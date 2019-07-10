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 Політика України, Суспільство
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 "єМалятко": Кабмін схвалив запуск 10 онлайн-послуг, пов'язаних із народженням дитини

Кабінет Міністрів схвалив старт програми для одержання 10 онлайн-послуг, пов'язаних із народженням дитини.

Про це сповідомляє "Команда Зеленського" в Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Сьогодні прийнято постанову КМУ, завдяки якій почнеться розвиток унікального проекту, електронної послуги нового покоління - "єМалятко"! Тепер можна буде отримати 10 послуг, пов'язаних із народженням дитини, за одною онлайн або офлайн заявою та ще й відразу в пологовому будинку", - йдеться в повідомленні.

У команді президента додають, що Україна стане першою у світі, де можна буде "з одним документом отримати 10 державних послуг".

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Сервіс, мета якого об'єднати всі послуги, що стосуються народження дитини. Проект представило Міністерство юстиції в лютому цього року. Батьки зможуть отримати такі послуги, як реєстрація місця проживання дитини; призначення допомоги при народженні; реєстрація новонародженого в електронній системі охорони здоров'я; реєстрація новонародженої дитини в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків.

Источник: https://censor.net.ua/ua/n3136765
 
 
 Топ коментарі
 
З кольорами зовсім не паляться.
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...дорогие родители. воздержитесь от новых зачинаний - по гороскопу сейчас у вас может родиться зелене ЗЕмалятко-жабенятко.

что с него будет в будущем можете увидеть по преЗику "єМалятко": Кабмин одобрил запуск 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка - Цензор.НЕТ 9863
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Об этом сообщает "Команда Зеленского" в TelegramИсточник: https://censor.net.ua/n3136765

а зебил везде руку гройсмана/пети видит...
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...дорогие родители. воздержитесь от новых зачинаний - по гороскопу сейчас у вас может родиться зелене ЗЕмалятко-жабенятко.

что с него будет в будущем можете увидеть по преЗику
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платформа для детского голосования за Зе?
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Агов! Досить терпити ци знащання! Уси на Майдан!
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ЗеБілятко - поверь в електронных бабушек со смартфонами
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Соєвий Кабмін влаштовує диверсії, прикриваючи свою підривну діяльність кольорами народного презЕ "єМалятко": Кабмин одобрил запуск 10 онлайн-услуг, связанных с рождением ребенка - Цензор.НЕТ 2710
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Скільки від Слуги Народа людей в Кабміні?Класно на чужих досягненнях виїзджати.
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"....регистрация новорожденного ребенка в Государственном реестре физических лиц - плательщиков налогов." Вот это самое то,а то земалятко,земалятко)
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Цензор.НЕТНовиниПолітика України"єМалятко": Кабмін схвалив запуск 10 онлайн-послуг, пов'язаних із народженням дитини
 
 
 
 
 
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