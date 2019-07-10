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 Політика України, Економіка
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 Україна реформуватиме екологічне законодавство за європейськими нормами: підписано меморандум з Німеччиною

Україна буде впроваджувати європейський досвід зменшення промислового забруднення. Відповідний меморандум про співпрацю підписали Мінекології України та Міністерство навколишнього середовища Німеччини

Про це повідомляє "5 канал", інформує Цензор.НЕТ.

При цьому вказується, що така ініціатива підтримується і самими промисловцями, які вважають, що новітні екологічні технології необхідні.

"Про необхідність впровадження новітніх екотехнологій говорять і вітчизняні промисловці. Вони пропонують більше використовувати європейський досвід, наприклад, Чехії, де держава виділяє кошти приватному бізнесу для модернізації своїх виробництв", – говориться в матеріалі.

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У Мінекології зазначають: першочергове завдання – адаптувати в Україні найкращі доступні технології та методи керування (НДТМ), які вже довели свою ефективність на європейських виробництвах. Після цього обіцяють розробити і законодавчі стимули для впровадження їх на українських підприємствах. Наприклад – зниження екологічного податку.

"Це не тільки кращий стан навколишнього середовища для нас, але і конкурентоспроможність і модернізація підприємств – це збільшить їх переваги. Ці речі впроваджуються в ЄС, регулювання в ЄС передбачає відповідне ставлення до своїх закордонним партнерам тому підприємства, які цього не зроблять в перспективі будуть мати великі ризики з точки зору зовнішньої торгівлі", – заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Микола Кузьо.

Також вказується, що Україна отримає десять мільйонів євро на реформування екологічного законодавства в рамках проєкту "Найкращі доступні технології та методи керування". Програма вже десятки років реалізується в Німеччині.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136770
 
 
 Топ коментарі
 
Так то не робиться, робиться екоконтроль, а підприємці займаються екологією, вирішуючи, що вигідніше - платити штрафи на очищення, чи очищувати відходи. Це вже липа.
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С экологией - полный провал. Семерака пора к ответственности привлечь за такую работу. Олигархи беззастенчиво экономят на экологической безопасности своих предприятий, но министр в упор не видит, что Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог задыхаются от выбросов. Реки загажены, от бесконтрольных вырубок леса - паводки и суховеи. Везде не утилизированные бесхозные свалки, отравляющие всё и вся и т.д., и т.п. И это в стране Чернобыля! Ни заводов, перерабатывающих мусор, ни новых технологий. Про экологию, вообще, не принято у нас говорить - не на часи, видите ли.
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в Германии чистые речки потому что все вредные производства Германия перенесла в Китай и в Индию. В самой Германии осталась в основном только сборка.
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Приднепровская ТЭС начнёт дымить кислородом ? Украина будет реформировать экологическое законодательство по европейским нормам: подписан меморандум с Германией - Цензор.НЕТ 5520
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В Запорожье на ферросплавном заводе в смене было 5 сократили до 3.

Сплошные нарушения охраны труда. Но пока профсоюз получает деньги с завода, все так и останется.
Нужны профсоюзы по западному образцу, а не по примеру СССР.
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Так то не робиться, робиться екоконтроль, а підприємці займаються екологією, вирішуючи, що вигідніше - платити штрафи на очищення, чи очищувати відходи. Це вже липа.
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Тому в Германії, зокрема, річки чисті аж блакитні, тому що є кошти - штрафи й податки від забруднювачів, - на очищення.
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в Германии чистые речки потому что все вредные производства Германия перенесла в Китай и в Индию. В самой Германии осталась в основном только сборка.
 показати весь коментар
 
 
С экологией - полный провал. Семерака пора к ответственности привлечь за такую работу. Олигархи беззастенчиво экономят на экологической безопасности своих предприятий, но министр в упор не видит, что Мариуполь, Запорожье, Кривой Рог задыхаются от выбросов. Реки загажены, от бесконтрольных вырубок леса - паводки и суховеи. Везде не утилизированные бесхозные свалки, отравляющие всё и вся и т.д., и т.п. И это в стране Чернобыля! Ни заводов, перерабатывающих мусор, ни новых технологий. Про экологию, вообще, не принято у нас говорить - не на часи, видите ли.
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Значит поднимут акциз на топливо и будет как в Германии - 1,6 Евро за литр.
И дизель запретят.
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Ну не с ахметовых же начинать. Для этого классно евробляхеры подходят и прочая мелочь.
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Ну не с ахметовых же начинать.

Ахметов строит в Запорожье завод на месте свалки.Я уже не помню,чтоб кто-то что-то строил. В основном воруют. Мост в Запорожье через Днепр строят 10 лет.
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Может и строит. Только Мариуполю от этого не легче.
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Цензор.НЕТНовиниПолітика УкраїниУкраїна реформуватиме екологічне законодавство за європейськими нормами: підписано меморандум з Німеччиною
 
 
 
 
 
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