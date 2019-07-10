 "єМалятко": Кабмін схвалив запуск 10 онлайн-послуг, пов'язаних із народженням дитини

Про це сповідомляє "Команда Зеленського" в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прийнято постанову КМУ, завдяки якій почнеться розвиток унікального проекту, електронної послуги нового покоління - "єМалятко"! Тепер можна буде отримати 10 послуг, пов'язаних із народженням дитини, за одною онлайн або офлайн заявою та ще й відразу в пологовому будинку", - йдеться в повідомленні.

У команді президента додають, що Україна стане першою у світі, де можна буде "з одним документом отримати 10 державних послуг".

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Сервіс, мета якого об'єднати всі послуги, що стосуються народження дитини. Проект представило Міністерство юстиції в лютому цього року. Батьки зможуть отримати такі послуги, як реєстрація місця проживання дитини; призначення допомоги при народженні; реєстрація новонародженого в електронній системі охорони здоров'я; реєстрація новонародженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.