - и вы получите компактный Крымский полуостров, где все это можно посмотреть менее чем за неделю.
Я убежден, что Ялта - это российская Санта-Барбара (или Ла-Хойя). А с некоторых наблюдательных точек она чем-то напоминает Голливудские холмы."
Второй момент в статье почти сразу после публикации обновили что Крым окулирован, задолго до нашего обращения