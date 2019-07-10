 Україна реформуватиме екологічне законодавство за європейськими нормами: підписано меморандум з Німеччиною

Про це повідомляє "5 канал", інформує Цензор.НЕТ.
При цьому вказується, що така ініціатива підтримується і самими промисловцями, які вважають, що новітні екологічні технології необхідні.
"Про необхідність впровадження новітніх екотехнологій говорять і вітчизняні промисловці. Вони пропонують більше використовувати європейський досвід, наприклад, Чехії, де держава виділяє кошти приватному бізнесу для модернізації своїх виробництв", – говориться в матеріалі.
У Мінекології зазначають: першочергове завдання – адаптувати в Україні найкращі доступні технології та методи керування (НДТМ), які вже довели свою ефективність на європейських виробництвах. Після цього обіцяють розробити і законодавчі стимули для впровадження їх на українських підприємствах. Наприклад – зниження екологічного податку.
"Це не тільки кращий стан навколишнього середовища для нас, але і конкурентоспроможність і модернізація підприємств – це збільшить їх переваги. Ці речі впроваджуються в ЄС, регулювання в ЄС передбачає відповідне ставлення до своїх закордонним партнерам тому підприємства, які цього не зроблять в перспективі будуть мати великі ризики з точки зору зовнішньої торгівлі", – заявив заступник міністра екології та природних ресурсів України Микола Кузьо.
Також вказується, що Україна отримає десять мільйонів євро на реформування екологічного законодавства в рамках проєкту "Найкращі доступні технології та методи керування". Програма вже десятки років реалізується в Німеччині.
Сплошные нарушения охраны труда. Но пока профсоюз получает деньги с завода, все так и останется.
Нужны профсоюзы по западному образцу, а не по примеру СССР.
И дизель запретят.
Ахметов строит в Запорожье завод на месте свалки.Я уже не помню,чтоб кто-то что-то строил. В основном воруют. Мост в Запорожье через Днепр строят 10 лет.